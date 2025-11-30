Bajnokaspiránsok feszülnek egymásnak – az év legfontosabb rajtja következik a Katari Nagydíjon?
Érdekes helyzet alakult ki az év utolsó előtti futamhétvégéjén, a Katari Nagydíjon, hiszen a világbajnoki címért még versenyben lévő három versenyző, Oscar Piastri, Lando Norris és Max Verstappen sajátította ki a rajtrács első három helyét. Ugyan a ponttáblázatot nézve kétség kívül a brit van a legkényelmesebb helyzetben, hiszen nincs győzelmi kényszerben, és neki a harmadik hely is elegendő a fennmaradó futamokon, mégis valószínűleg ő várja a legnyugtalanabbul a közép-európai idő szerint 17 órakor kezdődő verseny rajtját.
Előle a csapattársa, Piastri indul, aki az elmúlt időszak kudarcai után bizonyítana, és szinte tét nélkül vezetve tehet fel mindent a sikerért, igaz, bajnoki reményei életben tartásához adott esetben az is elegendő, ha közvetlenül a csapattársa mögött ér célba, de biztosan nem erre vágyik az augusztus végi Holland GP óta nyeretlen versenyző. A harmadik helyről elrugaszkodó Verstappennek eközben egyetlen út maradt ahhoz, hogy még életben tartsa a bajnoki álmait: mindenképpen Norris előtt kell meglátnia a kockás zászlót, máskülönben végleg lemondhat a címvédésről.
|Norris világbajnok Katarban, ha...
|Piastri
|Verstappen
|nyer, akkor ugyanis a két vetélytársa eredményétől függetlenül bebiztosítja a címet.
|2.
|4. vagy annál rosszabb
|3. vagy annál rosszabb
|3.
|5. vagy annál rosszabb
|4. vagy annál rosszabb
|4.
|6. vagy annál rosszabb
|5. vagy annál rosszabb
|5.
|7. vagy annál rosszabb
|6. vagy annál rosszabb
|6.
|8. vagy annál rosszabb
|7. vagy annál rosszabb
|7.
|9. vagy annál rosszabb
|8. vagy annál rosszabb
|8.
|nem szerez pontot
|9. vagy annál rosszabb
Bár a két riválisa közül induló Norris nemegyszer hangoztatta, hogy azért van a mezőnyben, hogy futamgyőzelmeket szerezzen, és nem fog visszavenni csak azért, hogy csökkentse a kockázati tényezőt, a Las Vegas-i Grand Prix is megmutatta, hogy ez veszély lehet, hiszen akkor a brit pont azért veszített már a rajtnál két helyet, mert túlságosan agresszívan védte a pozícióját Verstappennel szemben. A holland közelsége már önmagában félelmet kelthet az első világbajnoki címéért küzdő Norrisban, aki normális esetben előre sem fog tudni igazán menekülni, hiszen Piastri kétségkívül foggal-körömmel fogja védeni az első helyét.
Persze, az ausztrál is ronthat, amivel nemcsak az első helyet, de jó eséllyel a bajnoki címet is tálcán nyújtaná Norrisnak. A legnagyobb nyomás ugyanakkor biztosan a brit vállaira fog nehezedni, amikor elkezdenek egyesével felvillanni a piros lámpák, hiszen ő is tudja, hogy az év legfontosabb rajtja következhet. A jelenlegi autógenerációval alapvetően sem könnyű előzni, ami különösen igaz a katari pályán, mivel egyébként sem biztosít túl sok lehetőséget a manőverezésre. Ráadásul a Pirelli által előzetesen meghatározott körszám-korlátozás sem kedvez a taktikai opcióknak, és adott esetben pont Norrist hátráltathatja leginkább a három bajnokaspiráns közül.
Ha a brit nem tud előzni a rajtnál, a bokszkiállásoknál Piastri lesz a kezdeményezett, és az ő stratégiája lesz papíron az optimális, míg Norris rajta veszthet az esetleges duplakiálláson vagy a későbbi cserén, ami Verstappen előtt nyithatna újabb lehetőséget, ha a hollandnak nem sikerül a rajtnál előrébb verekednie magát. Noha az előzési lehetőséget és a stratégiai megkötöttséget nézve könnyen vonatozásba fulladhat a verseny akárcsak a szombati sprint, egy tényező könnyen a feje tetejére állíthat mindent: az éles katari kavicsdarabok.
Piastri magára talált – de még idejében? Verstappen a bajnoki remények életben tartásáért küzd Katarban
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) a Pirellivel egyeztetve már a szombati program előtt előrebocsátotta, adott esetben piros zászlós megszakítás is érvénybe léphet, ha túl sok kavics kerül fel a nyomvonalra, hiszen az könnyen defekthez vezethet. Ha pont az egyik bajnokaspiráns gumija adná meg magát, az óriási botrányt okozna, de az ezt megelőzendő kényszerszünet is alapjaiban határozhatja meg a futam, és így a vb-harc végkimenetelét…
Ami az esti megméretést illeti, a konstruktőri bajnok McLaren vezérigazgatója, Zak Brown nem hagyná ki a Katari Nagydíj rajtját. „Az biztos, hogy Max megpróbál az élre állni már az első kanyarban, szóval nem hagynám ki a rajtot. A mi célunk az, hogy papaya-színű autó nyerje a világbajnokságot. Ha azokban a pozíciókban zárjuk a futamot, mint amikben kezdtük, akkor Abu-Dzabiban már csak kétfős lesz a csata. Ez a cél. Ha ők ketten helyet akarnak cserélni, az az ő dolguk, engem nem érdekel.”
„A szokásos menet szerint dolgozunk, ők tudják a szabályokat. Szeretjük nézni, ahogy egymással küzdenek, keményen, de tisztán. Tisztában vannak vele, hogy ha ez sikerül nekik, akkor jól fog kinézni a helyzet Abu-Dzabiban a számunkra. De előbb ezt véghez kell vinniük.”
KATARI NAGYDÍJ, A RAJTSORREND
|1.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|2.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|3.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|4.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|5.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|6.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|7.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|8.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|9.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|10.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|11.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|12.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|13.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|14.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|15.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|16.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|17.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|18.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|19
|Gabriel Bortoleto*
|brazil
|Sauber-Ferrari
|20.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|*: 5 rajthelyes büntetést hozott magával a Las Vegas-i Nagydíjról.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Lando Norris
|7
|17
|23
|396
|2.
|Oscar Piastri
|7
|14
|23
|374
|3.
|Max Verstappen
|6
|13
|24
|371
|4.
|George Russell
|2
|9
|23
|301
|5.
|Charles Leclerc
|–
|7
|20
|226
|6.
|Lewis Hamilton
|–
|–
|20
|152
|7.
|Andrea Kimi Antonelli
|–
|3
|16
|140
|8.
|Alexander Albon
|–
|–
|12
|73
|9.
|Isack Hadjar
|–
|1
|11
|51
|10.
|Nico Hülkenberg
|–
|1
|8
|49
|11.
|Carlos Sainz
|–
|1
|11
|49
|12.
|Fernando Alonso
|–
|–
|8
|42
|13.
|Oliver Bearman
|–
|–
|10
|41
|14.
|Liam Lawson
|–
|–
|6
|36
|15.
|Lance Stroll
|–
|–
|7
|35
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|9
|32
|17.
|Cunoda Juki
|–
|–
|9
|32
|18.
|Pierre Gasly
|–
|–
|7
|22
|19.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|5
|19
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|McLaren-Mercedes
|770
|2.
|Mercedes
|441
|3.
|Red Bull-Honda
|400
|4.
|Ferrari
|378
|5.
|Williams-Mercedes
|122
|6.
|Racing Bulls-Honda
|90
|7.
|Aston Martin-Mercedes
|74
|8.
|Haas-Ferrari
|73
|9.
|Sauber-Ferrari
|68
|10.
|Alpine-Renault
|22
|4. KATARI NAGYDÍJ
|NOVEMBER 28., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Piastri 1:20.924
|Sprintidőmérő
|1. Piastri 1:20.055
|NOVEMBER 29., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Piastri, 2. Russell, 3. Norris
|Időmérő
|1. Piastri 1:19.387
|NOVEMBER 30., VASÁRNAP
|A verseny (57 kör, 308.611 km) rajtja
|17.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 7., 14.00