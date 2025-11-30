Nemzeti Sportrádió

„Képzelhetik, milyen vacakul érzem magam” – Piastri 16 pontos hátrányból várja az idényzárót

H. L.H. L.
Vágólapra másolva!
2025.11.30. 20:51
A Katari Nagydíj dobogósai: Verstappen arcán nagy a mosoly, Piastrié nem olyan őszinte (Fotó: AFP)
Címkék
verseny F1 Max Verstappen Carlos Sainz Jr. Formula–1 Lando Norris Katari Nagydíj Oscar Piastri
Max Verstappen aratott sikert a Formula–1-es Katari Nagydíj versenyén, miután a McLaren stratégiai hibát követett el, és Oscar Piastri másodikként, Lando Norris negyedikként látta meg a kockás zászlót. A holland nemcsak beékelődött a wokingiak pilótái közé, hanem 12 pontra csökkentette a lemaradását a vb-összetettben. A négyszeres bajnok köszönte a McLaren hibáját, és úgy érzi, innentől elérhető a bajnoki cím, míg a harmadik helyre visszaszoruló Piastri nehezen emészti meg a történteket. Norris eközben védelmébe vette saját csapatát.

Max Verstappen nem is álmodhatott volna jobb hétvégéről Katarban, igaz, a kezdet ezúttal sem volt könnyű, és a győzelemhez kellett a fő rivális csapat, a McLaren óriási stratégiai hibája is. A holland versenyző a harmadik rajthelyről és 25 pont hátrányból vágott neki a 2025-ös Formula–1-es idény utolsó előtti versenyének, amelyet végül is magabiztos győzelemmel zárt, és lemaradását mindössze 12 pontra csökkentette a vb-éllovas Lando Norris mögött, miközben 4 ponttal megelőzte Oscar Piastrit!

A címvédő tehát nemcsak életben tartotta a reményeit, hanem minden eddiginél közelebb is került ahhoz, hogy megszerezze sorozatbeli ötödik világbajnoki címét. Az, hogy a mostani siker és az olvadó hátránya mennyire feltüzelte Verstappent, jól jelezte, hogy először jelentette ki, hogy van esélye a vb-címre. „Hihetetlen verseny volt ez nekünk! Csapatként helyes döntést hoztunk azzal, hogy kereket cseréltünk a biztonsági autós szakasz alatt. Okos húzás volt. Rendkívül boldog vagyok, hogy sikerült itt nyernem! Egészen a végéig harcban vagyunk, hihetetlen! Erős versenyt futottunk egy kissé nehéz hétvégén, de megnyertük a futamot, és ez a lényeg!” – értékelt a szezonbeli hetedik, pályafutása 70. győzelmét szerző Red Bull-os, aki a McLaren taktikai választására is kitért. A wokingi csapat volt az egyetlen, amelyik nem hívta ki kerékcserére a versenyzőit a sc-fázis alatt.

Érdekes döntés volt. Tudtam, hogy megvan az előnyöm, de életben kellett tartani a gumikat. Ezen a pályán nagy a gumikopás, de szerencsére jól alakult – magyarázta, majd a bajnoki esélyekről is beszélt. – Lehetséges most már! Meglátjuk, mi történik, de nem aggódom túlzottan miatta” – tette hozzá mosolyogva.

Egyáltalán nem számoltam győzelemmel. A puszta versenytempót nézve nem voltunk egy szinten a McLarennel, de helyes döntést hoztunk, mint ahogyan a mezőny nagy része. Szinte ingyen volt a kerékcsere így, ami megalapozta a sikert. Tudtam a kiállás után, hogy két hosszú etap vár rám a gumikopás szempontjából, de nagyon jól irányításunk alatt tartottuk a helyzetet, és ők nem túlzottan zárkóztak vissza. Ura voltunk a helyzetnek. Nem kérdés, hogy az a kerékcsere alapozta meg a győzelmet. Nem gondolom úgy, hogy a McLaren azért rontott, mert túl igazságos akart lenni, egyszerűen elvesztegette  a lehetőséget. Tisztán a tempót nézve gyorsabbak volt, de ahogyan most is megmutatkozott: bármi lehetséges!”

VERSTAPPEN ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN

Norris

Verstappen

Piastri

4. vagy annál rosszabb

nyer

8. vagy rosszabb

2.

3. vagy rosszabb

9. vagy rosszabb

3. 

2. vagy rosszabb

Habár Piastri életben tartotta a bajnoki reményeit a második helyével, a pole pozícióból rajtolva nemcsak elvesztette a győzelmi esélyeit a McLaren téves döntésével, hanem egyértelműen ő került a legrosszabb helyzetbe a három bajnokaspiráns közül. Amellett, hogy elvesztette összetettbeli második helyét, tudja, adott esetben a csapata félre is állíthatja Norris elől Abu-Dzabiban. Nem is tudta leplezni a csalódottságát, pedig ő tökéletes teljesítményt nyújtott az egész hétvégén, és végig gyorsabb volt, mint a csapattársa, a csapat taktikája hibája azonban megfosztotta a győzelemtől, és talán a bajnoki címtől is...

Egyértelmű, hogy rosszul döntöttünk. A lehető legjobb versenyt futottam, és olyan gyorsan mentem, amennyire csak tudtam. Semmi sem maradt a pályán. Mindent megtettem, de a mai nap sajnos nem az enyém volt. Utólag nézve eléggé nyilvánvaló, hogy mit kellett volna tennünk, és biztos vagyok benne, hogy csapatszinten át fogjuk beszélni a történteket. Nem olyan rossz. Nagyon jó hétvégém volt, és rendkívül erős volt a tempó. Persze, eléggé nehéz ezt most megemésztenem.”

„Még nem beszéltem senkivel, de képzelhetik, milyen vacakul érzem magam, nem igazán tudom, mit mondhatnék – beszélt már a Sky Sports F1 kamerái előtt. – Nem hoztunk jó döntést stratégiailag. A tempó nagyon erős volt, egyetlen hibát sem követtem el, kár érte. A csapatra bíztam magam, hogy döntse el, mi a jó taktika. Több információ állt a rendelkezésükre, mint nekem – emelte ki, majd arra a kérdésre is felelt, hogy a döntésben közrejátszhatott-e az, hogy a McLaren igazságosan akart eljárni a két versenyzőjével. – Nem tudom, hogy mi állt a mostani döntés hátterében. Valószínűleg egyszerűen rosszul jártunk el. Beszélni fogok róla a csapattal.”

Piastri Abu-Dzabiban is megismételné jó teljesítményét. „Csak megpróbálok úgy menni, mint ezen a hétvégén. Több mint elég jó voltam ahhoz, hogy uraljam ezt a hétvégét, és ha ezt meg tudom ismételni Abu-Dzabiban, akkor boldog leszek.”

PIASTRI ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN

Norris

Verstappen

Piastri

6. vagy annál rosszabb

nyer

10. vagy annál rosszabb

4. vagy annál rosszabb

2. 

Norris abban a tudatban vágott neki a versenynek, hogy adott esetben le is zárhatja a vb-küzdelmet, és bebiztosíthatja pályafutása első világbajnoki címét. A brit azonban már a rajtnál pozíciót vesztett Verstappennel szemben, majd a McLaren elszúrt stratégiája mellett, nem is tudta tartani a lépést a csapattársával, és végül csak Andrea Kimi Antonelli utolsó körös rontásának köszönhetően látta meg a negyedik helyen a kockás zászlót. A brit előnye mindössze 12 pontra csökkent Verstappen előtt, de még mindig az ő kezében van a sorsa, és vetélytársai helyezésétől függetlenül elég a dobogón zárnia a végső sikerhez.

„Kemény, de egyszerűen hinnünk kell a csapatban, és abban, hogy helyes döntést hoz. Ez mindig hazárdjáték. Úgy érzem, bizonyos értelemben mi voltunk azok, akik kockázatot vállaltak. De utólag rossz döntés, és nem kellett volna így tennünk. Oscar elvesztette a győzelmet, míg én a második helyet. Nem végeztünk el a munkát, de sok más futamon jól végeztünk a dolgunk, és ennek köszönhetően megnyertük a konstruktőri bajnokságot hat-hét versennyel ezelőtt. Nem ez volt a legjobb napunk, de ilyen az élet.”

Norris szerint nincs közük a hírhedt papaya-szabályoknak a döntéshez. „Nincs semmi közük hozzá. Mindenki azt gondolja, hogy ez történt, de semmi köze hozzá, szabadon versenyezhetünk. Red Bull ugyanolyan gyors volt, mint szombaton, csapatként jobb munkát végeztek, és jól döntöttek. Ennyi. Felülvizsgáljuk a történteket, és megnézzük, mit tehettünk volna jobban. Ezt már most tudjuk, nem a megfelelő döntést hoztuk meg. Nem hozhatsz mindig jó döntést. Ők végzik a munkájukat, én is végzem a munkám. Ha ezt tesszük, minden rendben lesz.”

NORRIS ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN

Norris

Verstappen

Piastri

nyer

2.

3. 

4. 

2. vagy annál rosszabb

5.

2. vagy annál rosszabb

6.

2. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

7.

2. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

8.

3. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

9.

4. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

10.

4. vagy annál rosszabb

3. vagy annál rosszabb

11. vagy annál rosszabb

4. vagy annál rosszabb

3. vagy annál rosszabb

A McLaren-blama nyertese Carlos Sainz Jr. volt Verstappenen kívül, a spanyol pilóta szezonbeli második dobogós helyezését könyvelhette el a Williamsszel. „Olyan boldog vagyok, és büszke vagyok az egész csapatra azért, hogy mit vittünk véghez ezen a hétvégén! Úgy érkeztünk meg ide, hogy ez lesz az év legnehezebbje, aztán hirtelen itt vagyok a pódiumon. Nagyon jó volt a versenytempónk. Rendkívül gyors voltam, sokkal gyorsabb annál, mint amire számítottam. Tökéletes volt a taktika is, mint ahogyan a gumikezelés, a rajt, a védekezés, és mindez ebben a hihetetlen dobogós helyezésben csúcsosodott ki.”

Mindent jól csináltunk, elég keményen alakult a számunkra az idény első fele, a dolgok nem álltak össze, de nagyon sok területen javultunk az év során, és most kínálkozott néhány lehetőség, és mi két kézzel ragadtuk meg mindegyiket, azzal, hogy tökéletes versenyt futottunk. Hihetetlenül örülök a dobogónak, egyáltalán nem számítottam rá!”

Folytatás december első hétvégéjén, a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjjal, ahová Norris, Verstappen és Piastri is úgy utazhat el, hogy esélye van megnyerni a 2025-ös világbajnokságot!

KATARI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda1:24:38.241 
2.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes

7.995 mp h.

 
3.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes

22.665 mp h.

 
4.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes

23.315 mp h.

 
5.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes

28.317 mp h.

 
6.George RussellbritMercedes

48.599 mp h.

 
7.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes

54.045 mp h.

 
8.Charles LeclercmonacóiFerrari

56.785 mp h.

 
9.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1:00.073 p h. 
10.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:01.770 p h. 
11.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:06.931 p h. 
12.Lewis HamiltonbritFerrari1:17.730 p h. 
13.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:24.812 p h. 
14.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1 kör h. 
15.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1 kör h. 
16.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1 kör h. 
17.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes2 kör h. 
18.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda2 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Oliver BearmanbritHaas-Ferrari41feladta
 Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari6baleset

 

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Lando Norris71725408
2. Max Verstappen71426396
3. Oscar Piastri71525392
4. George Russell2925309
5. Charles Leclerc721230
6. Lewis Hamilton20152
7. Andrea Kimi Antonelli318150
8. Alexander Albon1273
9. Carlos Sainz21264
10. Isack Hadjar11151
11. Nico Hülkenberg1849
12. Fernando Alonso948
13. Oliver Bearman1041
14. Liam Lawson738
15. Cunoda Juki1033
16. Esteban Ocon932
17. Lance Stroll832
18. Pierre Gasly722
19. Gabriel Bortoleto519

 

KONSTRUKTŐRÖK 
1. McLaren-Mercedes800 (már bajnok)
2. Mercedes459
3. Red Bull-Honda426
4. Ferrari382
5. Williams-Mercedes137
6. Racing Bulls-Honda92
7. Aston Martin-Mercedes80
8. Haas-Ferrari73
9. Sauber-Ferrari68
10. Alpine-Renault22

 

4. KATARI NAGYDÍJ
NOVEMBER 28., PÉNTEK
Szabadedzés1. Piastri 1:20.924
Sprintidőmérő1. Piastri 1:20.055
NOVEMBER 29., SZOMBAT
Sprintverseny1. Piastri, 2. Russell, 3. Norris
Időmérő1. Piastri 1:19.387
NOVEMBER 30., VASÁRNAP
A verseny1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Sainz
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 7., 14.00

 

 

verseny F1 Max Verstappen Carlos Sainz Jr. Formula–1 Lando Norris Katari Nagydíj Oscar Piastri
Legfrissebb hírek

Verstappen-győzelem és McLaren-blama Katarban – már 16 ponton belül a három vb-aspiráns

F1
4 órája

Bajnokaspiránsok feszülnek egymásnak – az év legfontosabb rajtja következik a Katari Nagydíjon?

F1
10 órája

Piastri magára talált – de még idejében? Verstappen a bajnoki remények életben tartásáért küzd Katarban

F1
Tegnap, 21:38

Piastrié a pole pozíció Norris és Verstappen előtt a katari időmérőn

F1
Tegnap, 18:33

Piastri magabiztos sprintgyőzelemmel közeledett a bajnokságban Katarban

F1
Tegnap, 15:35

„Szép az idő” – Hamilton nem talált más pozitívumot a katari sprintidőmérője után

F1
2025.11.28. 20:42

Piastri visszatért az élre; Norris harmadik, Verstappen csak hatodik a katari sprintidőmérőn

F1
2025.11.28. 19:30

„Akár holnap is könnyedén kiszállhatok a Formula–1-ből” – a 2026-os szabályoktól függ Verstappen jövője

F1
2025.11.28. 19:22
Ezek is érdekelhetik