Hatgólos hátrányból fordítottak a szerbek a spanyolok ellen a középdöntő nyitányán
Dortmundban a felek az első negyedórában teljesen fej fej mellett haladtak, az első félidő második fele viszont a spanyoloknak sikerült jobban, akik három góllal is vezettek, a szünetben pedig kettővel mentek. A fordulást követően az egész meccsen parádézó, 11 találatig jutó Danila So Delgado-Pinto remelt, zsinórban háromszor vette be az ellenfél kapuját, és társai segítségével Ambros Martín csapata elhúzott 25–19-re. Ekkor a 44. perc elején jártunk, a szerbek pedig 11 perccel a vége előtt indultak be, sorozatban hat szerzett góllal átvették a vezetést. Az utolsó három percnek így is ikszről vágtak neki a csapatok, ám a hajrában már csak Teodora Velicskovics és a korábbi békéscsabai és debreceni játékos, Alekszandra Vukajlovics talált be, így a szerbek 31–29-re nyertek.
Szerbia így visszavágott a másfél héttel ezelőtti vereségért, amikor a norvégiai felkészülési tornán 29–27-re kikapott a spanyoloktól, akik ezzel a vereséggel távol kerültek a nyolc közé jutástól, hiszen a csoportkörben Feröertől is kikaptak.
Mint az MTI írja, a keddi összecsapáson szerb részről a debreceni Jovana Jovovics hét gólt szerzett, illetve az 57. percben piros lapot kapott. A ferencvárosi Dragana Cvijics mind a négy lövését értékesítette, míg az Alba Fehérvárt erősítő Emilija Lazics nem volt eredményes.
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
II. CSOPORT (DORTMUND)
Spanyolország–Szerbia 29–31 (19–17)
Ld: So Delgado-Pinto 11, ill. Jovovics 7
Később
18.00: Izland–Montenegró (Tv: M4 Sport)
20.30: Németország–Feröer (Tv: M4 Sport)
|A II. CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Németország
|2
2
–
–
|63–45
|+18
|4
|2. Szerbia
|3
2
–
1
|78–86
|–8
|4
|3. Spanyolország
|3
1
–
2
|85–84
|+1
|2
|4. Montenegró
|2
1
–
1
|58–58
|0
|2
|5. Feröer
|2
1
–
1
|54–57
|–3
|2
|6. Izland
|2
–
–
2
|51–59
|–8
|0