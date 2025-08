F1 75: tömegkarambol, dühöngő Schumacher és a Jordan első győzelme

Bár az idény letaglózó McLaren-fölénnyel vette kezdetét, a Ferrari hamarosan felnőtt ellenfele szintjére, így végig kiélezett vb-küzdelem zajlott a két vezérpilóta, Mika Häkkinen és Michael Schumacher között. Az évadzáró előtt a finn versenyző négypontos előnybe került, de Japánba ezzel együtt is mindketten esélyesként érkeztek meg. A német pilóta hétvégéje jól kezdődött, ám végül hiába szerezte meg a pole pozíciót, mert a rajt előtt lefulladt a motorja, így csak a mezőny végéről vághatott neki. Később defekt miatt ki is esett, Häkkinen pedig a győzelemmel a bajnoki trófeát is elhódította.

A vb végeredménye: 1. Mika Häkkinen (finn, McLaren-Mercedes) 100 pont, 2. Michael Schumacher (német, Ferrari) 86, 3. David Coulthard (brit, McLaren-Mercedes) 56. Konstruktőrök: 1. McLaren-Mercedes 156 pont, 2. Ferrari 133, 3. Williams-Mecachrome 38