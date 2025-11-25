Megszakadt Sallaiék győzelmi sorozata a BL-ben, a belga bajnok nyert a Galata otthonában
KAPUK NYÍLNAK MEG és rendőrsorfalak nyílnak szét a Rams Parkban és környékén, ha a Galatasaray meccsén valaki annyit mond: magyar vagyok, Sallai Roland miatt jöttem. Noha a médiamunkások életét nem könnyíti meg errefelé a szervezés (hiánya), a török rekordbajnoknál nyert ügyünk van, azaz bárhová beengednek, ha a csapat támadóból lett magyar jobbhátvédjét szóba hozzuk, a helyiek (vagy legalábbis a klubért szorítók) ugyanis imádják a 64-szeres válogatott labdarúgót. Akiknek elárultam, miért nézem meg az Union Saint-Gilloise elleni BL-mérkőzést, megveregette a vállam, szívecskét formált a kezével, csókot dobott felém, vagy örömében csak felnevetett. Persze a stadionhoz érkezők többsége (a sérült) Victor Osimhen vagy Mauro Icardi nevével ellátott mezt ölt magára, mégis egyértelmű jelei tapasztalhatók annak, hogy Sallai Rolandot megbecsülik a vörös-sárgákért szorítok.
És persze Okan Buruk vezetőedző is nagyra értékeli – szép is lenne, ha nélkülözné, hiszen fontos láncszem az együttesben. A török bajnokságban erőltetett agresszív játékban rendkívül jól hasznosul támadó szellemisége és technikai képzettsége, de a Cube adatelemző rendszer statisztikai alapú teljesítményindexe alapján a Bajnokok Ligájában is a sorozat felső harmadához tartozik a játék minden szegmensét figyelembe véve.
Mivel a Rizespor elleni bajnoki 94. percében kapott piros lapja miatt nem léphet pályára a Fenerbahce elleni hétfői rangadón, borítékolható volt, hogy ezúttal is helyet kap a kezdő tizenegyben – az évad tizennyolc tétmeccséből tizenhatszor ott volt a csapatban. Noha együttese esélyesként várta a BL-találkozót, nem volt egyszerű feladata, hiszen a belgák két csatárral, köztük a Ferencvárossal korábban összeboronált Raul Floruczcal rohamoztak.
Már-már aggódtunk, hogy a belga újságírók nem tudják idejében leadni cikkeiket, amikor ugyanis az Unionnál volt a labda, a hazai szurkolók úgy fütyültek, hogy a mérsékeltebb lelátói kultúrához szokott kollégáink kénytelenek voltak fülüket befogva védekezni a hanghatások ellen – márpedig a vendégek vezettek több veszélyes támadást. A Galata játéka minden volt, csak gördülékeny nem, Ilkay Gündoganon minden akció elhalt, míg Mauro Icardihoz alig jutott el a labda. A 27. percben Gabriel Sara szinte a semmiből eltalálta a bal oldali kapufát (a túloldalon a 40. percben Ross Skyes a lécre fejelt), de ezt és egy Mauro Icardi-lövést leszámítva a törököknek nem volt helyzetük az első félidőben.
A fordulás után percekkel az isztambuliak átálltak négyről háromvédős rendszerre, ezzel egy időben a támadásokat gyakran kísérő Sallai Rolandot átvezényelték a bal oldalra, hogy Baris Alper Yilmazzal megbontsa a belgák védelmét, az 57. percben azonban Promise David előnyhöz juttatta az Uniont – a kanadai csatár 2023-ban még az észt harmadosztályban ontotta a gólokat (0–1).
A hazai szurkolók ezután már a vendégek időhúzása miatt is fülsüketítve fütyültek, tetézte a feszültséget, hogy kedvenceik nem tudtak nagy helyzeteket kialakítani. Az utolsó negyedórában nagy nyomás alá került a belgák kapuja, de nem jött össze az egyenlítés. A végén emberhátrányba kerülő Galatasaray idénybeli ötödik BL-meccsén a második vereségét könyvelte el, és továbbra is kilencpontos.
AJAX–BENFICA 0–2
Mindkét csapat csapnivalóan rajtolt a Bajnokok Ligája idei alapszakaszában, elvesztették az első négy mérkőzésüket, így aztán a versenyben maradás volt a tét kedd este Amszterdamban.
A vendégek kezdtek eltökéltebben, és a 6. percben megszerezték a vezetést: jobb oldali szöglet után Richard Ríos fejesét Vitezslav Jaros bravúrral védte, de a kiütött labda Samuel Dahl elé került, és a svéd légiós ballal óriási gólt lőtt a bal felsőbe (0–1).
A folytatásban az Ajax nagy erőket mozgósított, hogy fordítson, voltak is gólszerzési lehetőségei, csakhogy Anatolij Trubin jó formában védett. Aztán a lefújás előtt nem sokkal Leandro Barreiro egy ellencsapás végén berúgta a lisszaboniak második gólját (0–2).
K. Zs.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Galatasaray (török)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) 0–1 (P. David 57.)
Kiállítva: Arda Ünyay (89., Galatasaray)
Ajax (holland)–Benfica (portugál) 0–2 (Dahl 6., Barreiro 90.)
Később
21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol)
21.00: Chelsea (angol)–Barcelona (spanyol) – élőben az NSO-n!
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Juventus (olasz)
21.00: Manchester City (angol)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport1)
21.00: Olympique Marseille (francia)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Slavia Praha (cseh)–Athletic Bilbao (spanyol)
21.00: Napoli (olasz)–Qarabag (azeri)
|A CSOPORTKÖR ÁLLÁSA
|1. Bayern München
4
4
–
–
14–3
+11
12
|2. Arsenal
4
4
–
–
11–0
+11
12
|3. Internazionale
4
4
–
–
11–1
+10
12
|4. Manchester City
4
3
1
–
10–3
+7
10
|5. Paris SG
4
3
–
1
14–5
+9
9
|6. Newcastle United
4
3
–
1
10–2
+8
9
|7. Real Madrid
4
3
–
1
8–2
+6
9
|8. Liverpool
4
3
–
1
9–4
+5
9
|9. Galatasaray
5
3
–
2
8–7
+1
9
|10. Tottenham
4
2
2
–
7–2
+5
8
|11. Barcelona
4
2
1
1
12–7
+5
7
|12. Chelsea
4
2
1
1
9–6
+3
7
|13. Sporting
4
2
1
1
8–5
+3
7
|14. Borussia Dortmund
4
2
1
1
13–11
+2
7
|15. Qarabag
4
2
1
1
8–7
+1
7
|16. Atalanta
4
2
1
1
3–5
–2
7
|17. Atlético Madrid
4
2
–
2
10–9
+1
6
|18. Union Saint-Gilloise
5
2
–
3
5–12
–7
6
|19. PSV
4
1
2
1
9–7
+2
5
|20. Monaco
4
1
2
1
4–6
–2
5
|21. Pafosz
4
1
2
1
2–5
–3
5
|22. Leverkusen
4
1
2
1
6–10
–4
5
|23. FC Bruges
4
1
1
2
8–10
–2
4
|24. Frankfurt
4
1
1
2
7–11
–4
4
|25. Napoli
4
1
1
2
4–9
–5
4
|26. Marseille
4
1
–
3
6–5
+1
3
|27. Juventus
4
–
3
1
7–8
–1
3
|28. Benfica
5
1
–
4
4–8
–4
3
|29. Athletic Bilbao
4
1
–
3
4–9
–5
3
|30. Bodö/Glimt
4
–
2
2
5–8
–3
2
|31. Slavia Praha
4
–
2
2
2–8
–6
2
|32. Olympiakosz
4
–
2
2
2–9
–7
2
|33. Villarreal
4
–
1
3
2–6
–4
1
|34. Köbenhavn
4
–
1
3
4–12
–8
1
|35. Kajrat Almati
4
–
1
3
2–11
–9
1
|36. Ajax
5
–
–
5
1–16
–15
0