BL: Liverpool–Atlético Madrid

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

LIVERPOOL FC (angol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) 2–0 – élőben az NSO-n!

Liverpool, Anfield, 21 óra. Vezeti: Maurizio Mariani (olasz)

Liverpool: Alisson – J. Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai – Szalah, Isak, Gakpo. Menedzser: Arne Slot

A kispadon: Mamardasvili, Woodman (kapusok), Bradley, Danns, Ekitiké, Endo, J. Gomez, Kerkez, Leoni, A. Mac Allister, Ngumoha

Atlético: Oblak – M. Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán – G. Simeone, Barrios, Gallagher, Nicolás González – Raspadori, Griezmann. Vezetőedző: Diego Simeone

A kispadon: Esquivel, Musso (kapusok), Belaid, Hancko, Koke, Carlos Martín, Molina, Pubill, Ruggeri, Sörloth, Zanzi

Gólszerző: Robertson (4.), Szalah (6.)

A modul betöltése eltarthat néhány másodpercig...