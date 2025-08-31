F1 75: Verstappen mesteri győzelme és kettős Alpine-dobogó Sao Paulóban

Noha Max Verstappen dominánsan kezdte a 2024-es idényt is, ha az első tíz nagydíjból nem húz be hetet, akkor könnyen másképp is alakulhatott volna a bajnoki cím sorsa, mivel az előző év második felében feltámadó McLaren még magasabb szintre lépett, és az idény második felében öt helyszínen is diadalmaskodott, miközben a Red Bullt a Mercedes és a Ferrari is átlépte.

A holland a Spanyolországban aratott sikere után zsinórban tíz futamhétvégén szenvedett vereséget. Ezt a sikertelen sorozatot szakította meg az idény 17. állomásán, Brazíliában, ahol az eső és Verstappen volt az úr. A szombaton lezúduló csapadék teljesen átírta a programot, hiszen vasárnapra kellett halasztani az időmérőt, amely végül elég kaotikusan alakult.

Verstappen brazíliai siker után Las Vegasban bebiztosította a negyedik világbajnoki címét, a konstruktőrök között azonban a McLaren és a Ferrari között dőlt el a küzdelem, méghozzá az utolsó versenyen, ahol végül a wokingiak szerezték meg vb-címet. A szezon során négy alakulat hét különböző versenyzője tudott diadalmaskodni, a kivételt Pérez jelentette, akitől a Red Bull meg is vált az év végén. Leclerc és Hamilton is hazai közönség előtt aratott elég emlékezetes győzelmet, míg Norris és Piastri is pályafutása első sikerét könyvelhette el. Ebben az évben mutatkozott be Oliver Bearman, aki először Sainzot, majd a Haasban Kevin Magnussent helyettesítette két helyszínen is. Franco Colapinto eközben az elküldött Logan Sargeant helyét vette át, és hívta fel magára a figyelmet eleinte a remek szereplésével, majd az autótöréseivel. Daniel Ricciardót az RB menesztette év közben, az ő ülését Liam Lawson kapta meg. Az idény eközben egy szenzációval és botránnyal vette kezdetét, Hamilton ugyanis már a téli szünetben bejelentette, hogy a Ferrarinál folytatja 2025-ben a pályafutását, míg a Red Bullnál Christian Horner zaklatási botránya után több kulcsember, köztük Adrian Newey is távozott.

A világbajnokság végeredménye: 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 437 pont, 2. Lando Norris (brit, McLaren) 374 pont, 3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 356 pont

Konstruktőrök: 1. McLaren 666 pont, 2. Ferrari 652 pont, 3. Red Bull 589 pont Ez is 2024-beN történt

Összesen ötször lendült a piros zászló a vizes pályán lezajló kvalifikáción, amelyen Lando Norris szerezte meg a pole pozíciót George Russell és az RB-vel brillírozó Cunoda Juki előtt, miközben a vb-éllovas Verstappen csak a 17. helyről várhatta a piros lámpák kialvását a továbbra is vizes aszfalton.

Már a rajtnál káosz alakult ki, hiszen Lance Stroll már a felvezető körben kicsúszott, és a reggeli nagy autótörése után újjáépített Aston Martinját elnyelte a kavicságy. A plusz felvezető kör után a versenyirányítás inkább a rajtprocedúra megszakítása mellett döntött, ám Norris és több pilótatársa közben elindult egy újabb formációs körre. A kaotikus jelenetek után aztán lecsillapodtak a kedélyek, és a mezőny most már zöld jelzést kapott. Norris már az első métereken elvesztette a vezetést a jobban elrugaszkodó Russell-lel szemben, míg Cunoda meg tudta tartani a harmadik helyet.

Hátrébb Sergio Pérez csúszott ki, és noha visszaszorult a mezőny végére, folytatni tudta. A márkatársa eközben a második körben már pontszerző helyen autózott, és a tizedikben már felzárkózott az első ötösre is, amely Russell, Norris, Cunoda, Esteban Ocon és Charles Leclerc sorrendben haladt az első körtől fogva. A holland menetelése ekkor kissé lelassult, mivel nem találta a fogást a Ferrarin, és csak azt követően tudott előrelépni, hogy a monacói kiállt friss köztes esőgumikért.

A pokol aztán akkor szabadult el, amikor újabb esőzés érte el a pályát, és Nico Hülkenberg elvesztette az irányítást a Haas felett, ami miatt virtuális biztonsági autós szakasz lépett hatályba. Bár eleinte úgy tűnt, a német számára ezzel befejeződött a futam, mégis el tudott indulni, igaz, mint utóbb kiderült, csak segítséggel, ami kizárást vont maga után.

A korlátozást kihasználva Russell és Norris is kijött friss abroncsokért, majd a bokszutcából kijőve a mclarenes maga mögé utasította a Mercedest. A vezetést eközben Ocon vette át Verstappen és Gasly előtt, a kiváró hármasnak remekül jött ki a lépés, hiszen miután az időmérőn is autót törő Franco Colapinto újra eldobta a Williamst, lendült a piros zászló, ami azt jelentette, hogy megúsztak egy bokszlátogatást, és a megszerzett pozícióból várhatták a 25 perc kényszerszünet után folytatódó versenyt.

Az újraindítás után Ocon megtartotta a vezetést, és mögötte sem volt igazán mozgolódás, ráadásul néhány kör múlva újra pályára kellett küldeni a biztonsági autót. Ezúttal Carlos Sainz Jr. hibázott, és szállt falba a Ferrarival. A korlátozás után Verstappen néhány körön belül az élre állt, míg kicsit hátrébb Norris csúszott meg, amit kihasználva Leclerc kettő pozíciót is előrébb jött, igaz, Russell hamarosan visszavette tőle a negyedik helyet.

Verstappen innentől fogva már nem engedte ki a kezei közül a vezetést, és közel húsz másodperc előnnyel szelte át a célvonalat Ocon előtt, akit a márkatárs, Gasly követett, így az újabb bajnoki cím felé óriási előrelépést tevő hollandot a két Alpine-pilóta fogta közre a dobogón!

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ

2024. november 3., Sao Paulo

69 kör, 297.261 km

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 2:06.54.430

2. Esteban Ocon (francia, Alpine) +19.477

3. Pierre Gasly (francia, Alpine) +22.532

