Megszakadt Sallaiék győzelmi sorozata a BL-ben, a belga bajnok nyert a Galata otthonában

KAPUK NYÍLNAK MEG és rendőrsorfalak nyílnak szét a Rams Parkban és környékén, ha a Galatasaray meccsén valaki annyit mond: magyar vagyok, Sallai Roland miatt jöttem. Noha a médiamunkások életét nem könnyíti meg errefelé a szervezés (hiánya), a török rekordbajnoknál nyert ügyünk van, azaz bárhová beengednek, ha a csapat támadóból lett magyar jobbhátvédjét szóba hozzuk, a helyiek (vagy legalábbis a klubért szorítók) ugyanis imádják a 64-szeres válogatott labdarúgót. Akiknek elárultam, miért nézem meg az Union Saint-Gilloise elleni BL-mérkőzést, megveregette a vállam, szívecskét formált a kezével, csókot dobott felém, vagy örömében csak felnevetett. Persze a stadionhoz érkezők többsége (a sérült) Victor Osimhen vagy Mauro Icardi nevével ellátott mezt ölt magára, mégis egyértelmű jelei tapasztalhatók annak, hogy Sallai Rolandot megbecsülik a vörös-sárgákért szorítok.

És persze Okan Buruk vezetőedző is nagyra értékeli – szép is lenne, ha nélkülözné, hiszen fontos láncszem az együttesben. A török bajnokságban erőltetett agresszív játékban rendkívül jól hasznosul támadó szellemisége és technikai képzettsége, de a Cube adatelemző rendszer statisztikai alapú teljesítményindexe alapján a Bajnokok Ligájában is a sorozat felső harmadához tartozik a játék minden szegmensét figyelembe véve.

Mivel a Rizespor elleni bajnoki 94. percében kapott piros lapja miatt nem léphet pályára a Fenerbahce elleni hétfői rangadón, borítékolható volt, hogy ezúttal is helyet kap a kezdő tizenegyben – az évad tizennyolc tétmeccséből tizenhatszor ott volt a csapatban. Noha együttese esélyesként várta a BL-találkozót, nem volt egyszerű feladata, hiszen a belgák két csatárral, köztük a Ferencvárossal korábban összeboronált Raul Floruczcal rohamoztak.

Nem egy olyan pillanata volt a mérkőzésnek, amikor Okan Buruk vezetőedzőből kitört a düh (Fotó: Getty Images)

Már-már aggódtunk, hogy a belga újságírók nem tudják idejében leadni cikkeiket, amikor ugyanis az Unionnál volt a labda, a hazai szurkolók úgy fütyültek, hogy a mérsékeltebb lelátói kultúrához szokott kollégáink kénytelenek voltak fülüket befogva védekezni a hanghatások ellen – márpedig a vendégek vezettek több veszélyes támadást. A Galata játéka minden volt, csak gördülékeny nem, Ilkay Gündoganon minden akció elhalt, míg Mauro Icardihoz alig jutott el a labda. A 27. percben Gabriel Sara szinte a semmiből eltalálta a bal oldali kapufát (a túloldalon a 40. percben Ross Skyes a lécre fejelt), de ezt és egy Mauro Icardi-lövést leszámítva a törököknek nem volt helyzetük az első félidőben.

A fordulás után percekkel az isztambuliak átálltak négyről háromvédős rendszerre, ezzel egy időben a támadásokat gyakran kísérő Sallai Rolandot átvezényelték a bal oldalra, hogy Baris Alper Yilmazzal megbontsa a belgák védelmét, az 57. percben azonban Promise David előnyhöz juttatta az Uniont – a kanadai csatár 2023-ban még az észt harmadosztályban ontotta a gólokat (0–1).

Promise David a(z utóbb) győzelmet érő gólját ünnepli (Fotó: Getty Images)

A hazai szurkolók ezután már a vendégek időhúzása miatt is fülsüketítve fütyültek, tetézte a feszültséget, hogy kedvenceik nem tudtak nagy helyzeteket kialakítani. Az utolsó negyedórában nagy nyomás alá került a belgák kapuja, de nem jött össze az egyenlítés. A végén emberhátrányba kerülő Galatasaray idénybeli ötödik BL-meccsén a második vereségét könyvelte el, és továbbra is kilencpontos.

AJAX–BENFICA 0–2

Mindkét csapat csapnivalóan rajtolt a Bajnokok Ligája idei alapszakaszában, elvesztették az első négy mérkőzésüket, így aztán a versenyben maradás volt a tét kedd este Amszterdamban.

A vendégek kezdtek eltökéltebben, és a 6. percben megszerezték a vezetést: jobb oldali szöglet után Richard Ríos fejesét Vitezslav Jaros bravúrral védte, de a kiütött labda Samuel Dahl elé került, és a svéd légiós ballal óriási gólt lőtt a bal felsőbe (0–1).

A folytatásban az Ajax nagy erőket mozgósított, hogy fordítson, voltak is gólszerzési lehetőségei, csakhogy Anatolij Trubin jó formában védett. Aztán a lefújás előtt nem sokkal Leandro Barreiro egy ellencsapás végén berúgta a lisszaboniak második gólját (0–2).

K. Zs.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Galatasaray (török)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) 0–1 (P. David 57.)

Kiállítva: Arda Ünyay (89., Galatasaray)

Ajax (holland)–Benfica (portugál) 0–2 (Dahl 6., Barreiro 90.)

Később

21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol)

21.00: Chelsea (angol)–Barcelona (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Juventus (olasz)

21.00: Manchester City (angol)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport1)

21.00: Olympique Marseille (francia)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport2)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Athletic Bilbao (spanyol)

21.00: Napoli (olasz)–Qarabag (azeri)