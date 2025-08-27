F1 75: Gasly először nyert; a két Ferrari elhasalt az őrült Olasz Nagydíjon

Rendhagyóan alakult a Formula–1 fennállásának 70. idénye, ugyanis hiába utazott el a mezőny a szezonnyitó helyszínéül kijelölt Melbourne-be, órákkal az első szabadedzés kezdete előtt törölték az eseményt a koronavírus-járvány miatt. A szezon végül csak július elején rajtolhatott el Ausztriában, és az eredetileg tervezett, akkor rekordhosszúnak számító versenynaptárt is jócskán át kellett szabni.

Az összesen 17 futamhétvégét felvonultató idény az előző évekhez hasonlóan a Mercedes egyeduralmát hozta. Bár az első verseny Valtteri Bottas sikerével zárult, a finn csupán egy alkalommal tudta megismételni azt az eredményt a folytatásban, miközben Lewis Hamilton 11 győzelmet gyűjtött össze az újabb világbajnoki címéig vezető úton, amivel beállította Michael Schumacher rekordját. Ugyan a konstruktőri címet megvédő Mercedes csak négy helyszínen szenvedett vereséget, több izgalmas versenyt is hozott 2020. A szezon legváratlanabb eredménye az Olasz Nagydíjon született, ahol a feje tetejére állt a világ a szeptember elejei vasárnapon.

A világjárvány nagy hatással volt az F1-es versenynaptárra, hiszen több klasszikus, vagy éppen régi-új helyszín került be, miközben olyan ikonikus helyre nem látogatott el a mezőny, mint Monaco és Szuzuka. Új arcok is feltűntek a dobogón az év során: Lando Norris Spielbergben, míg Alexander Albon Mugellóban zárt először a top 3-ban, miközben Stroll az első pole pozícióját szerezte Törökországban. Ricciardo a McLaren, Vettel az Aston Martin, míg Sainz a Ferrari felé vette az irányt az év végén. Romain Grosjean eközben óriási balesetet szenvedett a Bahreini GP-n, és lángra lobbanó, kettészakadt Haasban ért véget a pályafutása, hiszen az elszenvedett kisebb égési sérülései után már nem térhetet vissza a volán mögé. A szahíri futamon eközben a Mercedes hibázott hatalmasat a kerékcseréknél, és vette el a lehetőséget az első győzelmére a koronavírusos Hamilton helyére beugró Russelltől. A hétszeres világbajnok nem mellesleg abban az évben döntötte meg a legtöbb futamgyőzelem rekordját. A világbajnokság végeredménye: 1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 347 pont, 2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 223 pont, 3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 214 pont

Konstruktőrök: 1. Mercedes 573 pont, 2. Red Bull 319 pont, 3. McLaren 202 pont Ez is 2020-bAN történt

Az időmérő a frissen bevezetett technikai direktíva ellenére is szokásosan alakult: Hamilton vezérletével a Mercedes kibérelte az első rajtsort, a brit, finn páros mögött ugyanakkor már szombaton volt kisebb meglepetés, mivel Carlos Sainz Jr. harmadik lett a McLarennel, míg a negyedik pozíciót Sergio Pérez foglalta el a Racing Pointtal. A hazai közönség előtt teljesítő Ferrari eközben csúnyán leszerepelt: Sebastian Vettel az első, Charles Leclerc a második szakaszban esett ki.

Bár Hamilton jól rugaszkodott el, és megtartotta a vezetést, márkatársa, Bottas több helyet is veszített, és egészen a hatodik pozícióig szorult hátra. Másodikként Sainz fordult el, majd Norris, Sergio Pérez és Daniel Ricciardo alkotta az első ötöst, míg a két Ferrari nem igazán tudott előrébb törni. A hatodik körben ráadásul Vettel fékjei elszálltak, és a német az első bukótéren átszántva két hungarocell táblát is lebontott, mielőtt feladta az utolsó monzai futamát a Ferrarival.

Vettel kiesése után csillapodtak a kedélyek, a versenyt Kevin Magnussen leállása rázta fel, és egyben pecsételte meg Hamilton és Antonio Giovinazzi vasárnap délutánját. A dán elég rossz helyen a bokszutca bejáratánál parkolt le, és mint utóbb kiderült a brit és az olasz is tilosban járt, hiszen kerékcseréjük idején lezárták a bokszutcát. A többség csak később állt ki, igaz, még a biztonsági autós szakasz alatt, ami igencsak megkavarta a sorrendet, mivel a vizsgálat alatt álló Hamilton mögé Lance Stroll zárkózott fel, miközben a korábban kiálló Pierre Gasly és Kimi Räikkönen a harmadik-negyedik helyen következett az újraindításnál.

A versenyzés ugyanakkor nem tartott sokáig: a hatodik pozícióba előrekerülő Leclerc szállt el a Parabolicában, és a kocsit a fal állította meg, így mindkét Ferrari kiesett hazai pályán. A baleset miatt először visszaküldték a biztonsági autót, majd piros zászlóval megszakították a versenyt. A kényszerszünet alatt érkezett a hír, hogy Hamilton és Giovinazzi is 10 másodperces stop-and-go büntetést kap, ami az akkor második Strollnak teremtett remek lehetőséget, hiszen egyértelmű volt, hogy a kettős a mezőny végére esik vissza.

A futam a szabályoknak megfelelően állórajttal folytatódott, s noha Hamilton megtartotta az első helyet, a következő körben letöltötte a kiszabott szankciót , és az utolsó pozícióból volt kénytelen megkezdeni a felzárkózást. Stroll keze eközben megingott az újraindításnál több helyet is vesztett, és egészen az ötödik pozícióig esett hátra. A vezetést Gasly vette át az Alpha Taurival, mögé Räikkönen és Sainz sorolt be, utóbbi néhány körrel később megelőzte a finnt, aki hamarosan rohamos léptékben esett hátra.

Az élen eközben fokozódott a helyzet, hiszen Sainz folyamatosan közeledett Gaslyra, míg hátrébb Hamilton tört előre. Bár a spanyol a végén felért DRS-távolságon belülre, előzni már nem tudott, így Gasly pályafutása során először ünnepelhetett a dobogó felső fokán, míg neki meg kellett elégednie a második hellyel. A top 3-at Stroll egészítette ki, míg Hamilton menetelése a hetedik pozícióban ért véget, miközben ő érte el a verseny leggyorsabb körét is.

OLASZ NAGYDÍJ

2020. szeptember 6.

53 kör, 306.720 km

1. Pierre Gasly (francia, Toro Rosso) 1:47.06.056

2. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) +0.415

3. Lance Stroll (kanadai, Racing Point) +3.358

