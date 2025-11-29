Piastri magára talált – de még idejében? Verstappen a bajnoki remények életben tartásáért küzd Katarban

Egyelőre minden jel arra mutat, hogy Oscar Piastri visszatért a korábbi magabiztos formájához a Katari Nagydíjon, azt követően ugyanis, hogy a két sprinteseményen sikert ért el, megszerezte a pole pozíciót is a szombati időmérőn. Az ausztrál versenyző az augusztus végi Holland GP óta először várhatja élről a piros lámpák kialvását, azóta még az első sorba sem sikerült kvalifikálnia magát, és háromszor még az első ötösbe sem fért be. A McLaren-pilóta Zandvoortból 34 pont előnnyel távozott, míg most a 22 pontos lemaradását igyekszik ledolgozni, amikor még két futam van hátra.

A szezonbeli és egyben pályafutása hatodik rajtelsőségét jegyző Piastri a legjobb helyzetben van ahhoz, hogy csökkentse a különbséget, a kérdés már csak az, nem túl későn tért-e vissza, hiszen a mellőle induló csapattársának, Lando Norrisnak adott esetben még a bajnoki cím bebiztosítására is lesz lehetősége vasárnap, így az ausztrál most azért is küzd, hogy életben tartsa a reményeit.

„Szinte hozzá sem nyúltunk az autóhoz a sprintfutam után. Minden nagyszerűnek érződik a hétvégén, ha nem romlott el, akkor ne javítsd meg. A csapat nagyszerű munkát végzett. Kérdést jelentett, hogy melyik gumiszetten menjek ki, mert gyors kört futottam a használton a második szakaszban, de nagyon jó érzés volt a friss abroncsokon a Q3-ban, szóval roppant elégedett vagyok. Azzal, hogy vasárnap két kiállás lesz, végig keményen fogjuk nyomni. Nehéz verseny lesz, kemény munka, de hihetetlenül szórakoztató lesz” – utalt arra, hogy a Pirelli körszámkorlátozást vezetett be a loszaíli versenyhétvégére, így a futamon kötelező lesz legalább kétszer kereket cserélni.

Norris a sprintidőmérő után a hagyományos kvalifikáción is alulmaradt a márkatársával szemben, és ezúttal is rontott a végén, pedig az első próbálkozásokat követően még az ő nevével kezdődött az időlista. A brit már a második gyors köre elején hibázott, amit követően be sem fejezte a kört, helyette a bokszutca felé vette az irányt, miközben a többiek kint próbálkoztak javítani az idejükön. Végül elvesztette a rajtelsőséget, de az első sorban így is ott lesz.

Noha a második hely tökéletes lenne neki a bajnoki küzdelem szempontjából, mögüle Max Verstappen fog indulni, akinek már nincs semmi veszítenivalója, és csak úgy tudja életben tartani bajnoki reményeit, ha Norris előtt ér célba – rendkívül izgalmasnak ígérkezik nemcsak az első kanyar, a teljes verseny is.

„Nem tudom, kis alulkormányzottságot tapasztaltam, és lecsúsztam, szóval meg kellett szakítanom a körömet. Elég nagy kérte, de ez van. Oscar remek kört futott, jól vezetett, mint ahogyan az egész hétvégén is. Nincs miért panaszkodnom, egyszerűen nem tettem össze a kört, de még így is a második helyről rajtolok vasárnap – magyarázta, majd felelt arra a kérdésre is, hogy Verstappen fenyegetést jelenthet-e rá és a csapattársára a versenyen. – Sosem tudhatod. Az első néhány kör mindig több lehetőséget kínál mindenki számára, de azt követően szerintem eléggé sima lesz” – utalt arra, hogy Loszaílban nehéz előzni, és a sprintversenyen is hamar megszilárdultak a pozíciók, miközben alig volt előzés vagy akár csak előzési próbálkozás.

Norris világbajnok Katarban, ha... Piastri Verstappen nyer, akkor ugyanis a két vetélytársa eredményétől függetlenül bebiztosítja a címet. 2. 4. vagy annál rosszabb 3. vagy annál rosszabb 3. 5. vagy annál rosszabb 4. vagy annál rosszabb 4. 6. vagy annál rosszabb 5. vagy annál rosszabb 5. 7. vagy annál rosszabb 6. vagy annál rosszabb 6. 8. vagy annál rosszabb 7. vagy annál rosszabb 7. 9. vagy annál rosszabb 8. vagy annál rosszabb 8. nem szerez pontot 9. vagy annál rosszabb

Noha Verstappennek sikerült javítania a sprintversenyen, és a hatodik rajtkockát a negyedik helyre cserélte, majd az időmérőn felzárkózott a McLarenekre, nem volt esélye beleszólni a pole pozícióért vívott csatába, és a bajnokaspiránsok közül ő van a legrosszabb helyzetben, hiszen ha nem sikerül Norris előtt zárnia, akkor már az utolsó előtti versenyhétvégén kiszáll a bajnoki küzdelemből. A címvédő nem ilyen hétvégéről álmodott Loszaílban.

„Ez a kvalifikáció valamivel jobban alakult, de még így is nagy a lemaradásunk. Jobban éreztem magam a volán mögött, de az autónak vannak még korlátai, aminek következtében nem tudtam keményebben nyomni. Legalább meglett a harmadik pozíció, ami jobb lehetőségeket teremt. Tisztában vagyunk vele, hogy ezen a pályán rendkívül nehéz előzni. Reálisan nézve elég kemény hétvégénk van, eddig nem olyan, amit szerettem volna, de meglátjuk, mit tehetünk vasárnap.”

A Ferrari teljesen elveszett Katarban: Lewis Hamilton a sprintidőmérőn és a hagyományos kvalifikáción is kiesett már az első szakaszban, míg Charles Leclerc ugyan elmenetelt egészen a végéig, egy kilencedik és egy tizedik rajthely íródott a neve mellé. A sprintversenyen pont nélkül záró maranellóiak egyre távolabb kerülnek a konstruktőri harmadik helytől is, miközben az autó vezethetőségével rendkívül küzdő versenyzői a szavakat is alig találják a pocsék teljesítményt látva.

„Mindenféle gondunk van. A kanyar közepén alulkormányzottság, míg a kanyarba menet, és abból kijövet túlkormányzottság tapasztalható. Ez hihetetlenül nehéz futamhétvége a számunkra már csak abból a szempontból, hogy egyáltalán pályán tartsuk a kocsit. Frusztráló látni, hogy még akkor is, amikor minden kockázatot bevállalok, egy jó kör csak a tizedik helyre elegendő, semmi jobbra” – mondta csalódottan a monacói pilóta.

Bár Hamilton úgy érezte, sokkal jobb volt a gép, mint a sprintversenyen, ez nem igazán mutatkozott meg az eredményekben, a hétszeres világbajnok most is a 18. rajtkockát szerezte meg. „Az autó sokkal jobbnak érződött, de ez nem mutatkozott meg az időeredményekben. Jó volt a kocsi, őszintén szólva sokkal jobb volt, mint a hétvége korábbi részében. Úgy tűnt, rendben vagyunk, aztán nem sikerült az utolsó köröm.”

A brittel Leclerc is egyetértett azzal, hogy a Ferrari feljavult a kvalifikációra. „Egészen rendben van a kocsi, nem tűnt úgy, hogy nagyon ne lenne meg a tempó, de ha rápillantunk az eredményekre, látszik, hogy nagyon-nagyon-nagyon messze vagyunk. Nincs meg a teljesítmény az autóban, és egyszerűen nem ott tartunk, ahol lenni szeretnénk. Elég sokat változtattam a gépen péntekhez képest, de ennél többet nem tudok kihozni belőle.”

Folytatás vasárnap 17 órakor a versennyel.

BORTOLETO RAJTBÜNTETÉST HOZOTT MAGÁVAL Mint ismert, Gabriel Bortoleto még a Las Vegas-i Nagydíjról hozott magával 5 rajthelyes büntetést, így a 14. helyett a 19. helyről várhatja vasárnap a piros lámpák kialvását. Alexander Albon, Cunoda Juki, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, illetve Lance Stroll lép ezzel egy pozíciót előre a rajtrácson.

KATARI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:19.387 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:19.495 3. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:19.651 4. George Russell brit Mercedes 1:19.662 5. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:19.846 6. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:20.114 7. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:20.287 8. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:20.418 9. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:20.477 10. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:20.561 11. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:20.353 12. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:20.433 13. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:20.438 14. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:20.534 15. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:20.629 16. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:20.761 17. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:20.864 18. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:20.907 19. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:21.058 20. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:21.137