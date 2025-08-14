F1 75: az újonc Hamilton zsebében volt a vb-cím, de a sanghaji kavicságy közbeszólt

Fernando Alonso 2007-ben már a McLarennél versenyzett, ahol újonc csapattársat kapott Lewis Hamilton személyében. Az angol különösen nagy ellenállást tanúsított, pariban volt Alonsóval és a Ferrari versenyzőivel, az idény összes győzelmén a két csapat osztozott. Aztán nyáron robbant a bomba: a brit csapat a Ferraritól kiszivárogtatott információkkal dolgozott. A csapatot kizárták a konstruktőr-világbajnokságból, de a pilóták versenyben maradhattak a vb-címért. Más kérdés, hogy Alonso és Hamilton között, illetve Alonso és a csapat között olyan feszültté vált a helyzet, hogy a spanyol helyzete tarthatatlanná vált, és bár a vb-címért csatázott, tudta, hogy az év végén nem lesz maradása.

Az utolsó előtti versenyt Kínában rendezték meg, Hamilton előnye 12 pont volt Alonsóval szemben, és 17 Kimi Räikkönen előtt úgy, hogy legfeljebb húszat lehetett szerezni. Azaz az angolnak Kínában elég lett volna közvetlen riválisai közelében célba érnie, hogy az utolsó futamra kényelmes előnyben érkezzen meg. Az időmérőt meg is nyerte a két Ferrari és Alonso előtt, tökéletes helyzetből várta a futam rajtját, ráadásul vasárnap esett az eső, ami kedvező volt Hamilton számára.

A McLaren kémbotránya a Magyar Nagydíjon ért forráspontjára: az időmérőn Alonso keresztbe tett Hamiltonnak, ami miatt a sportfelügyelők megbüntették, és Ron Dennis csapatfőnök is kérdőre vonta. Ezután árulta el, hogy tudott a Ferraritól kiszivárogtatott információkról, amelyből hatalmas balhé kerekedett. Hogy valójában mennyi hasznot szerzett a McLaren ezekből a dokumentumokból, sosem derül ki, de az év során a legtöbb pontot szerző csapatot kizárták a konstruktőr-vb-ről. Ebben az évben mutatkozott be a Formula–1-ben a leendő négyszeres világbajnok, Sebastian Vettel. A vb végeredménye: 1. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 110 pont, 2. Lewis Hamilton (brit, McLaren-Mercedes) 109, 3. Fernando Alonso (spanyol, McLaren-Mercedes) 109. Konstruktőrök: 1. Ferrari 204, 2. BMW Sauber 101, 3. Renault 51 Ez is 2007-ben történt

A rajt után megtartotta az első helyet, és magabiztosan vezetett Räikkönen előtt, növelni is tudta az előnyét a finnel szemben. Mielőtt a 15. körben kiállt tankolni, már majdnem kilenc másodperc volt az előnye. Csakhogy nem sokkal később az eső elállt, és száradni kezdett a pálya. Az intermediate gumik felülete gyorsan kopott a McLarenen, Hamilton egyre inkább küszködött, az 56 körös verseny felére teljesen elkoptak az átmeneti esőgumijai, sima felületűvé váltak, és itt-ott a gumiréteg alatti fehér szövet is megjelent. A McLaren-istálló ennek ellenére vállalta a kockázatot, és kint tartotta a pályán. Ahelyett, hogy taktikai megfontolásból, a vb-címet szem előtt tartva biztosra ment volna, agresszív stratégiai döntéssel a győzelmet célozta meg.

A gumikra jobban vigyázó Räikkönen utolérte és megelőzte a csúszkáló Hamiltont, akit körökkel később, a 31. körben hívtak a depóba kereket cserélni. A nehezen irányítható autóval ekkor a bokszutca bejáratánál újra megcsúszott, és az autó az ott elterülő kis kavicságyban ragadt. Hamilton újonc éve nem szűkölködött drámai pillanatokban, de ez volt a mélypont, amelyben a McLaren ahelyett, hogy az összképre összpontosított volna, a győzelmet hajszolva a szakadék szélére lökte a versenyzőjét.

Räikkönen kihasználta a lehetőséget, a száraz pályán magabiztos győzelmet aratott Alonso és Felipe Massa előtt.

Hamilton drámája Brazíliában teljesedett ki, hétpontos előnyről bukta el a világbajnoki címet Räikkönennel szemben. Miközben a finn a csapattársa, Massa segítségével megnyerte a Sao Pauló-i futamot, az angol csak a hetedik helyen ért célba, és a hetekkel korábban már szinte megnyert vb-csatát végül egy ponttal elvesztette.

KÍNAI NAGYDÍJ

2007. október 7., Sanghaj

56 kör, 305.066 km

1. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari)

2. Fernando Alonso (spanyol, McLaren-Mercedes) 9.806 másodperc hátrány

3. Felipe Massa (brazil, Ferrari) 12.891 mp h.

A TELJES VERSENY



