F1: a vasárnapi viszontlátásra! – Nemzetközi sajtóvisszhang

HOLLANDIA

AD: „A katari mestermunka után Max Verstappen ismét komolyan álmodozhat a vb-címről: a Formula-1-es szezon az utolsó futamon éri el a tetőpontját. A McLarennél feltehetik maguknak a kérdést: hogy a csudába lehetséges, hogy még mindig nem dőlt el a vb-címért folyó küzdelem?”

Telegraaf: „2010 óta először fordul elő, hogy három pilótának még mindig esélye van a Formula–1-es világbajnoki címre, és már csak egy futam van hátra. Max Verstappen nyerte a Katari Nagydíjat, könyörtelenül kihasználva a McLaren végzetes hibáját.”

NAGY-BRITANNIA

Independent: „Max Verstappen a Katari Nagydíjon aratott sikerével meghosszabbította Norris rémálmát a vb-címért folytatott versenyben.”

Guardian: „Verstappennek egy hegyet kellett megmásznia ahhoz, hogy a harmadik helyről rajtolva nyerjen. A győzelem nagyszerű eredmény, amely egyértelműen esélyessé teszi a finálé előtt.”

Daily Mail: „Adj egy fegyvert a McLarennek, és biztos, hogy lábon lövi saját magát. Abu-Dzabiban dől el a vb-cím sorsa. A rendíthetetlen Max Verstappen, aki a katari reflektorfényben győzött, továbbra is versenyben van sorozatban ötödik világbajnoki címéért, miután riválisai katasztrofális stratégiai hibát követtek el.”

Sun: „A McLaren boxkiállási fiaskója hatalmas lökést adott Max Verstappennek a címvédéshez, miközben összeesküvés-elméletek keringenek.”

SPANYOLORSZÁG

Mundo Deportivo: „Nem is kívánhatnánk többet a Forma-1-es világbajnokság fináléjára: Abu-Dzabiban gördül majd le a függöny a lóerő-cirkusz színpadán.”

Marca: „Az utolsó futam előtt még minden nyitott. És mindez a McLaren hihetetlen hibájának köszönhető: mindkét autó kint maradt a pályán a biztonsági autós szakasz során, míg Verstappen és a többiek szinte ingyen ki tudtak állni a boxba.”

AS: „A csillagok kedvező együttállása is kellett Verstappen sikeréhez. A McLaren egy katasztrofális stratégiai döntéssel megoldotta a többit.”

El Mundo: „Egy héttel a Las Vegas-i technikai katasztrófa után a McLaren ismét hibázott, s ezzel kitárta a győzelemhez vezető ajtót Max Verstappen előtt. A sajnálatos stratégia következtében Oscar Piastri és Lando Norris az első és második helyről visszaesett a második és negyedik helyre.”

Sport: „Verstappen a feje tetejére állította a világbajnokságot.”

OLASZORSZÁG

Tuttosport: „Verstappen megállíthatatlan.”

Corriere della Sera: „Egy újabb Verstappen-mágia. A vb a végéig izgalmas marad.”

Gazzetta dello Sport: „Norris, Piastri és Verstappen, a szikrák. A világbajnokság sorsa Abu-Dzabiban dől el.”

SVÁJC

Blick: „A Papayáknak számot kell vetniük a történtekkel: egy héttel a Las Vegas-i fiaskó után (amikor mindkét autót kizárták), a regnáló csapatvilágbajnok Katarban elvesztette a hidegvérét a biztonsági autós időszak alatt. Ezt Abu-Dzabiban nem engedheti meg magának.”

Tagesanzeiger: „Két kínos hiba a McLarentől, Verstappen pedig ismét harcban a vb-címért”

AUSZTRIA

Krone: „Világbajnoki dráma: a McLaren kockáztatott és veszített, Max nyert.”

FRANCIAORSZÁG

Le Parisien: „Egyetlen Grand Prix van hátra a szezonból, a brit Norris mindössze 12 ponttal vezet Verstappen és 16 ponttal Piastri előtt. Ez elképzelhetetlen volt néhány héttel ezelőtt, amikor a Red Bull a mélyponton volt, Norris pedig szárnyalt.”

Le Monde: „A vasárnapi viszontlátásra!”