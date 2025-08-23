F1 75: a két Mercedes elszállt, Verstappen történelmet írt Spanyolországban

Az előző két szezonhoz hasonlóan a 2016-osat is a Mercedes házon belüli csatája szőtte át, azonban míg a 2014-es és a 2015-ös év is Lewis Hamilton végső sikerével zárult, ezúttal már az idény korai szakaszában látszott, hogy a brit jóval nagyobb ellenállásba fog ütközni. Nico Rosberg sorozatban négy győzelemmel kezdett, míg sikerszériája már összesen hét futamot ölelt fel, miközben a csapattársa egy ízben a dobogóról is leszorult, így az ötödik versenyhétvége, a Spanyol Nagydíj előtt már 43 pont választotta el egymástól a német, brit kettőst.

A Mercedes Hamilton vezérletével harmadszor bérelte ki az első rajtsort, míg a másodikat a két Red Bull foglalta el. Már a rajt is izgalmasan alakult, hiszen Rosbergnek sikerült az élre állnia az első kanyarban, amivel meglehetősen nehéz helyzetbe hozhatta volna Hamiltont, ám ami ezután következett, az új fejezetet nyitott a Mercedes-versenyzők párharcába, és sporttörténeti szempontból fontos sikernek ágyazott meg, hiszen új győztest ünnepelhetett a publikum.

A spanyolországi dupla kiesés után Hamilton remek sorozatot futott, hiszen hét versenyből haton győzedelmeskedett, és sikerült nemcsak teljesen eltüntetnie a tetemes lemaradását, hanem a Magyar Nagydíjon át is vette a vezetést az összetettben, majd 19 pontos előnyre tett szert. Rosberg ugyanakkor nem hátrált meg, és visszavágott, és Szingapúrban újra elfoglalta az első helyet, hogy aztán a csapattársa malajziai, drámai kiesése után kissé el is lépjen az élen. A kettőst 33 pont választotta el egymástól négy futammal a vége előtt, de az idényzárón így is maradt ok az izgalomra, hiszen Hamilton zsinórban három sikerrel a háta mögött érkezett meg Abu-Dzabiba. A bit megszerezte a pole pozíciót a vetélytársa előtt, ám tudta, hogy nem lesz elég nyernie, a végső sikerhez az is kell, hogy Rosberg kiszoruljon a top 3-ból. A német ugyanakkor nem tette meg ezt a szívességet, és másodikként ért célba, amivel bebiztosította pályafutása első és egyetlen vb-címét. Rosberg nem sokkal a finálé után váratlanul bejelentette a visszavonulását. Mellette Jenson Button is szögre akasztotta a bukósisakját, igaz, a brit egy ízben még visszatért.

A világbajnokság végeredménye: 1. Nico Rosberg (német, Mercedes) 385 pont, 2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 380 pont, 3. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 256 pont

Konstruktőrök: 1. Mercedes 765 pont, 2. Red Bull 468 pont, 3. Ferrari 398 pont Ez is 2016-ban történt

Hamilton ugyanis nem törődött bele az első pozíció elvesztésébe, és azonnal ellentámadást indított, a hármas kanyarból nagyobb lendülettel jött ki, és behúzódott a belső ívre, ám ekkor Rosberg gyorsan igyekezett bezárni előtte az ajtót, így kiterelte a csapattársát, aki a füves részen elvesztette az irányítást az autója felett, megpördült, és a pályára visszacsúszva telibe találta a németet. A két Ezüstnyíl tehetetlenül sodródott a kavicságyba, az indulatoktól fűtött Hamilton a fejét fogta, majd repült a kormány is, míg a vezetést Daniel Ricciardo vette át Max Verstappen és Carlos Sainz Jr. előtt, míg az első ötöst a Ferrari duója tette teljessé.

Az első körös baleset miatti biztonsági szakasz után Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen viszonylag gyorsan áthámozta magát a Toro Rosso spanyol pilótáján, és becsatlakozott a győzelemért folyó harcba. Az első négyes végig szorosan követte egymást az első etap során, így a stratégiára helyeződött át a hangsúly az előzés szempontjából nagy kihívást jelentő Circuit de Catalunyán.

A verseny középső szakaszában továbbra is változatlan sorrendben haladt a kvartett, a változást az újabb bokszkiállások hozták el, amikor a Red Bull és a Ferrari is megosztotta a taktikát a két pilótája között. Verstappen és Räikkönen eggyel kevesebb kiállásra játszott, míg Ricciardo és Vettel a friss gumik adta előnyt igyekezett kihasználni a futam hajrájában.

Előbbi kettős a győzelemért, míg utóbbi a harmadik helyért kezdett először kiélezett harcba, miközben folyamatosan zárult az olló az első négyes között. Räikkönen nagy nyomás alatt tartotta Verstappent, míg Ricciardo igyekezett visszaszerezni a bokszkiállásoknál elvesztett pozícióját Vettellel szemben. A német és az ausztrál látványos, kanyarokon át tartó csatát vívott egymással, majd az utolsó körökben a Red Bull-os defektje vetett véget a csatának.

A mindössze tizennyolc esztendős Verstappen eközben ellenállt Räikkönennek, és az első Red Bull-os versenyén azonnal sikert aratott, amivel beírta magát a sportág történtetébe, hiszen minden idők legfiatalabb győztese lett. A dobogón még a két ferraris osztozott.

SPANYOL NAGYDÍJ

2016. május 15., Circuit de Barcelona-Catalunya

66 kör, 307.104 km

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:41.40.017

2. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) +0.616

3. Sebastian Vettel (német, Ferrari) +5.581

