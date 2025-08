F1 75: Schumacher a 16. helyről indulva nyert Spában

Az előző idény kiélezett végjátéka után jó ideig 1995 is Michael Schumacher és Damon Hill bajnoki csatáját hozta. A tizedik versenyt követően a Benetton címvédője 9 pontos előnnyel érkezett meg williamses riválisa előtt a Belga Nagydíj helyszínére, vagyis adott esetben fordulhatott is volna a kocka kettejük között. Az izgalmakat fokozta, hogy az időmérőn a változékony időjárási körülmények mindkettejükkel kibabráltak, így Hill a 8., Schumacher csupán a 16. rajtkockából vághatott neki a versenynek.

Az előző évi vb-vereség után visszavágásban reménykedő Damon Hill idénye nem kezdődött rosszul, három futamot követően két győzelemmel még vezette a bajnokságot. Ezt követően viszont kidomborodott a különbség közte és Michael Schumacher között, aki jóval stabilabb és összeszedettebb teljesítményt nyújtott a folytatásban. A vb-riválisok kétszer összeütköztek, de amikor a német célba ért, egy kivétellel mindig nyert, így már két futammal a vége előtt biztossá tette újabb bajnoki címét. Johnny Herbert két győzelmének és szorgos pontgyűjtögetésének köszönhetően a Benetton első és egyetlen konstruktőri bajnoki győzelmét aratta. A vb végeredménye: 1. Michael Schumacher (német, Benetton-Renault) 102 pont, 2. Damon Hill (brit, Williams-Renault) 69 pont, 3. David Coulthard (brit, Williams-Renault) 49 pont

Konstruktőrök: 1. Benetton-Renault 137 pont, 2. Williams-Renault 112 pont, 3. Ferrari 73 pont Ez is 1995-ben történt

A német pilóta elárulta, eleinte legfeljebb a pontszerzést tartotta reálisnak, ám a futamon az események nem várt fordulatot vettek. A két vb-rivális eleve káprázatos ütemben jött fel az elején: a hatodik kört Hill a második, Schumacher az ötödik helyen zárta, sőt, a 15. körben már egymás mögött haladtak az élen! A kerékcserék első hulláma után a brit kényelmes, tíz másodperces előnnyel vezetett, ekkor azonban szemerkélni kezdett, és míg ő kiállt esőgumikért, ellenfele kint marad slickeken.

Hill hamar utolérte Schumachert, aki a nedves aszfalton is káprázatosan védekezte ki riválisa támadásait. Olykor a határokat feszegette, mégis elképesztő teljesítményt nyújtva tartotta maga mögött a jóval gyorsabb Williamst. Mire a brit nagy nehezen átrágta magát a címvédőn, a körülmények hirtelen drasztikusan javulni kezdtek, így a rohamos ütemben száradó pályán hirtelen a német találta magát gumielőnyben. A slickeken simán visszaelőzte Hillt, akinek így szintén kereket kellett cserélnie.

Bár Schumacher ezzel fél perces előnybe került, az újra eleredő heves eső miatt beküldték a biztonsági autót, és az újabb kerékcserék után közvetlenül egymás mögül várták az újraindítást. A nagy csörte viszont elmaradt, mert a boxutcai sebességhatár túllépése miatt Hillt tíz másodperces stop and go büntetésre ítélték, így a második helyet is csak az utolsó körben tudta megkaparintani. Schumacher hatalmas győzelmet aratott a 16. rajtkockából indulva, ami a bajnoki harcban is fordulópontot jelentett.

Schumacher előzi Hillt (Fotó: AFP)

BELGA NAGYDÍJ

1995. augusztus 27., Spa-Francorchamps

44 kör, 306.856 km

1. Michael Schumacher (német, Benetton-Renault) 1:36:47.875

2. Damon Hill (brit, Williams-Renault) 19.493 másodperc hátrány

3. Martin Brundle (brit, Ligier-Mugen Honda) 24.998 mp h.