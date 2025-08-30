F1 75: Sainz megtörte a Red Bull példátlan menetelését a Szingapúri Nagydíjon

A Red Bull és Max Verstappen még magasabb szinten teljesített a szabálykorszak második évében, és nem múlt sokon, hogy példátlan tettet hajtson végre, igaz, így is rekordot döntött. A „vörös bikák” a huszonkét nagydíjból huszonegyen győzelmet arattak, az egyetlen kivételt Szingapúr jelentette, ahol látványosan visszaesett az autó teljesítménye.
Az idény során először nem is tudott beleszólni az osztrák csapat a pole pozícióért vívott csatába, hiszen mindkét versenyzője kiesett már a második szakaszban. A rajtelsőséget Carlos Sainz Jr. szerezte meg George Russell előtt, míg a második sorból Lando Norris és Charles Leclerc várhatta a piros lámpák kialvását. A két Red Bull eközben a tizenegyedik és a tizenharmadik helyről kívánt előrébb törni.
|Verstappen a harmadik világbajnoki címéhez vezető úton 19 győzelmet szerzett, amivel új csúcsot állított fel. A holland mindösszesen kétszer maradt alul Pérezzel szemben, és a sorozatban megszerzett tíz sikerével is rekordot döntött. A „vörös bikák” mögött ugyanakkor nem volt egyértelműen második erő, az Aston Martin az év elején okozott nagy meglepetést, és Alonso az első hat futamból ötöt a dobogón zárt, míg az idény második felében az évet pocsékul kezdő McLaren táltosodott meg. A Ferrari és a Mercedes eközben elég hullámzó formát mutatott. Abban az évben mutatkozott be Oscar Piastri a McLarennél, és szerezte meg az első dobogóját újoncként. Debütált Nyck de Vries is, azonban őt az AlphaTauri már idény közben menesztette, a helyét a visszatérő Daniel Ricciardo foglalta el, igaz, a őilóta Zandvoortban elszenvedett kéztörése miatt hosszabb pihenőre kényszerült. Ekkor került képbe Liam Lawson, aki később meg is szerezte az ausztrál helyét a faenzaiaknál. Bár Logan Sargeant bemutatkozása sem alakult fényesen, az amerikai újabb lehetőséget kapott a Williamstől.
A világbajnokság végeredménye: 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 575 pont, 2. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 285 pont, 3. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 234 pont.
Konstruktőrök: 1. Red Bull 860 pont, 2. Mercedes 409 pont, 3. Ferrari 406 pont.
A rajt tökéletesen alakult Sainz és a Ferrari szempontjából, hiszen a spanyol megtartotta a vezetést, míg mögé a márkatársa, Leclerc zárkózott fel, miközben harmadikként Lewis Hamilton fordult el. A hétszeres világbajnok ugyanakkor a következő körökben visszaadta a két megszerzett pozíciót, mivel túl szélesre futott a manővere közben, így visszaszorult az ötödik helyre, míg Verstappen nyolcadikként haladt.
A Ferrari a verseny korai szakaszában igyekezett ellépni az élen, ám nem tudta lerázni magáról az üldözőket, ráadásul a különbségek a 20. körben teljesen el is tűntek, amikor a Logan Sargeant balesete miatt pályán maradt törmelékek miatt pályára küldték a biztonsági autót. Ekkor többen, köztük az élen álló kettős is a bokszutca felé vette az irányt új gumikért.
Noha Sainznak sikerült visszatérnie az élre, Leclerc több időt is veszített, aminek okán több helyet is bukott, és csak hatodikként sorolt be, ráadásul az újraindításnál Hamilton is elment mellette. Az első etapját kitoló Verstappen és Pérez pár körön belül eltűnt az élmezőnyből, és ekkor Sainz, Russell, Norris és Hamilton sorrendben haladt top 5.
Sainz nem igazán jutott lélegzethez, hárman is ott loholtak a nyakában, a 32. körben csak két másodperc választotta el egymástól az első négyest, miközben Leclerc lemaradása további két szekundum volt a kvartett mögött. Hiába azonban a szoros küzdelem, helycsere nem történt, így a Mercedes más eszközhöz nyúlt, amikor a 44. körben Esteban Ocon leálló Alpine-ja miatt virtuális biztonsági autós szakasz lépett érvénybe.
Míg Sainz, Norris és Leclerc kint maradt, Russell a második, Hamilton a negyedik pozícióját feladva jött ki új gumikért abban a reményben, hogy ledolgozva a lemaradásukat lesz esélye belszólni a győzelemért vívott harcba. A brit páros a negyedik-ötödik helyről kezdte meg a hajrát, és azt követően, hogy gyorsan maga mögé utasította Leclerc-t, megérkezett az élen álló kettős mögé.
Sainz ekkor ravasz cselhez folyamodott, és teljesen magára engedte Norrist, hogy ezzel is védje magát a két Mercedestől. A taktika kifizetődött, Russell és Hamilton sem találta a fogást a McLaren, ráadásul előbbi az utolsó körben rontott, és a falba állt. Sainz fantasztikus győzelmet aratott korábbi csapattársa, Norris előtt, míg a harmadik helyet Hamilton örökölte meg. Verstappen végül az ötödik, Pérez a hetedik helyen látta meg a kockás zászlót.
SZINGAPÚRI NAGYDÍJ
2023. szeptember 17., Szingapúr
62 kör, 306.143 km
1. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 1:46.37.418
2. Lando Norris (brit, McLaren) +0.812
3. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) +1.269
TELJES VERSENY
