Simán nyert az UTE az Erste Ligában, tovább üldözi a Brassót és a Gyergyót
Bár a BJA HC az első kapott gólra még tudott válaszolni, utána az újpestiek elhúztak 4–1-re. A második harmadban szépítettek a hazaiak, utána viszont még háromszor talált be az UTE, amely ugyan az utolsó játékrészt elveszítette, így is magabiztosan nyert 7–3-ra, és tapad a Brassóra és a Gyergyóra.
JÉGKORONG ERSTE LIGA
Budapest Jégkorong Akadémia HC–UTE 3–7 (1–3, 1–4, 1–0)
Vasas Jégcentrum, 307 néző. V: Korbuly, Tóth R., Szabó D., Gottlibet
BJA HC: Farkas R. (Kiss D.) – SZABÓ B. 1 (1), Pozsgai / Szivák, Riha / Jurkovics (1) – Honejsek (1), Nagy G. 1, Molnár B. / RAZUMNYAK 1, Novotny, Horváth B. / Turbucz, Keresztes L. (2), Pilon / Nádasy, Weidemann, Banga. Edző: Kangyal Balázs
UTE: Erdei – Ronkainen, Bogesics / Tornyai, Kiss D. / Ladnyik (1), Pokornyi (1) – Kiss P. (2), GOLOD 2, Dansereau (2) / Szalma 1, Szabó Rácz (1), LŐCZI B. 1 (1) / BURZAN 2, Páterka (2), KOVÁCS A. 1 (1) / Kovács S., Ványolos. Edző: Jason Morgan
Kapura lövések: 38–33
Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 3/0
MESTERMÉRLEG
Kangyal Balázs: – Ez a mérkőzés már az első harmadban eldőlt, sajnos nem a mi javunkra. Hiába helyeztük nyomás alá ellenfelünket és alakítottunk ki több helyzetet, kétgólos előnnyel zárt az UTE. A második játékrészben kicsit olyan volt, mintha a woodstocki fesztiválon lettünk volna, az utolsó harmadban pedig már mindegy volt, de legalább láttam azt a hozzáállást, amit végig szerettem volna.
Jason Morgan: – Az első harmad nem volt olyan egyszerű, mint ahogy azt az eredmény mutatta. Bár mi vezettünk, a hazaiak jobban játszottak. Vezetéssel mehettünk a második játékrészre, feljebb tudtunk kapcsolni. Miután elkezdtünk küzdeni és dolgozni, meg is lett az eredménye.
|AZ ERSTE LIGA ÁLLÁSA
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Corona Brasov
|19
|14
|–
|1
|4
|78–53
|+25
|43
|2. Gyergyói Hoki Klub
|18
|14
|–
|–
|4
|79–37
|+42
|42
|3. UTE
|19
|12
|1
|–
|6
|78–54
|+24
|38
|4. DVTK Jegesmedvék
|18
|9
|1
|1
|7
|59–51
|+8
|30
|5. DEAC
|18
|6
|2
|5
|5
|62–54
|+8
|27
|6. Sport Club Csíkszereda
|19
|7
|1
|2
|9
|54–57
|–3
|25
|7. Budapest Jégkorong Akadémia
|18
|5
|3
|–
|10
|57–64
|–7
|21
|8. FEHA19
|20
|5
|–
|1
|14
|50–87
|–37
|16
|9. Dunaújvárosi Acélbikák
|19
|2
|2
|–
|15
|48–108
|–60
|10