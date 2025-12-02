Nemzeti Sportrádió

Hatgólos hátrányból fordítottak a szerbek a spanyolok ellen a középdöntő nyitányán

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2025.12.02. 17:27
Így örültek a szerbek a győzelemnek (Fotó: Getty Images)
A szerb válogatott 31–29-re legyőzte a spanyol együttest a középdöntő első mérkőzésén a holland–német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon.

Dortmundban a felek az első negyedórában teljesen fej fej mellett haladtak, az első félidő második fele viszont a spanyoloknak sikerült jobban, akik három góllal is vezettek, a szünetben pedig kettővel mentek. A fordulást követően az egész meccsen parádézó, 11 találatig jutó Danila So Delgado-Pinto remelt, zsinórban háromszor vette be az ellenfél kapuját, és társai segítségével Ambros Martín csapata elhúzott 25–19-re. Ekkor a 44. perc elején jártunk, a szerbek pedig 11 perccel a vége előtt indultak be, sorozatban hat szerzett góllal átvették a vezetést. Az utolsó három percnek így is ikszről vágtak neki a csapatok, ám a hajrában már csak Teodora Velicskovics és a korábbi békéscsabai és debreceni játékos, Alekszandra Vukajlovics talált be, így a szerbek 31–29-re nyertek.

Szerbia így visszavágott a másfél héttel ezelőtti vereségért, amikor a norvégiai felkészülési tornán 29–27-re kikapott a spanyoloktól, akik ezzel a vereséggel távol kerültek a nyolc közé jutástól, hiszen a csoportkörben Feröertől is kikaptak.

Mint az MTI írja, a keddi összecsapáson szerb részről a debreceni Jovana Jovovics hét gólt szerzett, illetve az 57. percben piros lapot kapott. A ferencvárosi Dragana Cvijics mind a négy lövését értékesítette, míg az Alba Fehérvárt erősítő Emilija Lazics nem volt eredményes.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
II. CSOPORT (DORTMUND)
Spanyolország–Szerbia 29–31 (19–17)
Ld: So Delgado-Pinto 11, ill. Jovovics 7
Később
18.00: Izland–Montenegró (Tv: M4 Sport)
20.30: Németország–Feröer (Tv: M4 Sport)

    
A II. CSOPORT ÁLLÁSA
1. Németország2

2

63–45+184
2. Szerbia3

2

1

78–86–84
3. Spanyolország3

1

2

85–84+12
4. Montenegró2

1

1

58–5802
5. Feröer2

1

1

54–57–32
6. Izland2

2

51–59–80

 

 

