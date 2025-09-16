Csodacserékkel nyert Bilbaóban az Arsenal, kikapott otthon az Uniontól a PSV

Athletic Bilbao–Arsenal

Mikel Arteta csupán egy helyen változtatott a Nottingham Forest ellen 3–0-ra nyerő csapatán, a középpályán Martin Ödegaard helyett Declan Rice kapott helyett, a kezdőben pedig ott volt a nyáron szerződtetett Cristian Mosquera és Eberechi Eze is, akik Bilbaóban mutatkozhattak be a BL-ben. Ezzel szemben a házigazda baszkok az Alavés elleni egygólos hazai vereséggel hangoltak, s Ernesto Valverde vezetőedző négy helyen változtatott is a csapaton, kizárólag olyan játékosokat nevezve be a kezdőbe, akik korábban sosem játszottak a Bajnokok Ligájában. Mindazonáltal a tréner tudja, mit csinál, korábbi 42 Bajnokok Ligája-meccse közül ugyanis csak kilencet veszített el, nála csak Pep Guardiola kap ki ritkábban a BL-ben a spanyol edzők közül.

A találkozó elején a hazaiak jóval élénkebbek voltak, igaz, a mérkőzés első igazán nagy helyzete az „ágyúsok” előtt adódott, amikor Viktor Gyökeres ígéretes szólóját követően Unai Simónnak bravúrral kellett védenie. Nem sokkal később a svéd csatár fejjel is veszélyeztetett, fél óra játék után pedig szintén, de akkor a saját csapattársát, Gabrielt veszélyeztette, akivel összefejeltek egy Arsenal-szabadrúgás után.

A fordulás után Arteta csapata próbálta fokozni az iramot, és egyre nagyobb nyomást helyezett Unai Simón kapujára, elsősorban Gyökeres és Noni Madueke révén. Előbbit viszont bő egy óra után lecserélték, aztán szűk tíz perccel később Eberechi Ezét is. Az utóbbi helyére beálló Gabriel Martinelli remekül szállt be, egy perccel később ugyanis kilépett, robogott a kapu felé, majd nem is rontotta el a ziccerét.

A végjátékban Arteta egy másik cseréje is főszereplő lett, Leandro Trossard a 87. percben épp Martinelli passzából talált be, kialakítva az Arsenal 2–0-s győzelmét.

PSV Eindhoven–Union Saint-Gilloise

A másik korai mérkőzésen a holland bajnok PSV Eindhoven a belga címvédő Union Saint-Gilloise-t fogadta – jó iramú mérkőzésre volt kilátás, mert mindkét csapat kiváló formának örvend: a hollandok eddigi öt bajnokijukból négyet nyertek meg, a belgák hét forduló után elért öt győzelemmel és két döntetlennel vezetik a Jupiler League-et.

Noha a mérkőzést Hollandiában rendezték, azt a vendég és kezdőjébe tíz BL-debütánst is nevező Saint-Gilloise jóval aktívabban kezdte, már az első percekben akadt néhány kisebb lehetősége, majd Ricardo Pepi szabálytalansága után szűk tíz perc után büntetőhöz jutott, amelyet David Promise be is lőtt. A PSV-t megfogta a gól, míg a belgáknak további lendületet adott, rövid időn belül több nagy helyzetük is adódott, de az újabb góljukra még fél órát várni kellett. Ekkor Anouar Ait El Hadj a felezővonalnál labdát szerzett, egészen a kapuig vezette, majd higgadtan lőtt a kapuba, miközben a hazaiaknak nem volt kaput eltaláló lövésük a szünetig. Ráadásul a PSV-nek ez volt sorozatban a harmadik olyan BL-meccse, amikor már az első félidőben kétgólos hátrányba került.

A második játékrészre feljavult a PSV, amelynek ekkor már voltak kapura veszélyes próbálkozásai is, ám az Union SG kevesebb lehetőségéből is közelebb állt az újabb gólhoz. Az eindhovenieknek annyira nem akart összejönni semmi, hogy egy szép támadás végén Ismael Saibari másfél méterről nem találta el az üresen tátongó kapu felületét. A szépítés helyett a hajrára érkezve végleg szertefoszlottak a hazai esélyek, amikor Kevin Mac Allister is betalált egy szöglet után.

A hosszabbításban a 79-szeres holland válogatott Mark van Bommel fia, Ruben még kozmetikázott az eredményen, így alakult ki az 1–3.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

PSV Eindhoven (holland)–Union Saint-Gilloise (belga) 1–3 (R. van Bommel 90., ill. Promise 9. – 11-esből, Ait El Hadj 39., K. Mac Allister 81.)

Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol) 0–2 (Martinelli 72., Trossard 87.)

KÉSŐBB

21.00: Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia) – élőben az NSO-n!

21.00: Benfica (portugál)–Qarabag (azeri)

21.00: Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1)

21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szeptember 17., szerda

18.45: Olympiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi)

18.45: Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport1)

21.00: Bayern München (német)–Chelsea (angol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Ajax (holland)–Internazionale (olasz)

Szeptember 18., csütörtök

18.45: FC Bruges (belga)–Monaco (francia) (Tv: Sport2)

18.45: Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német)

21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)

21.00: Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah)

21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!