Röplabda: továbbjutott a BRSE, búcsúzott a Vasas a CEV-kupában

A CEV-kupa első fordulójának visszavágóján a papírformát hozták a magyar csapatok: az MBH-Békéscsaba az idegenbeli 3:0-s siker után hazai pályán is ugyanilyen arányban győzte le a horvát kupagyőztes Ribola Kastelát. A vendégek csak az első szett elején tudták tartani a lépést, ekkor vezettek is két-három ponttal, de azt követően, hogy a csabaiak játékba lendültek, gyakorlatilag esélyük sem volt. A BRSE a következő körben a francia Mulhouse-zal találkozik. A Vasas Óbuda közel volt a bravúrhoz, de végül nem tudta megváltani a világot. A piros-kékeknek kétszer is sikerült egyenlíteniük idegenben, de végül az olaszok kicsikarták a 3:2-es győzelmet.

A TFSE 3:1-re nyert az újonc Szolnok vendégeként a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának szerdai játéknapján. A második meccsükön győztes fővárosiaktól Majoros Balázs 20, Balázs Bálint pedig 19 ponttal zárt. Férfi Extraliga: Szolnokon győzött a TFSE

RÖPLABDA CEV-KUPA, NŐK. 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

MBH-BÉKÉSCSABA–ZOK RIBOLA KASTELA (horvát) 3:0 (–19, –16, –11)

Békéscsaba, 1055 néző. V: Kovac (szlovák), Niewiarowska (lengyel)

BRSE: VILELA 10, Krivosijszka 7, Allard, ISANOVIC 17, Orosz 4, ROBINSON 18. Csere: Kertész (liberó). Németh L. 1, Kiss E. 1, Gajdács, Fekete R. Edző: Nagy Péter

KASTELA: Draskovic 1, Karatovic 8, Seremet, STRIZE 9, Nedeljkovic 6, Dezulovic 4. Csere: Matas (liberó), Kruhonja 3, Grbesa, Dolonga, Ninic. Edző: Aleksandar Milkov

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:0, 2:5, 5:6, 6:9, 10:10, 16:13, 20:14, 22:19. 2. játszma: 0:1, 4:3, 9:4, 12:5, 13:9, 20:11, 24:15. 3. játszma: 4:2, 5:5, 9:6, 14:8, 19:9, 19:11

Továbbjutott: az MBH-Békéscsaba kettős győzelemmel (6:0-s szettarány)

MESTERMÉRLEG

Nagy Péter: – Az első szettben kicsit kapkodtunk a befejezésekkel, ezek a lányok magasabbak, mint akikkel a magyar bajnokságban találkozunk, de azt kértem, hogy ezzel együtt se változtassunk a támadási opcióinkon. Az elején éreztem egy-két kevésbé optimális megoldást, de a mérkőzés egészét tekintve taktikusan, fegyelmezetten és jól játszottunk.

REALE MUTUA FENERA CHIERI’76 (olasz)–VASAS ÓBUDA 3:2 (16, –26, 22, –20, 12)

Torino, 2726 néző. V: De Baar (holland), Schoenmakers (belga)

CHIERI: Degradi 10, ALBERTI 13, DAMBRINK 24, Bah 5, CEKULAEV 11, Van Aalen 4. Csere: Spirito, Bonafede (liberók), Künzler 5, Nervini 5, Antunovic, Németh A. 6, Ferrarini 5. Edző: Nicola Negro

VASAS ÓBUDA: GLEMBOCZKI 13, Papp 10, SUNDERLIKOVÁ 31, Ohwobete 10, Vilvert 5, Leite 2. Csere: Juhár, Szalai (liberók), Fekete F. 1, Boskó, Zsombók E., Kiss G. 8, Sinka. Edző: Janisz Athanaszopulosz

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:2, 6:4, 8:8, 9:10, 16:11, 18:15, 24:15. 2. játszma: 1:0, 2:3, 7:5, 8:8, 11:8, 12:15, 16:17, 19:18, 20:22, 22:24. 3. játszma: 0:1, 3:1, 4:4, 9:6, 11:11, 15:13, 16:16, 19:17, 21:21, 24:22. 4. játszma: 2:0, 3:5, 6:5, 7:8, 11:9, 14:11, 14:18, 18:19, 20:24. 5. játszma: 3:1, 4:5, 8:6, 9:8, 11:8, 12:11, 14:11

Továbbjutott: a Chieri kettős győzelemmel (6:2-es szettarány)