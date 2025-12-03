Simán nyert az UTE az Erste Ligában, tovább üldözi a Brassót és a Gyergyót

Bár a BJA HC az első kapott gólra még tudott válaszolni, utána az újpestiek elhúztak 4–1-re. A második harmadban szépítettek a hazaiak, utána viszont még háromszor talált be az UTE, amely ugyan az utolsó játékrészt elveszítette, így is magabiztosan nyert 7–3-ra, és tapad a Brassóra és a Gyergyóra.

JÉGKORONG ERSTE LIGA

Budapest Jégkorong Akadémia HC–UTE 3–7 (1–3, 1–4, 1–0)

Vasas Jégcentrum, 307 néző. V: Korbuly, Tóth R., Szabó D., Gottlibet

BJA HC: Farkas R. (Kiss D.) – SZABÓ B. 1 (1), Pozsgai / Szivák, Riha / Jurkovics (1) – Honejsek (1), Nagy G. 1, Molnár B. / RAZUMNYAK 1, Novotny, Horváth B. / Turbucz, Keresztes L. (2), Pilon / Nádasy, Weidemann, Banga. Edző: Kangyal Balázs

UTE: Erdei – Ronkainen, Bogesics / Tornyai, Kiss D. / Ladnyik (1), Pokornyi (1) – Kiss P. (2), GOLOD 2, Dansereau (2) / Szalma 1, Szabó Rácz (1), LŐCZI B. 1 (1) / BURZAN 2, Páterka (2), KOVÁCS A. 1 (1) / Kovács S., Ványolos. Edző: Jason Morgan

Kapura lövések: 38–33

Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Kangyal Balázs: – Ez a mérkőzés már az első harmadban eldőlt, sajnos nem a mi javunkra. Hiába helyeztük nyomás alá ellenfelünket és alakítottunk ki több helyzetet, kétgólos előnnyel zárt az UTE. A második játékrészben kicsit olyan volt, mintha a woodstocki fesztiválon lettünk volna, az utolsó harmadban pedig már mindegy volt, de legalább láttam azt a hozzáállást, amit végig szerettem volna.

Jason Morgan: – Az első harmad nem volt olyan egyszerű, mint ahogy azt az eredmény mutatta. Bár mi vezettünk, a hazaiak jobban játszottak. Vezetéssel mehettünk a második játékrészre, feljebb tudtunk kapcsolni. Miután elkezdtünk küzdeni és dolgozni, meg is lett az eredménye.