Csütörtöki sportműsor: Kisvárda–FTC az NB I-ben, Veszprém- és Szeged-meccs a kézi BL-ben
DECEMBER 4., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
NB I
AZ 5. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
18.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
14. FORDULÓ
21.00: Manchester United–West Ham United (Tv: Spíler1)
OLASZ KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
18.00: Bologna–Parma (Tv: Arena4)
21.00: Lazio–Milan (Tv: Arena4)
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MECCSEI)
19.00: CD Atlético Baleares (IV.)–Espanyol
19.00: Real Ávila CF (IV.)–Rayo Vallecano
19.00: FC Cartagena (III.)–Valencia
19.00: CD Extremadura (IV.)–Sevilla
19.00: UE Sant Andreu (IV.)–Celta Vigo
SOCCA
VILÁGBAJNOKSÁG
4.00: Magyarország–Marokkó, Cancún – élőben az NSO Facebook-oldalán!
FUTSAL
FÉRFI NB I, 16. FORDULÓ
18.00: DEAC–Haladás
19.00: Nyírbátor–Magyar Futsal Akadémia
19.00: PTE-PEAC–H.O.P.E. Futsal
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
14. FORDULÓ
Péntek, 2.15: Detroit Lions–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)
BILIÁRD
Mosconi-kupa, 2. nap, London
19.30: Európa–Egyesült Államok (Tv: Sport2)
DARTS
WDF-világbajnokság, Frimley Green
13.00 és 19.00: férfiak, 3. forduló; nők, 2. forduló; ifjúsági fiúk, negyeddöntő
GOLF
PGA Tour, World Challenge, Albany
19.30: 1. nap (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ
2. FORDULÓ
II. CSOPORT (DORTMUND)
15.30: Szerbia–Feröer (Tv: M4 Sport)
18.00: Montenegró–Németország
20.30: Izland–Spanyolország
III. CSOPORT (ROTTERDAM)
15.30: Argentína–Lengyelország
18.00: Franciaország–Ausztria
20.30: Hollandia–Tunézia (Tv: M4 Sport)
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS AZ ELNÖK-KUPÁÉRT ('S-HERTOGENBOSCH)
1. FORDULÓ
I. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)
11.00: Horvátország–Irán
13.30: Uruguay–Paraguay
II. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)
16.00: Egyiptom–Kína
18.30: Kuba–Kazahsztán
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
10. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: One Veszprém HC–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: Kolstad (norvég)–Füchse Berlin (német)
20.45: Nantes (francia)–Industria Kielce (lengyel)
B-CSOPORT
18.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–GOG (dán)
20.45: SC Magdeburg (német)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 14. FORDULÓ
18.15: Anadolu Efes (török)–Real Madrid (spanyol)
19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
19.30: Monaco (francia)–Paris Basketball (francia)
20.05: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–ASVEL Villeurbanne (francia)
20.15: Olympiakosz (görög)–Fenerbahce (török)
20.45: Partizan Beograd (szerb)–Bayern München (német)
LÓSPORT
Lóverseny
13.45: Kincsem+ Tuti 1171 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
19.00: Prestige Fitness PSE–MÁV Előre Foxconn
20.00: Swissten Dág KSE–Dunaújvárosi KSE
SZNÚKER
UK Championship, York
13.45 és 20.30: 2. forduló (Tv: Eurosport1)
TÉLI SPORTOK
Alpesi sí, világkupa, Beaver Creek
18.45: férfiak, lesiklás (Tv: Eurosport1)
Műkorcsolya, Grand Prix, Nagoja
10.55: páros, rövid program (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei) (Tv: Eurosport2)
12.05: férfiak, rövid program (Tv: Eurosport2)
13.10: jégtánc, rövid program (Tv: Eurosport2)
Síugrás, világkupa, Wisla
17.05: nők, HS 134 (Tv: Eurosport2)
ÚSZÁS
Rövid pályás Európa-bajnokság, Lublin
10.00: előfutamok (Tv: M4 Sport)
női 100 m pillangó (Ugrai Panna)
férfi 100 m pillangó (Márton Richárd)
női 200 m mell (Fángli Henrietta, Zsebők Laura)
férfi 200 m mell (Holló Balázs, Zombori Gábor)
női 100 m hát (Komoróczy Lora, Molnár Dóra)
férfi 100 m hát (Jászó Ádám, Kovács Benedek)
női 800 m gyors (Késely Ajna)
vegyes csapatok 4x50 m gyorsváltó (Magyarország)
19.00: középdöntők, döntők (Tv: Duna World)
női 100 m vegyes DÖNTŐ
férfi 100 m vegyes DÖNTŐ
férfi 1500 m gyors DÖNTŐ (Betlehem Dávid, Sárkány Zalán)
női 200 m mell középdöntő
férfi 200 m mell középdöntő
női 100 m hát középdöntő
férfi 100 m hát középdöntő
női 200 m gyors DÖNTŐ (Ábrahám Minna, Pádár Nikolett)
férfi 200 m gyors DÖNTŐ
női 100 m pillangó középöntő
férfi 100 m pillangó középdöntő
4x50 mixed gyorsváltó DÖNTŐ
VÍVÁS
Kard Grand Prix-verseny, Orléans
11.00: egyéni selejtező, nők
Párbajtőr-világkupaverseny, Vancouver
18.00: egyéni selejtező, nők
Női tőr-világkupaverseny, Puszan
Péntek, 3.00: egyéni selejtező
Férfi tőr-világkupaverseny, Fukuoka
Péntek, 4.00: egyéni selejtező
VÍZILABDA
Férfi Eurokupa, csoportkör, 5. forduló
B-csoport
20.00: Pallanuoto Trieste (olasz)–Szolnoki Dózsa
C-csoport
20.30: Panathinaikosz (görög)–BVSC-Manna ABC
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Szalai Kristóf, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Lehull a lepel egy „edzőlegendáról”…
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám
9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Kézilabda-vb-összefoglaló Ballai Attilával
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 25 éve Európa-bajnok és olimpiai ezüstérmes volt a magyar női kézilabda-válogatott
12.00: Bajnokok: a kétszeres olimpiai bajnok Fodor Rajmunddal beszélget Szegő Tibor (1. rész)
12.40: Nemzeti sportkrónika
14.00: 40x20 kézilabda-magazin
14.35: Dupla tízes
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Ökölvívás, vendég: Gémes Levente U23-as Európa-bajnok. Kovács István a Halhatatlanok Klubjának új tagja
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Bittmann Emil, Kovács Erika, Szöllősi György
17.00: Édes magyar sportnyelvünk. Formula–1-es idényzáró Abu-Dzabiban Zsoldos Barnával
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Kézilabda: bejelentkezés és interjúk Németh Kornéltól Rotterdamból, a női világbajnokságról
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Közvetítés a Kisvárda–Ferencváros NB I-es bajnoki labdarúgóőzésről, kommentátor: Olasz Gergő, szakértő: Wukovics László
18.45: Közvetítés a Veszprém–Sporting CP férfi kézilabda BL-csoporttalálkozóról, kommentátor: Cseszregi Balázs, szakértő: Marosán György
19.00: Beszámoló a rövid pályás úszó Európa-bajnokság esti középdöntőiről és döntőiről, kommentátor: Katona László, szakértő: Gyurta Gergely
20.45: Közvetítés a Magdeburg–Szeged férfi kézilabda BL-csoportmérkőzésről, kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Marosán György
22.30: Sportvilág Tóth Bélával