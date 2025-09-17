Nemzeti Sportrádió

BL: Liverpool–Atlético Madrid

2025.09.17. 20:48
Szalah a 6. percben már a második liverpooli gólt szerezte (Fotó: Getty Images)
A Liverpool az Atlético Madridot fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 1. fordulójában. Kövesse a mérkőzés eseményeit élő közvetítésünk segítségével!

BAJNOKOK LIGÁJA 
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
LIVERPOOL FC (angol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) 2–0 – élőben az NSO-n!
Liverpool, Anfield, 21 óra. Vezeti: Maurizio Mariani (olasz)
Liverpool: Alisson – J. Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai – Szalah, Isak, Gakpo. Menedzser: Arne Slot
A kispadon: Mamardasvili, Woodman (kapusok), Bradley, Danns, Ekitiké, Endo, J. Gomez, Kerkez, Leoni, A. Mac Allister, Ngumoha
Atlético: Oblak – M. Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán – G. Simeone, Barrios, Gallagher, Nicolás González – Raspadori, Griezmann. Vezetőedző: Diego Simeone
A kispadon: Esquivel, Musso (kapusok), Belaid, Hancko, Koke, Carlos Martín, Molina, Pubill, Ruggeri, Sörloth, Zanzi
Gólszerző: Robertson (4.), Szalah (6.)

Ezek is érdekelhetik