Hat nappal visszatérése után újra kidőlt Ferland Mendy

Rájár a rúd Ferland Mendyre. A Real Madrid francia bal oldali védője hat nappal ezelőtt, az Olympiakosz Pireusz elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen tért vissza a pályára, ám nem örülhetett sokáig. A klub kedden közölte: a 30 éves játékos jobb combhajlító izma megsérült, ezért újabb kényszerpihenő vár rá – írta közleményében a klub. Spanyol források szerint a tízszeres francia válogatott labdarúgó ebben a naptári évben már nem léphet pályára.

Mendyt 2019-ben 48 millió euróért igazolta le a „királyi gárda”, melynek színeiben 202 tétmeccsen hat gólt szerzett, és kilenc gólpasszt osztott ki, többek között két BL- és három spanyol bajnoki címet ünnepelhetett, ám különböző sérülései miatt több mint 100 meccset kellett eddig kihagynia.