Megszakadt Sallaiék győzelmi sorozata a BL-ben, a belga bajnok nyert a Galata otthonában

BORSOS LÁSZLÓ
• Isztambul
2025.11.25. 20:43
null
Sallai Roland és Ousseynou Niang egyik párharca az isztambuli mérkőzésen (Fotó: Getty Images)
Bajnokok Ligája Ajax Benfica Galatasaray Sallai Roland Union Saint-Gilloise
Sallai Roland csapata, a Galatasaray hazai pályán 1–0-ra kikapott a belga bajnok Union Saint-Gilloise-tól a labdarúgó Bajnokok Ligája keddi játéknapján.

KAPUK NYÍLNAK MEG és rendőrsorfalak nyílnak szét a Rams Parkban és környékén, ha a Galatasaray meccsén valaki annyit mond: magyar vagyok, Sallai Roland miatt jöttem. Noha a médiamunkások életét nem könnyíti meg errefelé a szervezés (hiánya), a török rekordbajnoknál nyert ügyünk van, azaz bárhová beengednek, ha a csapat támadóból lett magyar jobbhátvédjét szóba hozzuk, a helyiek (vagy legalábbis a klubért szorítók) ugyanis imádják a 64-szeres válogatott labdarúgót. Akiknek elárultam, miért nézem meg az Union Saint-Gilloise elleni BL-mérkőzést, megveregette a vállam, szívecskét formált a kezével, csókot dobott felém, vagy örömében csak felnevetett. Persze a stadionhoz érkezők többsége (a sérült) Victor Osimhen vagy Mauro Icardi nevével ellátott mezt ölt magára, mégis egyértelmű jelei tapasztalhatók annak, hogy Sallai Rolandot megbecsülik a vörös-sárgákért szorítok.

És persze Okan Buruk vezetőedző is nagyra értékeli – szép is lenne, ha nélkülözné, hiszen fontos láncszem az együttesben. A török bajnokságban erőltetett agresszív játékban rendkívül jól hasznosul támadó szellemisége és technikai képzettsége, de a Cube adatelemző rendszer statisztikai alapú teljesítményindexe alapján a Bajnokok Ligájában is a sorozat felső harmadához tartozik a játék minden szegmensét figyelembe véve.

Mivel a Rizespor elleni bajnoki 94. percében kapott piros lapja miatt nem léphet pályára a Fenerbahce elleni hétfői rangadón, borítékolható volt, hogy ezúttal is helyet kap a kezdő tizenegyben – az évad tizennyolc tétmeccséből tizenhatszor ott volt a csapatban. Noha együttese esélyesként várta a BL-találkozót, nem volt egyszerű feladata, hiszen a belgák két csatárral, köztük a Ferencvárossal korábban összeboronált Raul Floruczcal rohamoztak.

Nem egy olyan pillanata volt a mérkőzésnek, amikor Okan Buruk vezetőedzőből kitört a düh (Fotó: Getty Images)

Már-már aggódtunk, hogy a belga újságírók nem tudják idejében leadni cikkeiket, amikor ugyanis az Unionnál volt a labda, a hazai szurkolók úgy fütyültek, hogy a mérsékeltebb lelátói kultúrához szokott kollégáink kénytelenek voltak fülüket befogva védekezni a hanghatások ellen – márpedig a vendégek vezettek több veszélyes támadást. A Galata játéka minden volt, csak gördülékeny nem, Ilkay Gündoganon minden akció elhalt, míg Mauro Icardihoz alig jutott el a labda. A 27. percben Gabriel Sara szinte a semmiből eltalálta a bal oldali kapufát (a túloldalon a 40. percben Ross Skyes a lécre fejelt), de ezt és egy Mauro Icardi-lövést leszámítva a törököknek nem volt helyzetük az első félidőben.

A fordulás után percekkel az isztambuliak átálltak négyről háromvédős rendszerre, ezzel egy időben a támadásokat gyakran kísérő Sallai Rolandot átvezényelték a bal oldalra, hogy Baris Alper Yilmazzal megbontsa a belgák védelmét, az 57. percben azonban Promise David előnyhöz juttatta az Uniont – a kanadai csatár 2023-ban még az észt harmadosztályban ontotta a gólokat (0–1).

Promise David a(z utóbb) győzelmet érő gólját ünnepli (Fotó: Getty Images)

A hazai szurkolók ezután már a vendégek időhúzása miatt is fülsüketítve fütyültek, tetézte a feszültséget, hogy kedvenceik nem tudtak nagy helyzeteket kialakítani. Az utolsó negyedórában nagy nyomás alá került a belgák kapuja, de nem jött össze az egyenlítés. A végén emberhátrányba kerülő Galatasaray idénybeli ötödik BL-meccsén a második vereségét könyvelte el, és továbbra is kilencpontos.

AJAX–BENFICA 0–2

Mindkét csapat csapnivalóan rajtolt a Bajnokok Ligája idei alapszakaszában, elvesztették az első négy mérkőzésüket, így aztán a versenyben maradás volt a tét kedd este Amszterdamban.

A vendégek kezdtek eltökéltebben, és a 6. percben megszerezték a vezetést: jobb oldali szöglet után Richard Ríos fejesét Vitezslav Jaros bravúrral védte, de a kiütött labda Samuel Dahl elé került, és a svéd légiós ballal óriási gólt lőtt a bal felsőbe (0–1).

A folytatásban az Ajax nagy erőket mozgósított, hogy fordítson, voltak is gólszerzési lehetőségei, csakhogy Anatolij Trubin jó formában védett. Aztán a lefújás előtt nem sokkal Leandro Barreiro egy ellencsapás végén berúgta a lisszaboniak második gólját (0–2).

K. Zs.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Galatasaray (török)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) 0–1 (P. David 57.)
Kiállítva: Arda Ünyay (89., Galatasaray)
Ajax (holland)–Benfica (portugál) 0–2 (Dahl 6., Barreiro 90.)
Később
21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol)
21.00: Chelsea (angol)–Barcelona (spanyol) – élőben az NSO-n!
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Juventus (olasz)
21.00: Manchester City (angol)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport1)
21.00: Olympique Marseille (francia)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Slavia Praha (cseh)–Athletic Bilbao (spanyol)
21.00: Napoli (olasz)–Qarabag (azeri)

A CSOPORTKÖR ÁLLÁSA
  1. Bayern München

4

4

14–3

+11 

12 

  2. Arsenal

4

4

11–0

+11 

12 

  3. Internazionale

4

4

11–1

+10 

12 

  4. Manchester City

4

3

1

10–3

+7 

10 

  5. Paris SG

4

3

1

14–5

+9 

  6. Newcastle United

4

3

1

10–2

+8 

  7. Real Madrid

4

3

1

8–2

+6 

  8. Liverpool

4

3

1

9–4

+5 

  9. Galatasaray

5

3

2

8–7

+1 

10. Tottenham

4

2

2

7–2

+5 

11. Barcelona

4

2

1

1

12–7

+5 

12. Chelsea

4

2

1

1

9–6

+3 

13. Sporting

4

2

1

1

8–5

+3 

14. Borussia Dortmund

4

2

1

1

13–11

+2 

15. Qarabag

4

2

1

1

8–7

+1 

16. Atalanta

4

2

1

1

3–5

–2 

17. Atlético Madrid

4

2

2

10–9

+1 

18. Union Saint-Gilloise

5

2

3

5–12

–7 

19. PSV

4

1

2

1

9–7

+2 

20. Monaco

4

1

2

1

4–6

–2 

21. Pafosz

4

1

2

1

2–5

–3 

22. Leverkusen

4

1

2

1

6–10

–4 

23. FC Bruges

4

1

1

2

8–10

–2 

24. Frankfurt

4

1

1

2

7–11

–4 

25. Napoli

4

1

1

2

4–9

–5 

26. Marseille

4

1

3

6–5

+1 

27. Juventus

4

3

1

7–8

–1 

28. Benfica

5

1

4

4–8

–4 

29. Athletic Bilbao

4

1

3

4–9

–5 

30. Bodö/Glimt

4

2

2

5–8

–3 

31. Slavia Praha

4

2

2

2–8

–6 

32. Olympiakosz

4

2

2

2–9

–7 

33. Villarreal

4

1

3

2–6

–4 

34. Köbenhavn

4

1

3

4–12

–8 

35. Kajrat Almati

4

1

3

2–11

–9 

36. Ajax

5

5

1–16

–15 

 

 

