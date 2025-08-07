F1 75: huszonegy év után újra ferraris egyéni vb-cím

Miután lábtörését követően Michael Schumacher 1999 végén bomba formában tért vissza, nagy reményekkel várta a következő idényt, bizakodását pedig csak fokozta, hogy három diadallal nyitott. Ezt követően viszont több kiesés sújtotta, nagy szerencséjére azonban a McLaren versenyzői hasonló szinten teljesítettek, és folyamatosan egymástól raboltak pontokat. A 11. futam után mindössze két pont választotta el egymástól Schumachert, Mika Häkkinent és David Coulthardot, vagyis nagyon szoros volt a küzdelem.

Folyamatosan változtak az erőviszonyok a Ferrari és a McLaren között, ezért sokáig úgy tűnt a vb-harc az utolsó futamig elhúzódhat, ám ekkor sok-sok balszerencse után a németre mosolygott a szerencse: legfőbb bajnoki ellenfele, Häkkinen kiesett az Amerikai Nagydíjról, vagyis az utolsó előtti Japán Nagydíjra nyolc pontos előnnyel utazhatott. Tudta, ha további két egységgel növelni tudja a különbséget, már Szuzukában elrendezi a legfontosabb kérdést, és mivel az azt megelőző három évben kétszer is az évadzárón maradt le első ferraris vb-címéről, ezúttal nem akarta a végére hagyni a döntést.

A Jordan-istálló nem tudta megőrizni előző évi lendületét, így csak a Ferrari és a McLaren maradt az élmezőnyben – sőt, e két csapat a 17 futamgyőzelemből egyet sem engedett át másnak. Noha nagy dérrel-dúrral érkezett meg a sportágba a Jaguar, és tért vissza a Williams motorpartnereként a BMW, a két nagy márka nem tudta megközelíteni a legjobbak szintjét – igaz, a grove-i istálló legalább néhány dobogós helyet begyűjtött. Noha az idény kétharmadáig David Coulthard is a vb-harc részese volt, a skót versenyző az idény végére kissé „kipukkadt”, ami azt is jelentette, hogy a Ferrari az újonnan érkező Rubens Barrichello segédletével megvédte konstruktőri bajnoki címét. A vb végeredménye: 1. Michael Schumacher (német, Ferrari) 108 pont, 2. Mika Häkkinen (finn, McLaren-Mercedes) 89, 3. David Coulthard (brit, McLaren-Mercedes) 73. Konstruktőrök: 1. Ferrari 170 pont, 2. McLaren-Mercedes 152, 3. Williams-BMW 36 Ez is 2000-ben történt

A két nagy rivális a maximumot nyújtotta az időmérőn, és csupán kilenc ezredmásodperc döntött Schumacher javára az időmérőn a pole pozícióért folytatott harcban. A német azonban nem tudta kihasználni a rajthelyezésből fakadó előnyt – Häkkinen jobban rugaszkodott el, és a vezetést megragadva sokáig úgy tűnt, meg tudja hiúsítani a korai bajnokavatást. Az első tankolások után is az élen maradt, ám ezt követően már látszott, hogy a szemetelő esőben Schumacher jobb tempót diktál, így a második boxkiállásnál dőlhet el a győzelem sorsa. Miután a McLaren pilótája kiállt tankolni, pályán maradó ellenfele nagyon megnyomta a következő három kört, és ez elég volt ahhoz, hogy kiállása után az első helyre térjen vissza.

Bár az eső egyre erősebben szemerkélt, Schumacher a leintésig meg tudta tartani a vezetést, így győzelmével biztossá tette első ferraris világbajnoki címét. A legendás olasz istálló 21 évet várt az újabb egyéni diadalra Jody Scheckter 1979-es elsősége után, így önfeledt ünneplés vette kezdetét Szuzukában. A nemzetközi sportsajtó is a Ferrarit éltette, arra azonban nem sokan számítottak, hogy Schumacher lendülete a következő négy évben is kitart majd.

JAPÁN NAGYDÍJ

2000. október 8., Szuzuka

53 kör, 310.596 km

1. Michael Schumacher (német, Ferrari) 1:29:53.436

2. Mika Häkkinen (finn, McLaren-Mercedes) 1.837 másodperc hátrány

3. David Coulthard (brit, McLaren-Mercedes) 1:09.914 mp h.

