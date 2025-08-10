Sportrádió

F1 75: ajándékba kapott győzelme után kifütyülték Schumachert

2025.08.10. 09:05
Michael Schumacher (elöl) a célegyenesben kapta meg a győzelmet csapattársától, Rubens Barrichellótól (Fotó: AFP)
F1 F1 75 Michael Schumacher Osztrák Nagydíj Ferrari Rubens Barrichello
A Formula–1 idén ünnepli az első világbajnoki idény 75. évfordulóját, ennek apropóján indítottuk el sorozatunkat, amelyben mind a 75 korábbi idény legemlékezetesebb versenyére visszatekintünk. A 2002-es idény Michael Schumacher letaglózó fölényével kezdődött, de a hatodik versenyen ferraris csapattársát, Rubens Barrichellót arra utasították, adja át neki a győzelmet, ami miatt a lelátóról teljes népharag zúdult az olasz istállóra.

Hiába reménykedtek az ellenfelek, hogy a 2001-es Ferrari-dominancia csupán egyszeri kivétel volt, a maranellói csapat a következő évben még magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, és már öt futam után nyilvánvaló volt, hogy Michael Schumachert megint nem lehet majd legyőzni. A címvédő klasszis az Osztrák Nagydíjra négy futamgyőzelemmel és 21 pontos előnnyel érkezett, ám az előző évhez hasonlóan az egyedi karakterisztikájú spielbergi pályára csapattársa, Rubens Barrichello érzett rá jobban.

A Ferrari már 2001-ben is a szurkolók béketűrésének határát feszegette, amikor a hajrában arra utasította brazil versenyzőjét, hogy adja át a második helyet Schumachernek, aztán egy évvel később ugyanott már tényleg túllőtt a célon. Barrichello az időmérőn valódi erődemonstrációt tartott, hiszen nemcsak megszerezte a pole pozíciót, hanem a viszonylag rövid pályán hat tizedmásodperccel verte meg csapattársát, aki csupán a harmadik rajtkockát szerezte meg.

A Ferrari ellenfeleinek ebben az évben esélyük sem volt – az olasz csapat csupán két futamgyőzelmet engedett át a többieknek a 17-ből. Mika Häkkinen már nem volt a mezőny tagja, helyét a McLarennél egy másik szélvészgyors finn, Kimi Räikkönen vette át, aki kis híján megnyerte a Francia Nagydíjat. Magyar szempontból fontos fejleménynek számított, hogy az F3000-es Baumgartner Zsolt a nagydíj előtt megtett néhány bemutatókört a Jordan F1-es autójával (akkor még mit sem sejtve arról, hogy egy évvel később ugyanitt mutatkozik be a csúcskategóriában.) Az egyeduralkodó Ferrari szintén nálunk tette biztossá konstruktőri bajnoki címét, teljesen tét nélkülivé téve a folytatást.

A vb végeredménye: 1. Michael Schumacher (német, Ferrari) 144 pont, 2. Rubens Barrichello (brazil, Ferrari) 77 pont, 3. Juan Pablo Montoya (kolumbiai, Williams-BMW) 50 pont. 
Konstruktőrök: 1. Ferrari 221 pont, 2. Williams-BMW 92 pont, 3. McLaren-Mercedes 65 pont

Ez is 2002-ben történt

Bár a rajt után Schumacher felzárkózott mögé, a brazil pilóta végig magabiztosan őrizte a vezetést, amikor megismétlődtek az egy évvel azelőtti jelenetek: a Ferrari arra utasította, hogy húzódjon le, és szerződése értelmében adja át pozícióját csapattársának. Ez a helycsere már sokkal otrombábban hatott a külvilág szemében, hiszen az olasz istálló vezetősége az egész hétvégén brillírozó pilótájától rabolta el a futamgyőzelmet látszólag teljesen feleslegesen, hiszen az idényből még 11 verseny hátravolt.

Barrichello természetesen sokáig őrlődött magában, mitévő legyen, de végül fejet hajtott a központi akarat előtt, és az utolsó métereken maga elé engedte a Ferrari egyes számú pilótáját – a nézőtéren pedig elszabadult a pokol. A rajongók pfujoltak, és hüvelykujjukkal lefelé mutogattak, miközben a bizarr helyzetet tovább fokozta, hogy a zavarban lévő Schumacher felráncigálta Barrichellót a dobogó felső fokára, aki megalázottan hallgatta végig a „tiszteletére szóló” német himnuszt…

Évekkel később a Ferrari vezetői is elismerték, borzalmas döntést hoztak, mentségükre csupán azt igyekeztek felhozni, hogy az 1997 és 1999 között elszenvedett három egyéni bajnoki vereség annyira érzékenyen érintette őket, hogy onnantól semmit sem akartak a véletlenre bízni. A dobogós bohózat után a csapatot a protokoll megsértése miatt megbüntették, de ennél is fájóbb volt a szurkolók haragja. Utóbb egyébként az is kiderült, hogy semmi szükség nem lett volna a helycserére, Schumacher ugyanis a folytatásban olyan ütemben gyűjtötte a győzelmeket, hogy már júliusban (!), hat futammal a vége előtt biztossá tette világbajnoki címét.

AUT0-F1-AUT-PODIUM
 

A német pilóta az idény végén azzal próbálta valamelyest enyhíteni a helyzetet, hogy Indianapolisban az egész mezőnyből gúnyt űzve megpróbált a befutónál holtversenyt kreálni Barrichellóval, ami az ezredmásodperc pontosságú időmérés világában természetesen nem sikerült. A brazil versenyző egy hajszállal előbb érte el a célvonalat, vagyis tulajdonképpen visszakapta a Spielbergben elvett futamgyőzelmet, de a májusi megaláztatásért ez sem kárpótolta. A történtek utózöngéjeként a következő évtől betiltották a nyílt csapatutasításokat, ám mivel az istállók azt követően is kijátszották a szabályzást, 2011-ben újra feloldották a korlátozást.

OSZTRÁK NAGYDÍJ
2002. május 12., Spielberg
71 kör, 307.146 km
1. Michael Schumacher (német, Ferrari) 1:33:51.562
2. Rubens Barrichello (brazil, Ferrari) 0.182 mp h.
3. Juan Pablo Montoya (kolumbiai, Williams-BMW) 17.730 mp h.

