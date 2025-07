F1 75: Andretti karrierje legkedvesebb előzésével szomorította el Schecktert

Az idény elejéről már szóltunk, s újabb versenyzőt szerencsére már nem kellett elgyászolnia a mezőnynek, de a tragédiák a folytatásban sem maradtak távol az F1-től. Az első amerikai verseny után Scheckter egy spanyol harmadik hellyel és monacói győzelmével maradt a pontverseny élén, aztán sorozatban Belgiumban, Svédországban, Franciaországban és Angliában is nullázott, így a francia futam után Lauda állt az élre, s ha már ott volt, ott is maradt a végéig. Az osztrák helyenként számító, nem feltétlenül győzelemre hajtó versenyzéssel két futammal a vége előtt Watkins Glenben bebiztosította újabb világbajnoki címét. A Német Nagydíjhoz köthető a német Hans Heyer megismételhetetlen bravúrja, máig az egyetlen versenyző a sportág történetében, aki egy versenyre nem kvalifikált, azon mégis elindult, ám célba nem ért, viszont kizárták. A Penske pilótája ugyan az időmérőn hivatalosan is ott volt a mezőnyben, ám nem jutott fel a rajtrácsra. A kimaradók között a harmadik lett, s az akkori szokások szerint, ha valaki a rajtrácson nem jelent meg, akkor a tartalékok közül a legjobb indulhatott a futamon a bokszutca végéről. A verseny előtti órákban Heyer elől a két vetélytárs kiesett, így emberünk felállt a boksz végébe, majd az elrajtoló mezőny után eredt, mindenféle engedély nélkül. Nem is tűnt fel senkinek a partizánakció, csakhogy Heyer sebességváltója a 9. körben elromlott, így kiállt, és a versenybírók csak ekkor vették észre, hogy ő egyáltalán a pályán volt. Engedély nélküli versenyzésért kizárták, és soha többet nem került F1-es indulás közelébe – nem is akart. Az idény egyik meglepetése a későbbi világbajnok Alan Jones osztrák győzelme volt a Shadow volánjánál – a néhány hónappal korábban Tom Pryce-ot elveszítő csapatnak ez volt az első és egyetlen F1-es sikere. Jones első helyéhez egy ma már nehezen kibogozható legenda is kapcsolódik: az osztrák rendezők nem készültek ausztrál himnusszal, ezért a közkeletű legenda szerint a „Happy Birthday” hangzott el az augusztusi versenyen a novemberi születésű Jonesnak. Valójában azonban lejátszották egy dalt a győztes tiszteletére, azonban az „Advance Australia Fair” csak 1984-ben lett az ország himnusza, addig a „God Save the Queen”, vagyis a britek himnusza volt az ausztráloké is. A „Happy Birthday” meg csak egy részeg trombitás magánakciója volt... Laudát a hazai versenyén elért második helye miatt is vádolták számító versenyzéssel, az újabb vb-cím megszerzése után ott is hagyta a Ferrarit, s az utolsó két versenyen, Kanadában és Japánban már nem is állt rajthoz. Helyére érkezett a Ferrarihoz az ifjú Gilles Villeneuve, aki a japán verseny ötödik körében ütközött Ronnie Petersonnal, autója a levegőbe emelkedett, és a pálya mellett álló emberek közé vágódott, akik elzárt helyről nézték a versenyt: egy néző és egy pályamunkás meghalt, további hét néző sérült meg. A vb végeredménye: 1. Niki Lauda (osztrák, Ferrari) 72 pont, 2. Jody Scheckter (dél-afrikai, Wolf-Ford) 55, 3. Mario Andretti (Lotus-Ford) 47. Konstruktőrök: 1. Ferrari 95 pont, 2. Lotus-Ford 62, 3. McLaren-Ford 60