Nemzeti Sportrádió

Simán nyert az UTE az Erste Ligában, tovább üldözi a Brassót és a Gyergyót

V. B.V. B.
Vágólapra másolva!
2025.12.03. 21:42
null
Magabiztosan nyert az UTE (Fotó: Várhegyi Erna/BJAHC)
Címkék
UTE jégkorong Erste Liga jégkorong Erste Liga BJA HC
A jégkorong Erste Ligában az UTE magabiztosan, 7–3-ra nyert a BJA HC vendégeként szerdán.

Bár a BJA HC az első kapott gólra még tudott válaszolni, utána az újpestiek elhúztak 4–1-re. A második harmadban szépítettek a hazaiak, utána viszont még háromszor talált be az UTE, amely ugyan az utolsó játékrészt elveszítette, így is magabiztosan nyert 7–3-ra, és tapad a Brassóra és a Gyergyóra.

JÉGKORONG ERSTE LIGA
Budapest Jégkorong Akadémia HC–UTE 3–7 (1–3, 1–4, 1–0)
Vasas Jégcentrum, 307 néző. V: Korbuly, Tóth R., Szabó D., Gottlibet
BJA HC: Farkas R. (Kiss D.) – SZABÓ B. 1 (1), Pozsgai / Szivák, Riha / Jurkovics (1) – Honejsek (1), Nagy G. 1, Molnár B. / RAZUMNYAK 1, Novotny, Horváth B. / Turbucz, Keresztes L. (2), Pilon / Nádasy, Weidemann, Banga. Edző: Kangyal Balázs
UTE: Erdei – Ronkainen, Bogesics / Tornyai, Kiss D. / Ladnyik (1), Pokornyi (1) – Kiss P. (2), GOLOD 2, Dansereau (2) / Szalma 1, Szabó Rácz (1), LŐCZI B. 1 (1) / BURZAN 2, Páterka (2), KOVÁCS A. 1 (1) / Kovács S., Ványolos. Edző: Jason Morgan
Kapura lövések: 38–33
Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 3/0
MESTERMÉRLEG
Kangyal Balázs: – Ez a mérkőzés már az első harmadban eldőlt, sajnos nem a mi javunkra. Hiába helyeztük nyomás alá ellenfelünket és alakítottunk ki több helyzetet, kétgólos előnnyel zárt az UTE. A második játékrészben kicsit olyan volt, mintha a woodstocki fesztiválon lettünk volna, az utolsó harmadban pedig már mindegy volt, de legalább láttam azt a hozzáállást, amit végig szerettem volna.
Jason Morgan: – Az első harmad nem volt olyan egyszerű, mint ahogy azt az eredmény mutatta. Bár mi vezettünk, a hazaiak jobban játszottak. Vezetéssel mehettünk a második játékrészre, feljebb tudtunk kapcsolni. Miután elkezdtünk küzdeni és dolgozni, meg is lett az eredménye.

 
AZ ERSTE LIGA ÁLLÁSAMGYHGYHVVL–KGkP
1. Corona Brasov19141478–53+2543
2. Gyergyói Hoki Klub1814479–37+4242
3. UTE19121678–54+2438
4. DVTK Jegesmedvék18911759–51+830
5. DEAC18625562–54+827
6. Sport Club Csíkszereda19712954–57–325
7. Budapest Jégkorong Akadémia18531057–64–721
8. FEHA1920511450–87–3716
9. Dunaújvárosi Acélbikák19221548–108–6010

 

 

UTE jégkorong Erste Liga jégkorong Erste Liga BJA HC
Legfrissebb hírek

Erste Liga: kiütötte a sereghajtót a FEHA

Jégkorong
Tegnap, 20:47

Erste Liga: megint nagyon kikapott otthon a Gyergyó, már a Brassó vezeti a tabellát

Jégkorong
2025.11.30. 18:48

Meglepetés! A Gyergyó otthon kapott nagy verést a DEAC-tól az Erste Ligában

Jégkorong
2025.11.28. 19:55

Jégkorong MK: a Debrecen ellen folytatja a FEHA19

Jégkorong
2025.11.27. 17:15

Erste Liga: szerb válogatott csatárt igazolt a DVTK – hivatalos

Jégkorong
2025.11.27. 15:34

Erste Liga: székely rangadót nyert a címvédő Gyergyói HK

Jégkorong
2025.11.26. 19:48

Erste Liga: három góllal vezetett a Dunaújváros, mégis kikapott a Brassótól

Jégkorong
2025.11.23. 19:55

A címvédő Gyergyó a 13. győzelmét is megszerezte az Erste-idényben

Jégkorong
2025.11.22. 19:54
Ezek is érdekelhetik