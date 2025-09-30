Nemzeti Sportrádió

Fordítás a hajrában: megvan az Atalanta első győzelme az új BL-idényben

2025.09.30. 20:46
Atalanta-öröm Mario Pasalic (balról a második) győztes gólja után (Fotó: AFP)
Bajnokok Ligája FC Bruges Atalanta
Az első gólt az FC Bruges szerezte, de a végén az Atalanta örülhetett: a hazai pályán játszó bergamóiak 2–1-re győztek a két labdarúgócsapat kedd esti Bajnokok Ligája-mérkőzésén.

A Bruges az előző idény kieséses szakaszának nyitányán meglepetésre kettős győzelemmel kiejtette az Atalantát, és bár kedd este is megszerezte a vezetést, nem sikerült újfent borsot törnie a bergamóiak orra alá.

A 38. percben a hazaiak csapatkapitánya, Marten de Roon labdaeladásából építkezett a vendégcsapat, és az adogatás végén Hrisztosz Colisz középről, a 16-os vonaláról jobbal a kapu bal oldalába lőtt (0–1).

A vendégek előnye a hajrá kezdetéig tartott, akkor két bergamói légiós ragadta magához a főszerepet: előbb a csereként beálló szerb Lazar Szamardzsics értékesítette a horvát Mario Pasalic által kiharcolt büntetőt (1–1), majd a 87. percben Pasalic fejelt a kapuba Szamardzsics beíveléséből (2–1).

Az Atalanta a PSG-től a nyitányon elszenvedett súlyos vereség után javított, a Bruges a Monaco legyőzése után ezúttal nem jutott ponthoz.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Atalanta (olasz)–FC Bruges (belga) 2–1 (Szamardzsics 74. – 11-esből, Pasalic 87., ill. Colisz 38.)
Kajrat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol) 0–5 (K. Mbappé 25., 52., 73. – az elsőt 11-esből, Camavinga 83., B. Díaz 90+3.)
Később
21.00: Internazionale (olasz)–Slavia Praha (cseh)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Tottenham Hotspur (angol)
21.00: Olympique Marseille (francia)–Ajax (holland)
21.00: Galatasaray (török)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!
21.00: Pafosz (ciprusi)–Bayern München (német) (Tv: Sport2)

 

