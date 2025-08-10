F1 75: mosogatólé és időmérési hiba okozott káoszt Interlagosban

Az esős interlagosi futamok szinte mindig egyet jelentenek a drámai jelenetsorokkal, és ez 2003-ban sem volt másként. A versenynapon rengeteg csapadék zúdult a pályára, ám negyedórás halasztással a biztonsági autó mögött elindult a futam. Miután elállt az eső, a safety car a nyolcadik kört követően elhagyta a pályát, így megkezdődhetett az érdemi akció. A pole-ból induló Rubens Barrichellót több ellenfele is megelőzte, így előbb David Coulthard, majd az őt is lehagyó Kimi Räikkönen került az élre.
Bár a verseny ezután a 15. körig viszonylag zavartalanul haladt, a hármas Curva do Sol kanyarban Justin Wilson kipördült, majd egy rövid biztonsági autós fázis után sorra Juan Pablo Montoya, Antonio Pizzonia, aztán Michael Schumacher, Jos Verstappen és Jenson Button is. A kicsúszások kísértetiesen hasonlóak voltak, és bár akkoriban egy vízátfolyásnak tudták be a történteket, évekkel később az Auto Motor und Sport megírta, hogy helyszíni értesülései szerint ennél jóval többről volt szó. A főépületben kialakított Paddock Clubból ugyanis a csúszós mosogatólé az egyik csatornából a hármas kanyar belső ívére szivárgott, és ez okozhatta a számos megpördülést.
A Ferrari lehengerlő 2002-es dominanciája cselekvésre sarkallta az F1 vezetőit, hogy a folytatásban változatosabban alakuljanak az idények. Megváltoztatták az időmérő lebonyolítását, ahogy a pontrendszert is, és bevezették az úgynevezett Parc Fermé-szabályokat, amelyek értelmében az időmérő és a verseny között már nem lehetett az autók beállításaihoz nyúlni. A 2003-as idényt viszont sokkal inkább az tette érdekessé, hogy a Williams és a McLaren a Michelin-abroncsokkal felnőtt a Ferrari szintjére, így végre megint az utolsó versenyig nyitott volt a bajnokság sorsa. Végül Michael Schumacher felülkerekedett két ifjú kihívóján, Kimi Räikkönenen és Juan Pablo Montoyán, de sokkal jobban meg kellett izzadnia a sikerért, mint az azt megelőző két évben. A Magyar Nagydíjon egy szerencsés véletlennek köszönhetően Baumgartner Zsolt is bemutatkozhatott az F1-ben, miután a Jordan állandó versenyzője, Ralph Firman megsérült egy pénteki szabadedzésen. Honfitársunk motorhiba miatt kiesett, az azt követő Olasz Nagydíjon pedig az istálló másik versenyzője, Giancarlo Fisichella mögött a 11. helyen ért célba.
A vb végeredménye: 1. Michael Schumacher (német, Ferrari) 93 pont, 2. Kimi Räikkönen (finn, McLaren-Mercedes) 91, 3. Juan Pablo Montoya (kolumbiai, Williams-BMW) 82. Konstruktőrök: 1. Ferrari 158 pont, 2. Williams-BMW 144, 3. McLaren-Mercedes 143
Ijesztő jelenetek voltak, hiszen az autók egymásba csúsztak bele a bukótéren, és olykor még a mentést végző sportbíróknak is vissza kellett menekülniük a gumifal mögé. Az is csak a szerencsének köszönhető, hogy a daruskocsiba nem szállt bele senki, mindenesetre néhány biztonsági autós szakasz után a verseny folytatódott. Az élen álló Räikkönenre Barrichello nagy nyomást gyakorolt, és egy idő után meg is előzte, ám a helyi hősnek technikai hiba miatt ki kellett állnia a versenyből.
Az igazi dráma viszont csak ezután következett: az 54. körben a megingó Räikkönent megelőzte Giancarlo Fisichella, így az élre állt, másodpercekkel később pedig Mark Webber nagy sebességgel csapódott az utolsó kanyart övező falba. A ripityára tört Jaguar törmelékei a pályára hullottak, a sárga zászlós jelzést nem észlelő Fernando Alonso pedig teljes sebességgel rohant bele az egyik leszakadt kerékbe. Az érintett szakaszt beborították a roncsdarabok, így piros zászlóval nem csak megszakították, hanem véget is vetettek a versenynek.
Csakhogy a végeredményben senki sem volt biztos. Ilyenkor ugyanis a két körrel korábbi állás a mérvadó, a monitorokon azonban először az az információ jelent meg, hogy Fisichella már megkezdte az 56. körét, aztán ez hirtelen visszaváltott 55-re. Ez azért nem volt mindegy, mert az 53. körben még Räikkönen, az 54-ben viszont már Fisichella vezetett, vagyis kulcsfontosságú lett volna kideríteni, ténylegesen hanyadik körében járt a verseny a megszakításkor. A helyszíni eredményhirdetésig ez nem sikerült, vagyis Räikkönen ünnepelt a dobogó tetején, néhány nappal később viszont az FIA és a TAG Heuer alapos vizsgálata megállapította, Fisichella valóban az 56. körben járt már, tehát őt illeti a diadal.
Két héttel később a San Marinó-i Nagydíj helyszínén, Imolában egy nem hivatalos eredményhirdetési ceremónia keretén belül Räikkönen átadta a győztes trófeát Fisichellának, a McLarent irányító Ron Dennis pedig a konstruktőri díjat Eddie Jordannek.
BRAZIL NAGYDÍJ
2003. április 6., Interlagos
54 kör, 232.656 km
1. Giancarlo Fisichella (olasz, Jordan-Ford) 1:31:17.748
2. Kimi Räikkönen (finn, McLaren-Mercedes) 0.945 mp h.
3. Fernando Alonso (spanyol, Renault) 6.348 mp h.
A VERSENY 20 PERCES ÖSSZEFOGLALÓJA ITT!
