F1 75: Schumacher kiütötte magát a vb-pontversenyből, Villeneuve ünnepelhetett

Két korábbi legenda is csapatvezetőként tért vissza a rajtrácsra: a hetvenes évek klasszisa, Jackie Stewart és Alain Prost is nevét adta egy-egy csapatnak, de igazából egyik sem tudta megismételni pilótaként elért sikerét. Szintén újonc istállóként jelentkezett az év elején a Lola, amely aztán az idény első versenyének totális lebőgése után – egyik autója sem került fel a rajtrácsra, miután 11.6 és 12.7 másodperccel maradtak el az időmérőn Jacques Villeneuve pole-t érő idejétől – be is fejezte szereplését. Konkurenciát kapott a gumigyártó Goodyear, miután a Stewart, az Arrows, a Lola, a Prost és Minardi ellátójaként beszállt az F1-be a Bridgestone. A Minardinál az előző évben egy fél idényét teljesítő Giancarlo Fisicella a Jordan versenyzője lett, és Kanadában egy dobogóval hálálta meg a bizalmat. Bemutatkozott a mezőnyben a ma már inkább borászként kiemelkedő Jarno Trulli a Minardinál, majd az idény felénél átült a Prosthoz, a Kanadában lábát törő Olivier Panis helyére. A Magyar Nagydíjon nyomaveszett Damon Hillnek, aki az Arrows-zal meglepően kiváló teljesítményt nyújtott a Hungaroringen, s csupán az utolsó körben tudta őt megelőzni Jacques Villeneuve. Tort ültek Európa miniállamai, hiszen Monaco és San Marinó mellett ezúttal Luxemburg is Nagydíjnak adhatott otthont – legalábbis névleg. Az idény végén visszavonult az osztrák veterán Gerhard Berger, ám ennél is fajsúlyosabb, hogy a Renault kivonult a sportágból. A vb végeredménye: 1. Jacques Villeneuve (kanadai, Williams-Renault) 81 pont, 2. Heinz-Harald Frentzen (német, Williams-Renault) 42 pont, 3. David Coulthard (McLaren-Mercedes) 37 pont.

Konstruktőrök: 1. Williams-Renault 123 pont, 2. Ferrari 102 pont, 3. Benetton-Renault 67 pont A 78 pontot szerző Michael Schumachert (német, Ferrari) kizárták a pontversenyből.