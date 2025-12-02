Hatgólos hátrányból fordítottak a szerbek a spanyolok ellen a középdöntő nyitányán

Dortmundban a felek az első negyedórában teljesen fej fej mellett haladtak, az első félidő második fele viszont a spanyoloknak sikerült jobban, akik három góllal is vezettek, a szünetben pedig kettővel mentek. A fordulást követően az egész meccsen parádézó, 11 találatig jutó Danila So Delgado-Pinto remelt, zsinórban háromszor vette be az ellenfél kapuját, és társai segítségével Ambros Martín csapata elhúzott 25–19-re. Ekkor a 44. perc elején jártunk, a szerbek pedig 11 perccel a vége előtt indultak be, sorozatban hat szerzett góllal átvették a vezetést. Az utolsó három percnek így is ikszről vágtak neki a csapatok, ám a hajrában már csak Teodora Velicskovics és a korábbi békéscsabai és debreceni játékos, Alekszandra Vukajlovics talált be, így a szerbek 31–29-re nyertek.

Szerbia így visszavágott a másfél héttel ezelőtti vereségért, amikor a norvégiai felkészülési tornán 29–27-re kikapott a spanyoloktól, akik ezzel a vereséggel távol kerültek a nyolc közé jutástól, hiszen a csoportkörben Feröertől is kikaptak.

Mint az MTI írja, a keddi összecsapáson szerb részről a debreceni Jovana Jovovics hét gólt szerzett, illetve az 57. percben piros lapot kapott. A ferencvárosi Dragana Cvijics mind a négy lövését értékesítette, míg az Alba Fehérvárt erősítő Emilija Lazics nem volt eredményes.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

II. CSOPORT (DORTMUND)

Spanyolország–Szerbia 29–31 (19–17)

Ld: So Delgado-Pinto 11, ill. Jovovics 7

Később

18.00: Izland–Montenegró (Tv: M4 Sport)

20.30: Németország–Feröer (Tv: M4 Sport)