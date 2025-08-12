Sportrádió

F1 75: Räikkönen és Alonso átverekedte magát a mezőnyön Szuzukában

2025.08.12. 11:56
A nap előzése Fernando Alonsóé, a győzelem a 17. helyről induló Kimi Räikkönené lett Szuzukában (Fotó: AFP)
F1 F1 75 Michael Schumacher Fernando Alonso múltidézés Kimi Räikkönen Japán Nagydíj
A Formula–1 idén ünnepli az első világbajnoki idény 75. évfordulóját, ennek apropóján indítottuk el sorozatunkat, amelyben mind a 75 korábbi idény legemlékezetesebb versenyére visszatekintünk. A 2005-ös idényben véget ért a Ferrari egyeduralma, Fernando Alonso lett az új világbajnok, majd a vb-cím megszerzése után óriási üldözőversenyt rendezett a mezőny végéről Kimi Räikkönennel.

A Ferrari öt éve tartó dominanciájának egy drasztikus szabályváltoztatás vetett véget 2005-ben, a versenyek alatt betiltották a kerékcserét, sőt, az időmérőn és a versenyen is ugyanazt az egy készlet abroncsot kellett használni száraz időjárás esetén. Az egyetlen évig alkalmazott szabály következtében a Michelin jelentős előnyben volt a Bridgestone-nal szemben, utóbbit a Ferrari mellett csak a Minardi és a Jordan használta.

A Ferrarinak és Michael Schumachernek nem volt esélye a címvédésre, a világbajnoki címért két fiatal, a renault-s Fernando Alonso és a mclarenes Kimi Räikkönen csatázott. A spanyol kezdte jobban az évet, az első négy futamból hármat megnyert, és később hiába volt gyorsabb a finn, kiesései miatt Alonso végig lépéselőnyben volt. A Brazil Nagydíjon, két futammal a zárás előtt Alonso bebiztosította a világbajnoki címet, Szuzukában legfeljebb a konstruktőr-világbajnoki cím volt a tét.

Bár a legfontosabb kérdés eldőlt, a Japán Nagydíjra így is az új évezred egyik legjobb versenyeként emlékszünk vissza.

Akkoriban még egyesével mentek ki a pályára a pilóták az időmérőn, így az időjárási körülmények befolyásolhatták a rajtsorrendet. Szuzukában ez történt, mire az élmezőny tagjaira került a sor az időmérő végén, az eső annyira intenzívvé vált, hogy a vb-menők mind pórul jártak: Michael Schumacher a 14., Alonso a 16., Räikkönen a 17. helyről rajtolt. A versenyt már száraz pályán rendezték meg, így nagy izgalmakra volt kilátás, hiszen a leggyorsabbak a rajtrács hátsó részéről indultak.

A 2005-ös idény az F1 történetének egyik legfurcsább versenyét hozta Indianapolisban. A legendás oválpálya belsején kialakított pálya utolsó kanyarja az ovál döntött íve volt, amely egyenesen ledarálta az autók gumijait. A Michelin jelezte, hogy nem bírják végig a gumik, de az FIA nem akart változtatni sem az utolsó kanyaron, sem a kerékcsere tiltásán, így a mezőny kétharmada a bokszba hajtott a felvezető kör végén, a hat autóval megrendezett Amerikai Nagydíjon Michael Schumacher egyetlen 2005-ös győzelmét aratta. Ebben az évben mutatkozott be az F1-ben a Jaguart a Fordtól felvásárló Red Bull-istálló, s ez volt az utolsó idénye a Jordan, a Minardi és a BAR-csapatnak, mielőtt tulajdonos- és névváltáson estek át.

A vb végeredménye: 1. Fernando Alonso (spanyol, Renault) 133 pont, 2. Kimi Räikkönen (finn, McLaren-Mercedes) 112 pont, 3. Michael Schumacher (német, Ferrari) 62 pont
Konstruktőrök: 1. Renault 191 pont, 2. McLaren-Mercedes 182 pont, 3. Ferrari 100 pont

Ez is 2005-ben történt

Az élen Ralf Schumacher megtartotta az első helyét a Toyotával, mögé Giancarlo Fisichella jött fel a harmadik helyről a Renault-val. Michael Schumacher és Alonso villámrajtot vett, az első kört a hetedik és nyolcadik helyen fejezte be, Räikkönen a 12. volt. A finn hamarosan felzárkózott Alonso mögé, mert a spanyolnak meggyűlt a baja Schumacherrel. A hétszeres bajnokot végül a 20. körben a legváratlanabb helyen, a villámgyors 130R-kanyar külső ívén utasított maga mögé – a korszak egyik szimbolikus előzését bemutatva. A spanyol nem sokkal később kiállt tankolni, és a középmezőny forgalmában ragadt.

A többiek is így tettek az élmezőnyben, így öt körrel később már Michael Schumacher vezetett Räikkönen előtt, mögöttük Fisichella a bokszban megelőzte Ralf Schumachert, és arra várt, hogy kiálljanak előle, így az élre állhatott. A 26. körben Schumacher és Räikkönen együtt hajtott a bokszba, és Alonso előtt folytatták. A spanyolnak újra meg kellett előznie Schumachert, de csak azután tette meg, hogy Räikkönen is elment a Ferrari mellett.

A bokszkiállások második köre után már csak Fisichella volt Räikkönen előtt, Alonso pedig negyedik volt Mark Webber (Williams) mögött. A 17. helyről induló finnek hét köre volt arra, hogy majdnem hat másodperces hátrányból utolérje és megelőzze az olaszt.

F1 Grand Prix of Japan
Michael Schumacher és Fernando Alonso többször összecsapott Szuzukában (Fotó: Getty Images)

Alonso végül fél autóval a fűre futva előzte meg az ausztrált és lépett fel a dobogós helyre. Három körrel a vége előtt Räikkönen már Fisichella nyakán loholt, de még az utolsó kört is az olasz kezdte meg az élen – ám a McLaren pilótája az egyes kanyarban megelőzte, és karrierje talán legnagyobb győzelmét aratta a két Renault előtt. Michael Schumacher gumijai ezúttal sem bírták a végét, a hetedik helyen ért célba.

JAPÁN NAGYDÍJ
2005. október 9., Szuzuka
53 kör, 307.573 km
1. Kimi Räikkönen (finn, McLaren-Mercedes)
2. Giancarlo Fisichella (olasz, Renault) 1.633 másodperc hátrány
3. Fernando Alonso (spanyol, Renault) 17.456 másodperc hátrány

A TELJES VERSENY

 

