F1 75: huszonegy év után újra ferraris egyéni vb-cím

2025.08.07. 14:08
Michael Schumacher 2000-ben már le tudta győzni Mika Häkkinent (Fotó: AFP)
A Formula–1 idén ünnepli az első világbajnoki idény 75. évfordulóját, ennek apropóján indítottuk el sorozatunkat, amelyben mind a 75 korábbi idény legemlékezetesebb versenyére visszatekintünk. A 2000-es idény utolsó előtti fordulójára, a Japán Nagydíjra Michael Schumacher akkora pontelőnyben érkezett, hogy nagy esélye nyílt biztossá tenni világbajnoki címét. A német nem hibázott, a Ferrari 21 év után ünnepelt újra egyéni diadalt.

Miután lábtörését követően Michael Schumacher 1999 végén bomba formában tért vissza, nagy reményekkel várta a következő idényt, bizakodását pedig csak fokozta, hogy három diadallal nyitott. Ezt követően viszont több kiesés sújtotta, nagy szerencséjére azonban a McLaren versenyzői hasonló szinten teljesítettek, és folyamatosan egymástól raboltak pontokat. A 11. futam után mindössze két pont választotta el egymástól Schumachert, Mika Häkkinent és David Coulthardot, vagyis nagyon szoros volt a küzdelem.

Folyamatosan változtak az erőviszonyok a Ferrari és a McLaren között, ezért sokáig úgy tűnt a vb-harc az utolsó futamig elhúzódhat, ám ekkor sok-sok balszerencse után a németre mosolygott a szerencse: legfőbb bajnoki ellenfele, Häkkinen kiesett az Amerikai Nagydíjról, vagyis az utolsó előtti Japán Nagydíjra nyolc pontos előnnyel utazhatott. Tudta, ha további két egységgel növelni tudja a különbséget, már Szuzukában elrendezi a legfontosabb kérdést, és mivel az azt megelőző három évben kétszer is az évadzárón maradt le első ferraris vb-címéről, ezúttal nem akarta a végére hagyni a döntést.

A Jordan-istálló nem tudta megőrizni előző évi lendületét, így csak a Ferrari és a McLaren maradt az élmezőnyben – sőt, e két csapat a 17 futamgyőzelemből egyet sem engedett át másnak. Noha nagy dérrel-dúrral érkezett meg a sportágba a Jaguar, és tért vissza a Williams motorpartnereként a BMW, a két nagy márka nem tudta megközelíteni a legjobbak szintjét – igaz, a grove-i istálló legalább néhány dobogós helyet begyűjtött. Noha az idény kétharmadáig David Coulthard is a vb-harc részese volt, a skót versenyző az idény végére kissé „kipukkadt”, ami azt is jelentette, hogy a Ferrari az újonnan érkező Rubens Barrichello segédletével megvédte konstruktőri bajnoki címét.

A vb végeredménye: 1. Michael Schumacher (német, Ferrari) 108 pont, 2. Mika Häkkinen (finn, McLaren-Mercedes) 89, 3. David Coulthard (brit, McLaren-Mercedes) 73. Konstruktőrök: 1. Ferrari 170 pont, 2. McLaren-Mercedes 152, 3. Williams-BMW 36

Ez is 2000-ben történt

A két nagy rivális a maximumot nyújtotta az időmérőn, és csupán kilenc ezredmásodperc döntött Schumacher javára az időmérőn a pole pozícióért folytatott harcban. A német azonban nem tudta kihasználni a rajthelyezésből fakadó előnyt – Häkkinen jobban rugaszkodott el, és a vezetést megragadva sokáig úgy tűnt, meg tudja hiúsítani a korai bajnokavatást. Az első tankolások után is az élen maradt, ám ezt követően már látszott, hogy a szemetelő esőben Schumacher jobb tempót diktál, így a második boxkiállásnál dőlhet el a győzelem sorsa. Miután a McLaren pilótája kiállt tankolni, pályán maradó ellenfele nagyon megnyomta a következő három kört, és ez elég volt ahhoz, hogy kiállása után az első helyre térjen vissza.

Bár az eső egyre erősebben szemerkélt, Schumacher a leintésig meg tudta tartani a vezetést, így győzelmével biztossá tette első ferraris világbajnoki címét. A legendás olasz istálló 21 évet várt az újabb egyéni diadalra Jody Scheckter 1979-es elsősége után, így önfeledt ünneplés vette kezdetét Szuzukában. A nemzetközi sportsajtó is a Ferrarit éltette, arra azonban nem sokan számítottak, hogy Schumacher lendülete a következő négy évben is kitart majd.

JAPÁN NAGYDÍJ
2000. október 8., Szuzuka
53 kör, 310.596 km
1. Michael Schumacher (német, Ferrari) 1:29:53.436
2. Mika Häkkinen (finn, McLaren-Mercedes) 1.837 másodperc hátrány
3. David Coulthard (brit, McLaren-Mercedes) 1:09.914 mp h.

A TELJES FUTAM

 

 1999: Schumacher, a legjobb kettes számú pilóta
1998: tömegkarambol, dühöngő Schumacher és a Jordan első győzelme
1997: Schumacher kiütötte magát a vb-pontversenyből, Villeneuve ünnepelhetett
1996:  huszonegy indulóból csupán három ért célba
1995: Schumacher a 16. helyről indulva nyert Spában
1994: tragikus, fekete hétvége Imolában
1993: Senna és az „istenek köre” az egyetlen Donington Park-i futamon
1992: a boxban kattant a bilincs Schumacher első győzelmének hétvégéjén
1991: Sennának nyolcadikra összejött a hazai siker
1990: ismét Japánban dőlt el a vb-cím, de most fordított kimenetellel
1989: így énekelték meg a magyar lapok Mansell szenzációs mogyoródi győzelmét
1988: a Ferrari kettős győzelemmel tisztelgett Enzo Ferrari emléke előtt
1987: roncsderbi után a Williamsek uralták a spielbergi pályát
1986: Mansell gumija felrobbant Adelaide-ben, s odalett a vb-címe
1985: Lauda Hollandiában aratta karrierje utolsó, 25. győzelmét
1984: a száguldó cirkuszban nem lett sorozat Dallasból
1983: kettős McLaren-győzelem született a 22. és a 23. rajthelyről
1982: kaotikus utolsó három kör döntött Monacóban
1981: a kaszinóváros futama leginkább Piquet-nek hozott szerencsét
1980: hiába Pironi elsősége, Jones nyert Kanadában – és világbajnok lett
1979: a legnagyobb csata egy második helyért
1978: jött, látott, győzött, eltűnt – egy mérnöki bravúr nyomában
1977: Andretti karrierje legkedvesebb előzésével szomorította el Schecktert
1976: Lauda kinevette a halált – negyedik hely az utolsó kenet után
1975: James Hunt és az egyik legnagyobb meglepetésgyőzelem
1974: nem volt elég üzemanyag az autóban, meghiúsult az argentin ünnep
1973: amerikai siker a tömegkarambol után újraindított futamon
1972: Emerson Fittipaldi nyerte meg az idegek csatáját Ausztriában
1971: nyolcan álltak az élen, két tizeden belül ért célba az első négy Monzában
1970: Rindt az utolsó kanyarban előzte meg a hibázó Brabhamet
1969: Jackie Stewart és Jochen Rindt klasszikus csatát vívott Silverstone-ban
1968: tragikus idény legnehezebb versenyén brillírozott Jackie Stewart
1967: Jim Clark körhátrányból állt az élre, mielőtt jött az utolsó körös dráma
1966: Scarfiotti beugróként nyerte meg az Olasz Nagydíjat a Ferrarival
1965: az utolérhetetlen Jim Clark a Nürburgringet is legyőzte
1964: egy körön múlt Jim Clark címvédése 1964-ben Mexikóban
1963: Spában vette kezdetét Jim Clark 1963-as dominanciája
1962: Jim Clark beragadt a rajtnál, Graham Hill egérutat nyert a vb-csatában
1961: német riválisa tragédiája után lett az első amerikai világbajnok Phil Hill
1960: Stirling Moss Monacóban megszerezte a Lotus első győzelmét
1959: Jack Brabham a célba tolta az autóját Sebringben
1958: Ferrari-csapatutasítás döntött a vb-címről a tragédiák évében
1957: Fangio az utolsó győzelméért az életét is kockára tette
1956: Peter Collins a saját vb-esélyét feláldozva adta át Ferrariját Fangiónak
1955: Stirling Moss nyerte a Fangio elleni Mercedes-csatát Angliában
1954: Fangio első hazai győzelme a Ferrari sikertelen óvása után
1953: a sorozat első igazi klasszikusa volt az 1953-as Francia Nagydíj
1952: Belgiumban kezdődött Alberto Ascari egyeduralma
1951: a Ferrari Angliában szerezte meg első futamgyőzelmét
1950: így kezdődött minden 75 évvel ezelőtt Silverstone-ban
