Piastri magára talált – de még idejében? Verstappen a bajnoki remények életben tartásáért küzd Katarban
Egyelőre minden jel arra mutat, hogy Oscar Piastri visszatért a korábbi magabiztos formájához a Katari Nagydíjon, azt követően ugyanis, hogy a két sprinteseményen sikert ért el, megszerezte a pole pozíciót is a szombati időmérőn. Az ausztrál versenyző az augusztus végi Holland GP óta először várhatja élről a piros lámpák kialvását, azóta még az első sorba sem sikerült kvalifikálnia magát, és háromszor még az első ötösbe sem fért be. A McLaren-pilóta Zandvoortból 34 pont előnnyel távozott, míg most a 22 pontos lemaradását igyekszik ledolgozni, amikor még két futam van hátra.
A szezonbeli és egyben pályafutása hatodik rajtelsőségét jegyző Piastri a legjobb helyzetben van ahhoz, hogy csökkentse a különbséget, a kérdés már csak az, nem túl későn tért-e vissza, hiszen a mellőle induló csapattársának, Lando Norrisnak adott esetben még a bajnoki cím bebiztosítására is lesz lehetősége vasárnap, így az ausztrál most azért is küzd, hogy életben tartsa a reményeit.
„Szinte hozzá sem nyúltunk az autóhoz a sprintfutam után. Minden nagyszerűnek érződik a hétvégén, ha nem romlott el, akkor ne javítsd meg. A csapat nagyszerű munkát végzett. Kérdést jelentett, hogy melyik gumiszetten menjek ki, mert gyors kört futottam a használton a második szakaszban, de nagyon jó érzés volt a friss abroncsokon a Q3-ban, szóval roppant elégedett vagyok. Azzal, hogy vasárnap két kiállás lesz, végig keményen fogjuk nyomni. Nehéz verseny lesz, kemény munka, de hihetetlenül szórakoztató lesz” – utalt arra, hogy a Pirelli körszámkorlátozást vezetett be a loszaíli versenyhétvégére, így a futamon kötelező lesz legalább kétszer kereket cserélni.
Norris a sprintidőmérő után a hagyományos kvalifikáción is alulmaradt a márkatársával szemben, és ezúttal is rontott a végén, pedig az első próbálkozásokat követően még az ő nevével kezdődött az időlista. A brit már a második gyors köre elején hibázott, amit követően be sem fejezte a kört, helyette a bokszutca felé vette az irányt, miközben a többiek kint próbálkoztak javítani az idejükön. Végül elvesztette a rajtelsőséget, de az első sorban így is ott lesz.
Noha a második hely tökéletes lenne neki a bajnoki küzdelem szempontjából, mögüle Max Verstappen fog indulni, akinek már nincs semmi veszítenivalója, és csak úgy tudja életben tartani bajnoki reményeit, ha Norris előtt ér célba – rendkívül izgalmasnak ígérkezik nemcsak az első kanyar, a teljes verseny is.
„Nem tudom, kis alulkormányzottságot tapasztaltam, és lecsúsztam, szóval meg kellett szakítanom a körömet. Elég nagy kérte, de ez van. Oscar remek kört futott, jól vezetett, mint ahogyan az egész hétvégén is. Nincs miért panaszkodnom, egyszerűen nem tettem össze a kört, de még így is a második helyről rajtolok vasárnap – magyarázta, majd felelt arra a kérdésre is, hogy Verstappen fenyegetést jelenthet-e rá és a csapattársára a versenyen. – Sosem tudhatod. Az első néhány kör mindig több lehetőséget kínál mindenki számára, de azt követően szerintem eléggé sima lesz” – utalt arra, hogy Loszaílban nehéz előzni, és a sprintversenyen is hamar megszilárdultak a pozíciók, miközben alig volt előzés vagy akár csak előzési próbálkozás.
|Norris világbajnok Katarban, ha...
|Piastri
|Verstappen
|nyer, akkor ugyanis a két vetélytársa eredményétől függetlenül bebiztosítja a címet.
|2.
|4. vagy annál rosszabb
|3. vagy annál rosszabb
|3.
|5. vagy annál rosszabb
|4. vagy annál rosszabb
|4.
|6. vagy annál rosszabb
|5. vagy annál rosszabb
|5.
|7. vagy annál rosszabb
|6. vagy annál rosszabb
|6.
|8. vagy annál rosszabb
|7. vagy annál rosszabb
|7.
|9. vagy annál rosszabb
|8. vagy annál rosszabb
|8.
|nem szerez pontot
|9. vagy annál rosszabb
Noha Verstappennek sikerült javítania a sprintversenyen, és a hatodik rajtkockát a negyedik helyre cserélte, majd az időmérőn felzárkózott a McLarenekre, nem volt esélye beleszólni a pole pozícióért vívott csatába, és a bajnokaspiránsok közül ő van a legrosszabb helyzetben, hiszen ha nem sikerül Norris előtt zárnia, akkor már az utolsó előtti versenyhétvégén kiszáll a bajnoki küzdelemből. A címvédő nem ilyen hétvégéről álmodott Loszaílban.
„Ez a kvalifikáció valamivel jobban alakult, de még így is nagy a lemaradásunk. Jobban éreztem magam a volán mögött, de az autónak vannak még korlátai, aminek következtében nem tudtam keményebben nyomni. Legalább meglett a harmadik pozíció, ami jobb lehetőségeket teremt. Tisztában vagyunk vele, hogy ezen a pályán rendkívül nehéz előzni. Reálisan nézve elég kemény hétvégénk van, eddig nem olyan, amit szerettem volna, de meglátjuk, mit tehetünk vasárnap.”
A Ferrari teljesen elveszett Katarban: Lewis Hamilton a sprintidőmérőn és a hagyományos kvalifikáción is kiesett már az első szakaszban, míg Charles Leclerc ugyan elmenetelt egészen a végéig, egy kilencedik és egy tizedik rajthely íródott a neve mellé. A sprintversenyen pont nélkül záró maranellóiak egyre távolabb kerülnek a konstruktőri harmadik helytől is, miközben az autó vezethetőségével rendkívül küzdő versenyzői a szavakat is alig találják a pocsék teljesítményt látva.
„Mindenféle gondunk van. A kanyar közepén alulkormányzottság, míg a kanyarba menet, és abból kijövet túlkormányzottság tapasztalható. Ez hihetetlenül nehéz futamhétvége a számunkra már csak abból a szempontból, hogy egyáltalán pályán tartsuk a kocsit. Frusztráló látni, hogy még akkor is, amikor minden kockázatot bevállalok, egy jó kör csak a tizedik helyre elegendő, semmi jobbra” – mondta csalódottan a monacói pilóta.
Bár Hamilton úgy érezte, sokkal jobb volt a gép, mint a sprintversenyen, ez nem igazán mutatkozott meg az eredményekben, a hétszeres világbajnok most is a 18. rajtkockát szerezte meg. „Az autó sokkal jobbnak érződött, de ez nem mutatkozott meg az időeredményekben. Jó volt a kocsi, őszintén szólva sokkal jobb volt, mint a hétvége korábbi részében. Úgy tűnt, rendben vagyunk, aztán nem sikerült az utolsó köröm.”
A brittel Leclerc is egyetértett azzal, hogy a Ferrari feljavult a kvalifikációra. „Egészen rendben van a kocsi, nem tűnt úgy, hogy nagyon ne lenne meg a tempó, de ha rápillantunk az eredményekre, látszik, hogy nagyon-nagyon-nagyon messze vagyunk. Nincs meg a teljesítmény az autóban, és egyszerűen nem ott tartunk, ahol lenni szeretnénk. Elég sokat változtattam a gépen péntekhez képest, de ennél többet nem tudok kihozni belőle.”
Folytatás vasárnap 17 órakor a versennyel.
BORTOLETO RAJTBÜNTETÉST HOZOTT MAGÁVAL
|Mint ismert, Gabriel Bortoleto még a Las Vegas-i Nagydíjról hozott magával 5 rajthelyes büntetést, így a 14. helyett a 19. helyről várhatja vasárnap a piros lámpák kialvását. Alexander Albon, Cunoda Juki, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, illetve Lance Stroll lép ezzel egy pozíciót előre a rajtrácson.
KATARI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:19.387
|2.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:19.495
|3.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|1:19.651
|4.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:19.662
|5.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:19.846
|6.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|1:20.114
|7.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:20.287
|8.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|1:20.418
|9.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1:20.477
|10.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:20.561
|11.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|1:20.353
|12.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|1:20.433
|13.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:20.438
|14.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|1:20.534
|15.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:20.629
|16.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|1:20.761
|17.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:20.864
|18.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:20.907
|19.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|1:21.058
|20.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1:21.137
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Russell
|1:20.074
|1.
|Piastri
|1:19.650
|2.
|Norris
|1:20.157
|2.
|Norris
|1:19.861
|3.
|Piastri
|1:20.234
|3.
|Verstappen
|1:19.985
|4.
|Verstappen
|1:20.472
|4.
|Antonelli
|1:20.084
|5.
|Sainz
|1:20.520
|5.
|Russell
|1:20.040
|6.
|Lawson
|1:20.539
|6.
|Alonso
|1:20.219
|7.
|Bearman
|1:20.548
|7.
|Sainz
|1:20.251
|8.
|Leclerc
|1:20.564
|8.
|Gasly
|1:20.324
|9.
|Antonelli
|1:20.576
|9.
|Leclerc
|1:20.343
|10.
|Alonso
|1:20.598
|10.
|Hadjar
|1:20.350
|11.
|Hadjar
|1:20.603
|11.
|Hülkenberg
|1:20.353
|12.
|Albon
|1:20.629
|12.
|Lawson
|1:20.433
|13.
|Hülkenberg
|1:20.630
|13.
|Bearman
|1:20.438
|14.
|Bortoleto
|1:20.653
|14.
|Bortoleto
|1:20.534
|15.
|Gasly
|1:20.681
|15.
|Albon
|1:20.629
|16.
|Cunoda
|1:20.761
|17.
|Ocon
|1:20.864
|18.
|Hamilton
|1:20.907
|19.
|Stroll
|1:21.058
|20.
|Colapinto
|1:21.137
|4. KATARI NAGYDÍJ
|NOVEMBER 28., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Piastri 1:20.924
|Sprintidőmérő
|1. Piastri 1:20.055
|NOVEMBER 29., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Piastri, 2. Russell, 3. Norris
|Időmérő
|1. Piastri 1:19.387
|NOVEMBER 30., VASÁRNAP
|A verseny (57 kör, 308.611 km) rajtja
|17.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 7., 14.00