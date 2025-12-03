Csütörtöki sportműsor: Kisvárda–FTC az NB I-ben, Veszprém- és Szeged-meccs a kézi BL-ben

DECEMBER 4., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

NB I

AZ 5. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

18.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

14. FORDULÓ

21.00: Manchester United–West Ham United (Tv: Spíler1)

OLASZ KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

18.00: Bologna–Parma (Tv: Arena4)

21.00: Lazio–Milan (Tv: Arena4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MECCSEI)

19.00: CD Atlético Baleares (IV.)–Espanyol

19.00: Real Ávila CF (IV.)–Rayo Vallecano

19.00: FC Cartagena (III.)–Valencia

19.00: CD Extremadura (IV.)–Sevilla

19.00: UE Sant Andreu (IV.)–Celta Vigo

SOCCA

VILÁGBAJNOKSÁG

4.00: Magyarország–Marokkó, Cancún – élőben az NSO Facebook-oldalán!

FUTSAL

FÉRFI NB I, 16. FORDULÓ

18.00: DEAC–Haladás

19.00: Nyírbátor–Magyar Futsal Akadémia

19.00: PTE-PEAC–H.O.P.E. Futsal

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

14. FORDULÓ

Péntek, 2.15: Detroit Lions–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

BILIÁRD

Mosconi-kupa, 2. nap, London

19.30: Európa–Egyesült Államok (Tv: Sport2)

DARTS

WDF-világbajnokság, Frimley Green

13.00 és 19.00: férfiak, 3. forduló; nők, 2. forduló; ifjúsági fiúk, negyeddöntő

GOLF

PGA Tour, World Challenge, Albany

19.30: 1. nap (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ

2. FORDULÓ

II. CSOPORT (DORTMUND)

15.30: Szerbia–Feröer (Tv: M4 Sport)

18.00: Montenegró–Németország

20.30: Izland–Spanyolország

III. CSOPORT (ROTTERDAM)

15.30: Argentína–Lengyelország

18.00: Franciaország–Ausztria

20.30: Hollandia–Tunézia (Tv: M4 Sport)

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS AZ ELNÖK-KUPÁÉRT ('S-HERTOGENBOSCH)

1. FORDULÓ

I. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)

11.00: Horvátország–Irán

13.30: Uruguay–Paraguay

II. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)

16.00: Egyiptom–Kína

18.30: Kuba–Kazahsztán

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

10. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: One Veszprém HC–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: Kolstad (norvég)–Füchse Berlin (német)

20.45: Nantes (francia)–Industria Kielce (lengyel)

B-CSOPORT

18.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–GOG (dán)

20.45: SC Magdeburg (német)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 14. FORDULÓ

18.15: Anadolu Efes (török)–Real Madrid (spanyol)

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

19.30: Monaco (francia)–Paris Basketball (francia)

20.05: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–ASVEL Villeurbanne (francia)

20.15: Olympiakosz (görög)–Fenerbahce (török)

20.45: Partizan Beograd (szerb)–Bayern München (német)

LÓSPORT

Lóverseny

13.45: Kincsem+ Tuti 1171 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

19.00: Prestige Fitness PSE–MÁV Előre Foxconn

20.00: Swissten Dág KSE–Dunaújvárosi KSE

SZNÚKER

UK Championship, York

13.45 és 20.30: 2. forduló (Tv: Eurosport1)

TÉLI SPORTOK

Alpesi sí, világkupa, Beaver Creek

18.45: férfiak, lesiklás (Tv: Eurosport1)

Műkorcsolya, Grand Prix, Nagoja

10.55: páros, rövid program (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei) (Tv: Eurosport2)

12.05: férfiak, rövid program (Tv: Eurosport2)

13.10: jégtánc, rövid program (Tv: Eurosport2)

Síugrás, világkupa, Wisla

17.05: nők, HS 134 (Tv: Eurosport2)

ÚSZÁS

Rövid pályás Európa-bajnokság, Lublin

10.00: előfutamok (Tv: M4 Sport)

női 100 m pillangó (Ugrai Panna)

férfi 100 m pillangó (Márton Richárd)

női 200 m mell (Fángli Henrietta, Zsebők Laura)

férfi 200 m mell (Holló Balázs, Zombori Gábor)

női 100 m hát (Komoróczy Lora, Molnár Dóra)

férfi 100 m hát (Jászó Ádám, Kovács Benedek)

női 800 m gyors (Késely Ajna)

vegyes csapatok 4x50 m gyorsváltó (Magyarország)

19.00: középdöntők, döntők (Tv: Duna World)

női 100 m vegyes DÖNTŐ

férfi 100 m vegyes DÖNTŐ

férfi 1500 m gyors DÖNTŐ (Betlehem Dávid, Sárkány Zalán)

női 200 m mell középdöntő

férfi 200 m mell középdöntő

női 100 m hát középdöntő

férfi 100 m hát középdöntő

női 200 m gyors DÖNTŐ (Ábrahám Minna, Pádár Nikolett)

férfi 200 m gyors DÖNTŐ

női 100 m pillangó középöntő

férfi 100 m pillangó középdöntő

4x50 mixed gyorsváltó DÖNTŐ

VÍVÁS

Kard Grand Prix-verseny, Orléans

11.00: egyéni selejtező, nők

Párbajtőr-világkupaverseny, Vancouver

18.00: egyéni selejtező, nők

Női tőr-világkupaverseny, Puszan

Péntek, 3.00: egyéni selejtező

Férfi tőr-világkupaverseny, Fukuoka

Péntek, 4.00: egyéni selejtező

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa, csoportkör, 5. forduló

B-csoport

20.00: Pallanuoto Trieste (olasz)–Szolnoki Dózsa

C-csoport

20.30: Panathinaikosz (görög)–BVSC-Manna ABC

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Szalai Kristóf, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Lehull a lepel egy „edzőlegendáról”…

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám

9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Kézilabda-vb-összefoglaló Ballai Attilával

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 25 éve Európa-bajnok és olimpiai ezüstérmes volt a magyar női kézilabda-válogatott

12.00: Bajnokok: a kétszeres olimpiai bajnok Fodor Rajmunddal beszélget Szegő Tibor (1. rész)

12.40: Nemzeti sportkrónika

14.00: 40x20 kézilabda-magazin

14.35: Dupla tízes

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Ökölvívás, vendég: Gémes Levente U23-as Európa-bajnok. Kovács István a Halhatatlanok Klubjának új tagja

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Bittmann Emil, Kovács Erika, Szöllősi György

17.00: Édes magyar sportnyelvünk. Formula–1-es idényzáró Abu-Dzabiban Zsoldos Barnával

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Kézilabda: bejelentkezés és interjúk Németh Kornéltól Rotterdamból, a női világbajnokságról

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Közvetítés a Kisvárda–Ferencváros NB I-es bajnoki labdarúgóőzésről, kommentátor: Olasz Gergő, szakértő: Wukovics László

18.45: Közvetítés a Veszprém–Sporting CP férfi kézilabda BL-csoporttalálkozóról, kommentátor: Cseszregi Balázs, szakértő: Marosán György

19.00: Beszámoló a rövid pályás úszó Európa-bajnokság esti középdöntőiről és döntőiről, kommentátor: Katona László, szakértő: Gyurta Gergely

20.45: Közvetítés a Magdeburg–Szeged férfi kézilabda BL-csoportmérkőzésről, kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Marosán György

22.30: Sportvilág Tóth Bélával