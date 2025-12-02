Hat nappal visszatérése után újra kidőlt Ferland Mendy
Rájár a rúd Ferland Mendyre. A Real Madrid francia bal oldali védője hat nappal ezelőtt, az Olympiakosz Pireusz elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen tért vissza a pályára, ám nem örülhetett sokáig. A klub kedden közölte: a 30 éves játékos jobb combhajlító izma megsérült, ezért újabb kényszerpihenő vár rá – írta közleményében a klub. Spanyol források szerint a tízszeres francia válogatott labdarúgó ebben a naptári évben már nem léphet pályára.
Mendyt 2019-ben 48 millió euróért igazolta le a „királyi gárda”, melynek színeiben 202 tétmeccsen hat gólt szerzett, és kilenc gólpasszt osztott ki, többek között két BL- és három spanyol bajnoki címet ünnepelhetett, ám különböző sérülései miatt több mint 100 meccset kellett eddig kihagynia.
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|14
|11
|1
|2
|39–16
|+23
|34
|2. Real Madrid
|14
|10
|3
|1
|29–13
|+16
|33
|3. Villarreal
|14
|10
|2
|2
|29–13
|+16
|32
|4. Atlético Madrid
|14
|9
|4
|1
|27–11
|+16
|31
|5. Betis
|14
|6
|6
|2
|22–14
|+8
|24
|6. Espanyol
|14
|7
|3
|4
|18–16
|+2
|24
|7. Getafe
|14
|6
|2
|6
|13–15
|–2
|20
|8. Athletic Bilbao
|14
|6
|2
|6
|14–17
|–3
|20
|9. Rayo Vallecano
|14
|4
|5
|5
|13–15
|–2
|17
|10. Real Sociedad
|14
|4
|4
|6
|19–21
|–2
|16
|11. Elche
|14
|3
|7
|4
|15–17
|–2
|16
|12. Celta Vigo
|14
|3
|7
|4
|16–19
|–3
|16
|13. Sevilla
|14
|5
|1
|8
|19–23
|–4
|16
|14. Alaves
|14
|4
|3
|7
|12–15
|–3
|15
|15. Valencia
|14
|3
|5
|6
|13–22
|–9
|14
|16. Mallorca
|14
|3
|4
|7
|15–22
|–7
|13
|17. Osasuna
|14
|3
|3
|8
|12–18
|–6
|12
|18. Girona
|14
|2
|6
|6
|13–26
|–13
|12
|19. Levante
|14
|2
|3
|9
|16–26
|–10
|9
|20. Oviedo
|14
|2
|3
|9
|7–22
|–15
|9