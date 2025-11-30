Nemzeti Sportrádió

Bajnokaspiránsok feszülnek egymásnak – az év legfontosabb rajtja következik a Katari Nagydíjon?

2025.11.30. 12:21
Egyelőre mindenki mosolyog, de ki örülhet a verseny után? (Fotó: AFP)
Három bajnokaspiráns sorakozik fel egymás mögé a Formula–1-es Katari Nagydíj rajtjánál, így az első méterek, valamint az első kanyar alakulása alapjaiban határozhatja meg a világbajnoki küzdelem végkimenetelét. A konstruktőri bajnok McLaren vezérigazgatója, Zak Brown parázs csatára számít Loszílban.

Érdekes helyzet alakult ki az év utolsó előtti futamhétvégéjén, a Katari Nagydíjon, hiszen a világbajnoki címért még versenyben lévő három versenyző, Oscar Piastri, Lando Norris és Max Verstappen sajátította ki a rajtrács első három helyét. Ugyan a ponttáblázatot nézve kétség kívül a brit van a legkényelmesebb helyzetben, hiszen nincs győzelmi kényszerben, és neki a harmadik hely is elegendő a fennmaradó futamokon, mégis valószínűleg ő várja a legnyugtalanabbul a közép-európai idő szerint 17 órakor kezdődő verseny rajtját. 

Előle a csapattársa, Piastri indul, aki az elmúlt időszak kudarcai után bizonyítana, és szinte tét nélkül vezetve tehet fel mindent a sikerért, igaz, bajnoki reményei életben tartásához adott esetben az is elegendő, ha közvetlenül a csapattársa mögött ér célba, de biztosan nem erre vágyik az augusztus végi Holland GP óta nyeretlen versenyző. A harmadik helyről elrugaszkodó Verstappennek eközben egyetlen út maradt ahhoz, hogy még életben tartsa a bajnoki álmait: mindenképpen Norris előtt kell meglátnia a kockás zászlót, máskülönben végleg lemondhat a címvédésről. 

Norris világbajnok Katarban, ha...Piastri Verstappen 
nyer, akkor ugyanis a két vetélytársa eredményétől függetlenül bebiztosítja a címet.
2.4. vagy annál rosszabb3. vagy annál rosszabb
3. 5. vagy annál rosszabb4. vagy annál rosszabb
4. 6. vagy annál rosszabb5. vagy annál rosszabb
5.7. vagy annál rosszabb6. vagy annál rosszabb
6. 8. vagy annál rosszabb7. vagy annál rosszabb
7. 9. vagy annál rosszabb8. vagy annál rosszabb
8.nem szerez pontot9. vagy annál rosszabb

Bár a két riválisa közül induló Norris nemegyszer hangoztatta, hogy azért van a mezőnyben, hogy futamgyőzelmeket szerezzen, és nem fog visszavenni csak azért, hogy csökkentse a kockázati tényezőt, a Las Vegas-i Grand Prix is megmutatta, hogy ez veszély lehet, hiszen akkor a brit pont azért veszített már a rajtnál két helyet, mert túlságosan agresszívan védte a pozícióját Verstappennel szemben. A holland közelsége már önmagában félelmet kelthet az első világbajnoki címéért küzdő Norrisban, aki normális esetben előre sem fog tudni igazán menekülni, hiszen Piastri kétségkívül foggal-körömmel fogja védeni az első helyét. 

Persze, az ausztrál is ronthat, amivel nemcsak az első helyet, de jó eséllyel a bajnoki címet is tálcán nyújtaná Norrisnak. A legnagyobb nyomás ugyanakkor biztosan a brit vállaira fog nehezedni, amikor elkezdenek egyesével  felvillanni a piros lámpák, hiszen ő is tudja, hogy  az év legfontosabb rajtja következhet. A jelenlegi autógenerációval alapvetően sem könnyű előzni, ami különösen igaz a katari pályán, mivel egyébként sem biztosít túl sok lehetőséget a manőverezésre. Ráadásul a Pirelli által előzetesen meghatározott körszám-korlátozás sem kedvez a taktikai opcióknak, és adott esetben pont Norrist hátráltathatja leginkább a három bajnokaspiráns közül. 

Ha a brit nem tud előzni a rajtnál, a bokszkiállásoknál Piastri lesz a kezdeményezett, és az ő stratégiája lesz papíron az optimális, míg Norris rajta veszthet az esetleges duplakiálláson vagy a későbbi cserén, ami Verstappen előtt nyithatna újabb lehetőséget, ha a hollandnak nem sikerül a rajtnál előrébb verekednie magát. Noha az előzési lehetőséget és a stratégiai megkötöttséget nézve könnyen vonatozásba fulladhat a verseny akárcsak a szombati sprint, egy tényező könnyen a feje tetejére állíthat mindent: az éles katari kavicsdarabok. 
 

F1
16 órája

Piastri magára talált – de még idejében? Verstappen a bajnoki remények életben tartásáért küzd Katarban

A három bajnokaspiráns fog az első három helyről rajtolni az év utolsó előtti versenyén.

 

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) a Pirellivel egyeztetve már a szombati program előtt előrebocsátotta, adott esetben piros zászlós megszakítás is érvénybe léphet, ha túl sok kavics kerül fel a nyomvonalra, hiszen az könnyen defekthez vezethet. Ha pont az egyik bajnokaspiráns gumija adná meg magát, az óriási botrányt okozna, de az ezt megelőzendő kényszerszünet is alapjaiban határozhatja meg a futam, és így a vb-harc végkimenetelét… 

Ami az esti megméretést illeti, a konstruktőri bajnok McLaren vezérigazgatója, Zak Brown nem hagyná ki a Katari Nagydíj rajtját. „Az biztos, hogy Max megpróbál az élre állni már az első kanyarban, szóval nem hagynám ki a rajtot. A mi célunk az, hogy papaya-színű autó nyerje a világbajnokságot. Ha azokban a pozíciókban zárjuk a futamot, mint amikben kezdtük, akkor Abu-Dzabiban már csak kétfős lesz a csata. Ez a cél. Ha ők ketten helyet akarnak cserélni, az az ő dolguk, engem nem érdekel.”

„A szokásos menet szerint dolgozunk, ők tudják a szabályokat. Szeretjük nézni, ahogy egymással küzdenek, keményen, de tisztán. Tisztában vannak vele, hogy ha ez sikerül nekik, akkor jól fog kinézni a helyzet Abu-Dzabiban a számunkra. De előbb ezt véghez kell vinniük.”

KATARI NAGYDÍJ, A RAJTSORREND

1.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes
2.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes
3.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda
4.George RussellbritMercedes
5.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes
6.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda
7.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes
8.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes
9.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault
10.Charles LeclercmonacóiFerrari
11.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari
12.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda
13.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari
14.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes
15.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda
16.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari
17.Lewis HamiltonbritFerrari
18.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes
19Gabriel Bortoleto*brazilSauber-Ferrari
20.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault
*: 5 rajthelyes büntetést hozott magával a Las Vegas-i Nagydíjról.
 A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Lando Norris71723396
2. Oscar Piastri71423374
3. Max Verstappen61324371
4. George Russell2923301
5. Charles Leclerc720226
6. Lewis Hamilton20152
7. Andrea Kimi Antonelli316140
8. Alexander Albon1273
9. Isack Hadjar11151
10. Nico Hülkenberg1849
11. Carlos Sainz11149
12.Fernando Alonso842
13. Oliver Bearman1041
14. Liam Lawson636
15. Lance Stroll735
16. Esteban Ocon932
17. Cunoda Juki932
18. Pierre Gasly722
19. Gabriel Bortoleto519
KONSTRUKTŐRÖK 
1. McLaren-Mercedes770
2. Mercedes441
3. Red Bull-Honda400
4. Ferrari378
5. Williams-Mercedes122
6. Racing Bulls-Honda90
7. Aston Martin-Mercedes74
8. Haas-Ferrari73
9. Sauber-Ferrari68
10. Alpine-Renault22

 

4. KATARI NAGYDÍJ
NOVEMBER 28., PÉNTEK
Szabadedzés1. Piastri 1:20.924
Sprintidőmérő1. Piastri 1:20.055
NOVEMBER 29., SZOMBAT
Sprintverseny1. Piastri, 2. Russell, 3. Norris
Időmérő1. Piastri 1:19.387
NOVEMBER 30., VASÁRNAP
A verseny (57 kör, 308.611 km) rajtja17.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 7., 14.00


 

 

Ezek is érdekelhetik