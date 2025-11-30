„Képzelhetik, milyen vacakul érzem magam” – Piastri 16 pontos hátrányból várja az idényzárót

Max Verstappen nem is álmodhatott volna jobb hétvégéről Katarban, igaz, a kezdet ezúttal sem volt könnyű, és a győzelemhez kellett a fő rivális csapat, a McLaren óriási stratégiai hibája is. A holland versenyző a harmadik rajthelyről és 25 pont hátrányból vágott neki a 2025-ös Formula–1-es idény utolsó előtti versenyének, amelyet végül is magabiztos győzelemmel zárt, és lemaradását mindössze 12 pontra csökkentette a vb-éllovas Lando Norris mögött, miközben 4 ponttal megelőzte Oscar Piastrit!

A címvédő tehát nemcsak életben tartotta a reményeit, hanem minden eddiginél közelebb is került ahhoz, hogy megszerezze sorozatbeli ötödik világbajnoki címét. Az, hogy a mostani siker és az olvadó hátránya mennyire feltüzelte Verstappent, jól jelezte, hogy először jelentette ki, hogy van esélye a vb-címre. „Hihetetlen verseny volt ez nekünk! Csapatként helyes döntést hoztunk azzal, hogy kereket cseréltünk a biztonsági autós szakasz alatt. Okos húzás volt. Rendkívül boldog vagyok, hogy sikerült itt nyernem! Egészen a végéig harcban vagyunk, hihetetlen! Erős versenyt futottunk egy kissé nehéz hétvégén, de megnyertük a futamot, és ez a lényeg!” – értékelt a szezonbeli hetedik, pályafutása 70. győzelmét szerző Red Bull-os, aki a McLaren taktikai választására is kitért. A wokingi csapat volt az egyetlen, amelyik nem hívta ki kerékcserére a versenyzőit a sc-fázis alatt.

„Érdekes döntés volt. Tudtam, hogy megvan az előnyöm, de életben kellett tartani a gumikat. Ezen a pályán nagy a gumikopás, de szerencsére jól alakult – magyarázta, majd a bajnoki esélyekről is beszélt. – Lehetséges most már! Meglátjuk, mi történik, de nem aggódom túlzottan miatta” – tette hozzá mosolyogva.

„Egyáltalán nem számoltam győzelemmel. A puszta versenytempót nézve nem voltunk egy szinten a McLarennel, de helyes döntést hoztunk, mint ahogyan a mezőny nagy része. Szinte ingyen volt a kerékcsere így, ami megalapozta a sikert. Tudtam a kiállás után, hogy két hosszú etap vár rám a gumikopás szempontjából, de nagyon jól irányításunk alatt tartottuk a helyzetet, és ők nem túlzottan zárkóztak vissza. Ura voltunk a helyzetnek. Nem kérdés, hogy az a kerékcsere alapozta meg a győzelmet. Nem gondolom úgy, hogy a McLaren azért rontott, mert túl igazságos akart lenni, egyszerűen elvesztegette a lehetőséget. Tisztán a tempót nézve gyorsabbak volt, de ahogyan most is megmutatkozott: bármi lehetséges!”

VERSTAPPEN ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri 4. vagy annál rosszabb nyer – 8. vagy rosszabb 2. 3. vagy rosszabb 9. vagy rosszabb 3. 2. vagy rosszabb

Habár Piastri életben tartotta a bajnoki reményeit a második helyével, a pole pozícióból rajtolva nemcsak elvesztette a győzelmi esélyeit a McLaren téves döntésével, hanem egyértelműen ő került a legrosszabb helyzetbe a három bajnokaspiráns közül. Amellett, hogy elvesztette összetettbeli második helyét, tudja, adott esetben a csapata félre is állíthatja Norris elől Abu-Dzabiban. Nem is tudta leplezni a csalódottságát, pedig ő tökéletes teljesítményt nyújtott az egész hétvégén, és végig gyorsabb volt, mint a csapattársa, a csapat taktikája hibája azonban megfosztotta a győzelemtől, és talán a bajnoki címtől is...

„Egyértelmű, hogy rosszul döntöttünk. A lehető legjobb versenyt futottam, és olyan gyorsan mentem, amennyire csak tudtam. Semmi sem maradt a pályán. Mindent megtettem, de a mai nap sajnos nem az enyém volt. Utólag nézve eléggé nyilvánvaló, hogy mit kellett volna tennünk, és biztos vagyok benne, hogy csapatszinten át fogjuk beszélni a történteket. Nem olyan rossz. Nagyon jó hétvégém volt, és rendkívül erős volt a tempó. Persze, eléggé nehéz ezt most megemésztenem.”

„Még nem beszéltem senkivel, de képzelhetik, milyen vacakul érzem magam, nem igazán tudom, mit mondhatnék – beszélt már a Sky Sports F1 kamerái előtt. – Nem hoztunk jó döntést stratégiailag. A tempó nagyon erős volt, egyetlen hibát sem követtem el, kár érte. A csapatra bíztam magam, hogy döntse el, mi a jó taktika. Több információ állt a rendelkezésükre, mint nekem – emelte ki, majd arra a kérdésre is felelt, hogy a döntésben közrejátszhatott-e az, hogy a McLaren igazságosan akart eljárni a két versenyzőjével. – Nem tudom, hogy mi állt a mostani döntés hátterében. Valószínűleg egyszerűen rosszul jártunk el. Beszélni fogok róla a csapattal.”

Piastri Abu-Dzabiban is megismételné jó teljesítményét. „Csak megpróbálok úgy menni, mint ezen a hétvégén. Több mint elég jó voltam ahhoz, hogy uraljam ezt a hétvégét, és ha ezt meg tudom ismételni Abu-Dzabiban, akkor boldog leszek.”

PIASTRI ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri 6. vagy annál rosszabb – nyer 10. vagy annál rosszabb 4. vagy annál rosszabb 2.

Norris abban a tudatban vágott neki a versenynek, hogy adott esetben le is zárhatja a vb-küzdelmet, és bebiztosíthatja pályafutása első világbajnoki címét. A brit azonban már a rajtnál pozíciót vesztett Verstappennel szemben, majd a McLaren elszúrt stratégiája mellett, nem is tudta tartani a lépést a csapattársával, és végül csak Andrea Kimi Antonelli utolsó körös rontásának köszönhetően látta meg a negyedik helyen a kockás zászlót. A brit előnye mindössze 12 pontra csökkent Verstappen előtt, de még mindig az ő kezében van a sorsa, és vetélytársai helyezésétől függetlenül elég a dobogón zárnia a végső sikerhez.

„Kemény, de egyszerűen hinnünk kell a csapatban, és abban, hogy helyes döntést hoz. Ez mindig hazárdjáték. Úgy érzem, bizonyos értelemben mi voltunk azok, akik kockázatot vállaltak. De utólag rossz döntés, és nem kellett volna így tennünk. Oscar elvesztette a győzelmet, míg én a második helyet. Nem végeztünk el a munkát, de sok más futamon jól végeztünk a dolgunk, és ennek köszönhetően megnyertük a konstruktőri bajnokságot hat-hét versennyel ezelőtt. Nem ez volt a legjobb napunk, de ilyen az élet.”

Norris szerint nincs közük a hírhedt papaya-szabályoknak a döntéshez. „Nincs semmi közük hozzá. Mindenki azt gondolja, hogy ez történt, de semmi köze hozzá, szabadon versenyezhetünk. Red Bull ugyanolyan gyors volt, mint szombaton, csapatként jobb munkát végeztek, és jól döntöttek. Ennyi. Felülvizsgáljuk a történteket, és megnézzük, mit tehettünk volna jobban. Ezt már most tudjuk, nem a megfelelő döntést hoztuk meg. Nem hozhatsz mindig jó döntést. Ők végzik a munkájukat, én is végzem a munkám. Ha ezt tesszük, minden rendben lesz.”

NORRIS ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri nyer – – 2. – – 3. – – 4. 2. vagy annál rosszabb – 5. 2. vagy annál rosszabb – 6. 2. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 7. 2. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 8. 3. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 9. 4. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 10. 4. vagy annál rosszabb 3. vagy annál rosszabb 11. vagy annál rosszabb 4. vagy annál rosszabb 3. vagy annál rosszabb

A McLaren-blama nyertese Carlos Sainz Jr. volt Verstappenen kívül, a spanyol pilóta szezonbeli második dobogós helyezését könyvelhette el a Williamsszel. „Olyan boldog vagyok, és büszke vagyok az egész csapatra azért, hogy mit vittünk véghez ezen a hétvégén! Úgy érkeztünk meg ide, hogy ez lesz az év legnehezebbje, aztán hirtelen itt vagyok a pódiumon. Nagyon jó volt a versenytempónk. Rendkívül gyors voltam, sokkal gyorsabb annál, mint amire számítottam. Tökéletes volt a taktika is, mint ahogyan a gumikezelés, a rajt, a védekezés, és mindez ebben a hihetetlen dobogós helyezésben csúcsosodott ki.”

„Mindent jól csináltunk, elég keményen alakult a számunkra az idény első fele, a dolgok nem álltak össze, de nagyon sok területen javultunk az év során, és most kínálkozott néhány lehetőség, és mi két kézzel ragadtuk meg mindegyiket, azzal, hogy tökéletes versenyt futottunk. Hihetetlenül örülök a dobogónak, egyáltalán nem számítottam rá!”

Folytatás december első hétvégéjén, a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjjal, ahová Norris, Verstappen és Piastri is úgy utazhat el, hogy esélye van megnyerni a 2025-ös világbajnokságot!

KATARI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:24:38.241 2. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 7.995 mp h. 3. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 22.665 mp h. 4. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 23.315 mp h. 5. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 28.317 mp h. 6. George Russell brit Mercedes 48.599 mp h. 7. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 54.045 mp h. 8. Charles Leclerc monacói Ferrari 56.785 mp h. 9. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:00.073 p h. 10. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:01.770 p h. 11. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:06.931 p h. 12. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:17.730 p h. 13. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:24.812 p h. 14. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1 kör h. 15. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1 kör h. 16. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1 kör h. 17. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 2 kör h. 18. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 2 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 41 feladta Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 6 baleset

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Lando Norris 7 17 25 408 2. Max Verstappen 7 14 26 396 3. Oscar Piastri 7 15 25 392 4. George Russell 2 9 25 309 5. Charles Leclerc – 7 21 230 6. Lewis Hamilton – – 20 152 7. Andrea Kimi Antonelli – 3 18 150 8. Alexander Albon – – 12 73 9. Carlos Sainz – 2 12 64 10. Isack Hadjar – 1 11 51 11. Nico Hülkenberg – 1 8 49 12. Fernando Alonso – – 9 48 13. Oliver Bearman – – 10 41 14. Liam Lawson – – 7 38 15. Cunoda Juki – – 10 33 16. Esteban Ocon – – 9 32 17. Lance Stroll – – 8 32 18. Pierre Gasly – – 7 22 19. Gabriel Bortoleto – – 5 19