Nemzeti Sportrádió

Hat nappal visszatérése után újra kidőlt Ferland Mendy

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.12.02. 18:05
Ferland Mendy újra megsérült (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bajnokok Ligája Real Madrid Ferland Mendy La Liga
Hat nappal azután, hogy visszatért a pályára, újra megsérült Real Madrid francia válogatott balhátvédje, Ferland Mendy, akinek ezúttal a jobb combhajlító izma bicepszében mutattak ki problémát a vizsgálatok.

Rájár a rúd Ferland Mendyre. A Real Madrid francia bal oldali védője hat nappal ezelőtt, az Olympiakosz Pireusz elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen tért vissza a pályára, ám nem örülhetett sokáig. A klub kedden közölte: a 30 éves játékos jobb combhajlító izma megsérült, ezért újabb kényszerpihenő vár rá – írta közleményében a klub. Spanyol források szerint a tízszeres francia válogatott labdarúgó ebben a naptári évben már nem léphet pályára.

Mendyt 2019-ben 48 millió euróért igazolta le a „királyi gárda”, melynek színeiben 202 tétmeccsen hat gólt szerzett, és kilenc gólpasszt osztott ki, többek között két BL- és három spanyol bajnoki címet ünnepelhetett, ám különböző sérülései miatt több mint 100 meccset kellett eddig kihagynia.

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona14111239–16+23 34 
2. Real Madrid14103129–13+16 33 
3. Villarreal14102229–13+16 32 
4. Atlético Madrid1494127–11+16 31 
5. Betis1466222–14+8 24 
6. Espanyol1473418–16+2 24 
7. Getafe1462613–15–2 20 
8. Athletic Bilbao1462614–17–3 20 
9. Rayo Vallecano1445513–15–2 17 
10. Real Sociedad1444619–21–2 16 
11. Elche1437415–17–2 16 
12. Celta Vigo1437416–19–3 16 
13. Sevilla1451819–23–4 16 
14. Alaves1443712–15–3 15 
15. Valencia1435613–22–9 14 
16. Mallorca1434715–22–7 13 
17. Osasuna1433812–18–6 12 
18. Girona1426613–26–13 12 
19. Levante1423916–26–10 
20. Oviedo142397–22–15 

 

 

Bajnokok Ligája Real Madrid Ferland Mendy La Liga
Legfrissebb hírek

Toni Kroos csak egy tanácsot tudott adni Xabi Alonsónak

Spanyol labdarúgás
5 órája

Talán senkit sem lepett meg: ikszelt egymással a Rayo és a Valencia

Spanyol labdarúgás
21 órája

Ilyet is ritkán látni: a legendás játékvezető kapott piros lapot

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 12:19

Hiába Mbappé gólja, zsinórban harmadik bajnokiját sem tudta megnyerni a Real Madrid

Spanyol labdarúgás
2025.11.30. 22:58

La Liga: megszakított meccsen verte meg a Betis a Sevillát

Spanyol labdarúgás
2025.11.30. 16:54

Alexander Sörloth duplája elég volt az Atletinek a Real Oviedo ellen

Spanyol labdarúgás
2025.11.29. 23:15

Yamal és Olmo remekelt, a Barcelona otthon tartotta a három pontot az Alavés ellen

Spanyol labdarúgás
2025.11.29. 18:19

Fergeteges utolsó 30 perc Mallorcán, drámai körülmények között mentett pontot az Osasuna

Spanyol labdarúgás
2025.11.29. 16:33
Ezek is érdekelhetik