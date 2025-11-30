Bajnokaspiránsok feszülnek egymásnak – az év legfontosabb rajtja következik a Katari Nagydíjon?

Érdekes helyzet alakult ki az év utolsó előtti futamhétvégéjén, a Katari Nagydíjon, hiszen a világbajnoki címért még versenyben lévő három versenyző, Oscar Piastri, Lando Norris és Max Verstappen sajátította ki a rajtrács első három helyét. Ugyan a ponttáblázatot nézve kétség kívül a brit van a legkényelmesebb helyzetben, hiszen nincs győzelmi kényszerben, és neki a harmadik hely is elegendő a fennmaradó futamokon, mégis valószínűleg ő várja a legnyugtalanabbul a közép-európai idő szerint 17 órakor kezdődő verseny rajtját.

Előle a csapattársa, Piastri indul, aki az elmúlt időszak kudarcai után bizonyítana, és szinte tét nélkül vezetve tehet fel mindent a sikerért, igaz, bajnoki reményei életben tartásához adott esetben az is elegendő, ha közvetlenül a csapattársa mögött ér célba, de biztosan nem erre vágyik az augusztus végi Holland GP óta nyeretlen versenyző. A harmadik helyről elrugaszkodó Verstappennek eközben egyetlen út maradt ahhoz, hogy még életben tartsa a bajnoki álmait: mindenképpen Norris előtt kell meglátnia a kockás zászlót, máskülönben végleg lemondhat a címvédésről.

Norris világbajnok Katarban, ha... Piastri Verstappen nyer, akkor ugyanis a két vetélytársa eredményétől függetlenül bebiztosítja a címet. 2. 4. vagy annál rosszabb 3. vagy annál rosszabb 3. 5. vagy annál rosszabb 4. vagy annál rosszabb 4. 6. vagy annál rosszabb 5. vagy annál rosszabb 5. 7. vagy annál rosszabb 6. vagy annál rosszabb 6. 8. vagy annál rosszabb 7. vagy annál rosszabb 7. 9. vagy annál rosszabb 8. vagy annál rosszabb 8. nem szerez pontot 9. vagy annál rosszabb

Bár a két riválisa közül induló Norris nemegyszer hangoztatta, hogy azért van a mezőnyben, hogy futamgyőzelmeket szerezzen, és nem fog visszavenni csak azért, hogy csökkentse a kockázati tényezőt, a Las Vegas-i Grand Prix is megmutatta, hogy ez veszély lehet, hiszen akkor a brit pont azért veszített már a rajtnál két helyet, mert túlságosan agresszívan védte a pozícióját Verstappennel szemben. A holland közelsége már önmagában félelmet kelthet az első világbajnoki címéért küzdő Norrisban, aki normális esetben előre sem fog tudni igazán menekülni, hiszen Piastri kétségkívül foggal-körömmel fogja védeni az első helyét.

Persze, az ausztrál is ronthat, amivel nemcsak az első helyet, de jó eséllyel a bajnoki címet is tálcán nyújtaná Norrisnak. A legnagyobb nyomás ugyanakkor biztosan a brit vállaira fog nehezedni, amikor elkezdenek egyesével felvillanni a piros lámpák, hiszen ő is tudja, hogy az év legfontosabb rajtja következhet. A jelenlegi autógenerációval alapvetően sem könnyű előzni, ami különösen igaz a katari pályán, mivel egyébként sem biztosít túl sok lehetőséget a manőverezésre. Ráadásul a Pirelli által előzetesen meghatározott körszám-korlátozás sem kedvez a taktikai opcióknak, és adott esetben pont Norrist hátráltathatja leginkább a három bajnokaspiráns közül.

Ha a brit nem tud előzni a rajtnál, a bokszkiállásoknál Piastri lesz a kezdeményezett, és az ő stratégiája lesz papíron az optimális, míg Norris rajta veszthet az esetleges duplakiálláson vagy a későbbi cserén, ami Verstappen előtt nyithatna újabb lehetőséget, ha a hollandnak nem sikerül a rajtnál előrébb verekednie magát. Noha az előzési lehetőséget és a stratégiai megkötöttséget nézve könnyen vonatozásba fulladhat a verseny akárcsak a szombati sprint, egy tényező könnyen a feje tetejére állíthat mindent: az éles katari kavicsdarabok.

