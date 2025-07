F1 75: a Ferrari kettős győzelemmel tisztelgett Enzo Ferrari emléke előtt

A Formula–1 történetének egyik leggyümölcsözőbb együttműködése kezdődött el 1988-ban, amikor a McLaren – az egyébként sikeres TAG-kapcsolat lezárultával – összeállt a motorszállító Hondával, és kétszeres világbajnoka, Alain Prost mellé szerződtette pilótának a Lotustól Ayrton Sennát, aki 1987-ben történetesen mély kapcsolatot épített ki a norfolki csapatot az évben (és ’88-ban is) erőforrással ellátó Hondával. A francia, brazil kettős lehengerlő teljesítményt nyújtott a 16 nagydíjat felvonultató 1988-as szezonban: csupán egy-egy pole pozíciót és futamgyőzelmet, valamint hat leggyorsabb kört engedett át a riválisainak, a többit magának követelte. A győzelmeket tekintve 8–7, a legjobb tizenegy eredmény alapján számított vb-pontokat tekintve 90–87 volt Senna javára Prost ellen; a brazil ezenkívül 13 edzéselsőséget tudott felmutatni. A kolosszális McLarennel szemben a konstruktőröknél és a pilótáknál is világbajnoki címvédő Williams viszont versenyképes motor nélkül maradt 1988-ra, csak a szívómotort szállító Judd-dal tudott leszerződni, ráadásul Nelson Piquet is távozott a gárdától (a Lotushoz, Senna elárvult helyére). A csúcsot így Nigel Mansell két második helye jelentette abban az évben Grove-ban. Abban az évben, amelyik az utolsó volt a turbóérában. A vb végeredménye: 1. Ayrton Senna (brazil, McLaren-Honda) 90 pont, 2. Alain Prost (francia, McLaren-Honda) 87, 3. Gerhard Berger (osztrák, Ferrari) 41. Konstruktőrök: 1. McLaren-Honda 199 pont, 2. Ferrari 65, 3. Benetton-Ford 39