Így lehet Norris, Verstappen vagy Piastri világbajnok Abu-Dzabiban

2025.12.01. 09:39
null
AFPA három bajnokaspiráns – ki örülhet a végén?
F1 Max Verstappen Formula–1 Lando Norris Oscar Piastri
Max Verstappen kihasználta a McLaren stratégiai hibáját a Formula–1-es Katari Nagydíjon, és fontos győzelmet aratott, amivel nemcsak életben tartotta a bajnoki reményeit, hanem a vb-összetett második helyére előrelépve mindössze 12 pontra közelítette meg az éllovas Lando Norrist. A hollandnak minden eddiginél nagyobb esélye van a címvédésre, de így sem lesz egyszerű dolga, hiszen a britnek elég lesz dobogóra állnia a végső sikerhez.

LANDO NORRIS

Lando Norris lemaradása az augusztus végi Holland Nagydíj után 34 pont volt a márkatársa, Oscar Piastri mögött, és minden jel arra mutatott, hogy érdemben kiszállt a bajnoki címért folytatott harcból. A brit versenyző ezt követően ugyanakkor szintet lépett, és egészen a Las Vegas-i GP-ig 58 pontot hozott az ausztrálon, aminek köszönhetően nemcsak a bajnokság élére állt, hanem 24 ponttal el is lépett a fő riválisa előtt. 

Norris a nevadai futamhétvégén is legyőzte Piastrit, a McLaren kettős kizárása értelmében ugyanakkor nemcsak házon belül hullajtott pontokat, hanem a korábban hosszú hétvégéken keresztül McLaren-verő, és folyamatosan közeledő Max Verstappennel szemben is. Bár a brit pilóta a diszkvalifikáció után is kényelmes előnyben volt, és már a múlt vasárnapi futamon esélye nyílt rá, hogy lezárja a bajnoki küzdelmet, és bebiztosítsa pályafutása első bajnoki címét, Zandvoort óta először maradt alul a házon belüli csatában, és a csapata stratégiai hibája megfosztotta a második helytől, miközben tálcán kínálta Verstappennek a győzelmet. 

A végül negyedikként befutó  Norris előnye így jelentős mértékben csökkent, és a második pozícióba előrelépő Verstappen 12 pontra megközelítette őt a szezonzáró előtt, azt követően, hogy a McLaren a rajt előtt világossá tette, az a célja, hogy a hollandot kizárja a bajnoki küzdelemből, és Abu-Dzabiba már csak a pilótái utazhassanak esélyesként…

F1
23 órája

Bajnokaspiránsok feszülnek egymásnak – az év legfontosabb rajtja következik a Katari Nagydíjon?

Piastri, Norris és Verstappen foglalja el az első három helyet a 17 órakor rajtoló verseny előtt.

 

Noha továbbra is Norris kezében van a saját sorsa, már nem fér bele több megingás vagy taktikai mellélövés, a britnek dobogóra kell állnia, és akkor bármit tehet a két vetélytársa, ő lesz 2025 világbajnoka. Ha viszont nem sikerül pódiumon zárnia, már egy negyedik hellyel is elbukhatja a bajnoki címet, ha Verstappen arat győzelmet. A holland biztosan feltüzelve fog megérkezni a Yas Marina Circuitre, ahol 2020 és 2023 között sorozatban négyszer állt fel a dobogó felső fokára. 

Persze Norris akkor is ünnepelhet, ha pont nélkül marad az évzárón, de arra reálisan nézve nincs sok esély, és viszonylag nagy káosz kell hozzá, hogy a brit nullázása mellett Verstappen kicsússzon a top 3-ból is, miközben Piastri lemaradjon a győzelemről.

Igaz, két ellenfele egy évvel ezelőtt teljesítette az említett kitételeket: Norris akkor pole pozícióból várhatta a piros lámpák kialvását Abu-Dzabiban, és az elsőségét magabiztos sikerre váltotta, miközben Verstappen a hatodik, míg Piastri a tizedik helyen látta meg a kockás zászlót. Az akkori eredmény megismétlődése még akkor is a brit bajnoki címét jelentené, ha őt kivennénk a képletből. 

Noha papíron nagy dráma kell ahhoz, hogy ne Norris szerezze meg a vb-címet, minden eddiginél nagyobb nyomás fog nehezedni nemcsak rá, hanem a csapatára is, ami akár újabb vezetői vagy stratégiai hibákhoz vezethet, főleg úgy, hogy matematikailag még Piastrinak is van esélye a végső sikerre, és a McLaren már nemegyszer Verstappent hozta helyzetbe az egyenlő bánásmódjával.

NORRIS ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN

Norris

Verstappen

Piastri

nyer

2.

3. 

4. 

2. vagy annál rosszabb

5.

2. vagy annál rosszabb

6.

2. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

7.

2. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

8.

3. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

9.

4. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

10.

4. vagy annál rosszabb

3. vagy annál rosszabb

11. vagy annál rosszabb

4. vagy annál rosszabb

3. vagy annál rosszabb

MAX VERSTAPPEN

Verstappen az idény során számtalan alkalommal kapott kérdést a bajnoki esélyeiről, de a holland már az elejétől kezdve többnyire hárított, és mindig esélytelenként beszélt magáról. Ugyan a kora őszi diadalmenete után némileg változott a kommunikációja, egy-egy rosszul sikerült időmérő vagy verseny után lemondóan nyilatkozott. 

Norris erőre kapása után nem is festett úgy a helyzet, hogy normális esetben odaérhet a végén, de Las Vegasban először jött a McLaren kettős kizárása, majd Katarban a McLaren stratégiái baklövése. A Red Bull-os lemaradása az augusztus végi zandvoorti forduló után 104 pont volt a ponttáblázatot akkor még vezető Piastrival szemben. A versenyző azóta nemcsak teljesen eltüntette az ausztrállal szembeni lemaradását, és megelőzte őt, hanem mindössze 12 pontra közelítette meg a bajnokság élére Mexikóvárosban álló Norrist, és így reális esélyekkel utazik az idényzáróra. 

A hollandnak mindenképpen dobogón kell zárnia, azonban a győzelem is csak akkor elegendő a címvédéshez, ha Norris kiszorul a top 3-ból, miközben a második hely csak akkor elég, ha a brit legfeljebb nyolcadikként szeli át a célvonalat. Norris az idei évet figyelembe véve összesen ötször nem zárt pódiumon, és csupán háromszor (a két kiesése és az egy kizárása alkalmával) nem fért be az első hétbe. 

Verstappennek így nemcsak tökéletes hétvégére, hanem némi szerencsére is szüksége lesz, de az biztos, hogy a tapasztalata az ő segítségére lesz. A holland tudja, milyen az utolsó pillanatig harcban lenni, és bajnoki címet szerezni, míg Norris most először élheti át, milyen az utolsó nagydíjra fő esélyesként utazni, ezért biztosan óriási teher fog a vállaira nehezedni...

VERSTAPPEN ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN

Norris

Verstappen

Piastri

4. vagy annál rosszabb

nyer

8. vagy rosszabb

2.

3. vagy rosszabb

9. vagy rosszabb

3. 

2. vagy rosszabb

OSCAR PIASTRI

A Holland Nagydíj után kevesen fogadtak volna Piastri végső győzelme ellen, azóta viszont nagyot fordult a világ, az ausztrál nemegyszer rontott, és többször is elkerülte a szerencse, ezért nemcsak elvesztette a vezetést az összetettben, hanem egészen a harmadik helyig csúszott hátra. Noha a versenyző lemaradása „csak” 4 pont a második Verstappen mögött, a vb-éllovas Norris 16 ponttal előzi meg őt, és úgy utazik Abu-Dzabiba, hogy tudja, esetleg még a csapata is megkérheti rá, hogy engedje el a csapattársát. 

Piastri egyedül abban bízhat, hogy sikerül megismételnie a loszaíli formát, miközben a két riválisa, és főleg Norris a vártnál gyengébben szerepel. Az ausztrál pilóta szempontjából elengedhetetlen, hogy az első két hely valamelyikén lássa meg a kockás zászlót. Ha nyer, Verstappen eredményét nem kell figyelembe vennie, de Norris legfeljebb hatodik lehet, ha viszont másodikként ér célba, akkor a holland nem zárhat dobogón, a brit pedig maximum egy pontot tehet zsebre.

A vb-aspiránsok közül tehát egyértelműen Piastri várja a legkényelmetlenebb helyzetben az idényzárót, de a 2025-ös idény már sok drámai fordulatot hozott magával, és ahogyan Verstappen is fogalmazott a váratlan katari sikere után: bármi megtörténhet…

PIASTRI ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN

Norris

Verstappen

Piastri

6. vagy annál rosszabb

nyer

10. vagy annál rosszabb

4. vagy annál rosszabb

2. 

F1
14 órája

„Képzelhetik, milyen vacakul érzem magam” – Piastri 16 pontos hátrányból várja az idényzárót

„Több mint elég jó voltam ahhoz, hogy uraljam ezt a hétvégét, és ha ezt meg tudom ismételni Abu-Dzabiban, akkor boldog leszek.”

 

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Lando Norris71725408
2. Max Verstappen71426396
3. Oscar Piastri71525392
4. George Russell2925309
5. Charles Leclerc721230
6. Lewis Hamilton20152
7. Andrea Kimi Antonelli318150
8. Alexander Albon1273
9. Carlos Sainz31364
10. Isack Hadjar11151
11. Nico Hülkenberg1849
12. Fernando Alonso1048
13. Oliver Bearman1041
14. Liam Lawson738
15. Cunoda Juki1033
16. Esteban Ocon932
17. Lance Stroll832
18. Pierre Gasly722
19. Gabriel Bortoleto519
KONSTRUKTŐRÖK 
1. McLaren-Mercedes800 (már bajnok)
2. Mercedes459
3. Red Bull-Honda426
4. Ferrari382
5. Williams-Mercedes137
6. Racing Bulls-Honda92
7. Aston Martin-Mercedes80
8. Haas-Ferrari73
9. Sauber-Ferrari68
10. Alpine-Renault22

 

4. KATARI NAGYDÍJ
NOVEMBER 28., PÉNTEK
Szabadedzés1. Piastri 1:20.924
Sprintidőmérő1. Piastri 1:20.055
NOVEMBER 29., SZOMBAT
Sprintverseny1. Piastri, 2. Russell, 3. Norris
Időmérő1. Piastri 1:19.387
NOVEMBER 30., VASÁRNAP
A verseny1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Sainz
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 7., 14.00


 

