F1 75: Hamilton diadalmaskodott a kanadai gumikáoszban

2025.08.17. 11:48
Hamilton és Alonso több ízben is összecsapott Montrealban (Fotó: AFP)
F1 Sebastian Vettel F1 75 Fernando Alonso múltidézés Formula–1 Lewis Hamilton Kanadai Nagydíj
A Formula–1 idén ünnepli az első világbajnoki idény 75. évfordulóját, ennek apropóján indítottuk el sorozatunkat, amelyben mind a 75 korábbi idény legemlékezetesebb versenyére visszatekintünk. A 2010-es Kanadai Nagydíj óriási taktikai harcot, és kiélezett küzdelmet hozott a pályán. A gumikáoszban Lewis Hamilton vezérletével a McLaren aratott kettős győzelmet, míg a dobogó alsó fokára Fernando Alonso állt, aki a szezon végén drámai körülmények között vesztette el a bajnoki küzdelmet.

Az előző évben óriási meglepetésre az egyéni és a konstruktőri bajnoki címet is megszerző Brawn GP-t felvásárolta a Mercedes, és Mercedes GP néven vett részt a bajnokságban a visszatérő Michael Schumachert is a soraiban tudva. Számos szabálymódosítás történt, többek között bevezették a ma is érvényben lévő pontrendszert, és kötelezővé tették az első tíz rajthelyet megszerző versenyző számára, hogy azon a gumin induljon, amelyen a legjobb idejét érte el az időmérőn. 

Ez adta meg az alaphangot a szezon nyolcadik versenyhétvégéjén, a Kanadai Nagydíjon is, ahol igazi sakkjátszmává alakult át a taktikázás a nagy gumikopás miatt. Már az időmérő sem a megszokott mederben folyt, hiszen az addig egy körön egyeduralkodó Red Bull az első vereségét szenvedte el szombaton, ráadásul az eredetileg a második helyre kvalifikáló és az idény azon pontján a világbajnokságot vezető Mark Webber váltócsere miatt csak a hetedik rajtkockát foglalhatta el. 

A 2010-es idény bővelkedett izgalmas versenyekben, és több drámai fordulatot is hozott a bajnoki küzdelem. Ausztráliában Button bűvészkedett az esőben, Törökországban a két Red Bull ütközött egymással, majd a McLarenek küzdöttek meg egymással a győzelemért igazi kerék a kerék elleni csatában. Az egymás után kétszer diadalmaskodó Hamilton a szezon közepén vezette az összetettet, majd Olaszországig bezárólag Webberrel váltották egymást az élen, miközben Alonso is elkezdte gyűjteni a győzelmeket, és beékelődött a kettős közé. A spanyol a bemutatkozó Dél-Koreában aztán a tabella élére állt, miután mindkét Red Bull kiesett. A  kétszeres vb-első az utolsó előtti állomásról is vb-éllovasként távozott, de az idényzáró Abu-dzabi Nagydíjra még Vettel, Webber és Hamilton is úgy érkezett meg, hogy matematikailag van esélye a végső sikerre. A sportág trónjára végül pályafutása során először Vettel ülhetett el, miután Alonso és Webber is eltaktikázta magát a mindent eldöntő vasárnapon. 
A világbajnokság végeredménye: 1. Sebastian Vettel (német, Red Bull) 256 pont, 2. Fernando Alonso (spanyol, Ferrari) 252 pont, 3. Mark Webber (ausztrál, Red Bull) 242 pont. 
Konstruktőrök: 1. Red Bull 498 pont, 2. McLaren 454 pont, 3. Ferrari 396 pont. 
Ez is 2010-ben történt

A második pozíciót az összetettben akkor ötödik Sebastian Vettel örökölte meg, míg az élről Lewis Hamilton várta a piros lámpák kialvását. A szuperlágy keveréken induló brit jól jött el, és sikerült megtartania a vezetést, míg mögötte Alonso indított támadást a közepes gumin startoló Vettelre, de végül maradt az eredeti sorrend. Hátrébb Massa Vitantonio Liuzzival találkozott össze, de mindketten folytatni tudták, miközben Schumacher a tizenharmadikról a nyolcadik helyre lépett előre. 

Bár a német mellett Kamui Kobajasi is remekül rugaszkodott el, az ő felzárkózása nem tartott sokáig: a japán a 2. körben falhoz csapta az autóját, ami a verseny végét jelentette a számára. A lágy gumik szinte azonnal szemcsésedni kezdtek, és a körszámláló még a 10. kört sem érte el, amikor már több versenyző túl volt az első kerékcseréjén. Köztük volt az az addig élen álló, de Vettel által nagy nyomás alá kerülő Hamilton, illetve Alonso is, akik együtt érkeztek meg a bokszutcába, a Ferrari kissé gyorsabb volt, amit kihasználva a spanyol megelőzte a brit riválisát.

A kétszeres vb-első ugyanakkor csak átmenetileg tudta átvenni a vezetést, hiszen Hamilton a 15. körben bebújt Alonso mögé, akinek a lendületét az akkor vezető, de ugyanazon kör végén a boksz felé igyekvő Sébastien Buemi törte meg. A McLaren-versenyző köszönte a lehetőséget, és visszavette a pozíciót a spanyoltól, majd újra a mezőny élére állt, hiszen addigra kissé meglepetésre már a keményebb gumikon kezdő két Red Bull is cserélt. Azt, hogy milyen gumikáosz kezdett kibontakozni, jól jelezte, hogy Schumacher már a második kiállásán is túl volt akkor. 

Az élmezőny Hamilton, Alonso, Jenson Button, Vettel, Webber sorrendben folytatta a harcot, igaz, rövid időre csillapodni látszottak a kedélyek. A következő helycsere akkor következett be a top 5-ben, amikor az élen haladó brit az őt támadó Alonso elől kiállt egy újabb cserére. A spanyol két körrel később jött ki, ám a remek tempó ellenére sem tudott előzni, míg az élre Webber állt, aki olyannyira elnyújtotta az etpaját, hogy végül a 18 másodperces előnyét is elvesztette, és Hamilton még a pályán visszavette tőle a vezetést, míg az addig a britre tapadó Alonso némi időt vesztett az ausztrál Red Bullja mögött. 

A középmezőnyben eközben több izgalmas csata folyt, és a lekörözendő versenyzők több ízben is beleszóltak az élboly csatájába. A nagy vesztes Alonso volt, aki Karun Chandhok hathatós közbenjárásával vesztett pozíciót Buttonnal szemben a hajrában. A kettős nem eresztette egymást a folytatásban, míg hátrébb Webber lopta nagy léptekben a távolságot a csapattársa, Vettel mögött, de a folytatásban már nem változott a sorrend. 

Hamilton magabiztos győzelmet aratott a gumikáoszban, és a bajnoki tabella élére állt, míg a McLaren örömét Button tette teljessé a második helyével. A dobogóra még Alonso fért fel. 

KANADAI NAGYDÍJ
2010. június 13., Montreal
1. Lewis Hamilton (brit, McLaren) 1:33.53.456
2. Jenson Button (brit, McLaren) +2.254
3. Fernando Alonso (spanyol, Ferrari) +9.214

A TELJES VERSENY:
 

