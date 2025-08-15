Nemzeti Sportrádió

F1 75: pokolból a mennybe – Hamilton drámai körülmények között szerezte meg az első vb-címét

2025.08.15. 11:04
Hamilton nem volt messze attól, hogy 2007 után 2008-ban is kicsússzon a kezéből a bajnoki cím (Fotó: AFP)
F1 Felipe Massa F1 75 múltidézés Formula–1 Brazil Nagydíj Lewis Hamilton
A Formula–1 idén ünnepli az első világbajnoki idény 75. évfordulóját, ennek apropóján indítottuk el sorozatunkat, amelyben mind a 75 korábbi idény legemlékezetesebb versenyére visszatekintünk. A 2008-as idényzáró Brazíliai Nagydíj végén két garázs úszott örömmámorban, ám az egyik a kelleténél hamarabb kezdett ünneplésbe, és hamarosan elszabadultak az indulatok, amelyek a mai napig nem csillapodtak le teljesen.

Ahogyan a sötét fellegek ellepték az interlagosi pálya területét, majd nem sokkal a rajt előtt megnyílt az ég, sejteni lehetett, hogy drámai körülmények között ér véget a 2008-as bajnoki küzdelem, a végjáték azonban így is felülmúlt minden várakozást, és örökké beírta magát a történelemkönyvekbe. 

Az egy évvel ezelőtt pont a csapattársát, Kimi Räikkönent elengedő, és ezzel az első, és mint utóbb kiderült egyetlen bajnoki sikeréhez hozzásegítő hazai hős Felipe Massa, illetve pályafutása első idényében, 2007-ben a vb-címet pont a finnel szemben egyetlen ponttal elbukó, de egy évvel később a visszavágásra készülő Lewis Hamilton egyaránt öt győzelemmel a háta mögött érkezett meg a mindent eldöntő, végső összecsapásra, amelyen nemcsak az egyéni, hanem a konstruktőri bajnokságban is folyt még az ádáz küzdelem a Ferrari és a McLaren között. 

A 2008-as idény bővelkedett emlékezetes futamokban, ilyen volt Hamilton esőtánca Monacóban és hazai pályán, valamint a Räikkönennel vívott harca az esős Spában, vagy éppen Vettel váratlan sikere Monzában. A nagy teljesítmények mellett ugyanakkor újabb botrány is kerekedett: a Szingapúri Nagydíjról ugyanis később derült ki, hogy Nelson Piquet Jr. az akkori Renault-csapatfőnök, Flavio Briatore utasítására ütközött falnak, hogy a pályára hajtson a biztonsági autó, és ezzel lehetőséget teremtsen Alonso előtt a győzelemre. Massa a baleset pillanatában még az élen állt, ám az elrontott bokszkiállása után pontot sem szerzett, ami sokat számított a végelszámolásnál. Massa azóta sem tudta feldolgozni a veszteséget, és 2024-ben a legfelsőbb londoni bírósághoz fordult, hogy pert indítson a kereskedelmi jogokat korábban birtokló Bernie Ecclestone és a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) ellen. A brazil azt szeretné elérni, hogy töröljék a szingapúri verseny eredményét, és őt ismerjék el 2008 világbajnokaként. A tárgyalások idén október végén kezdődnek.
A vb végeredménye: 1. Lewis Hamilton (brit, McLaren) 98 pont, 2. Felipe Massa (brazil, Ferrari) 97 pont, 3. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 75 pont
Konstruktőrök: 1. Ferrari 172 pont, 2. McLaren 151 pont, 3. BMW Sauber 135 pont
Ez is 2008-ban történt

A pole pozíciót megszerző Massa tudta, hogy nyernie kell hazai közönség előtt ahhoz, hogy a lehető legjobb helyzetbe hozza magát, hiszen hátránya – akárcsak egy évvel korábban a márkatársáé, Räikkönené – hét pont volt Hamiltonnal szemben úgy, hogy tíz pontot  lehetett szerezni egy győzelemért. A brit versenyző az előző idényben egy kiesés után a második, míg ezúttal egy diadalt követően a negyedik helyet foglalhatta el, és várhatta abban a tudatban a lezúduló csapadék miatt tíz perccel elcsúsztatott rajtot, hogy mindentől független elég ötödikként célba érnie ahhoz, hogy felülhessen a sportág trónjára. 

Bár Massa megtartotta a vezetést Jarno Trulli és Räikkönen előtt a startnál, Hamilton sem engedte ki a kezei közül a negyedik helyet, és a két versenyző változatlan pozícióban haladt a rövid biztonsági autós szakaszt, valamint az első és a második bokszkiállásokat követően is, amikor már felszáradó pályán zajlott a küzdelem, és nem tűnt úgy, hogy tartogat fordulatot a taktikai csatába átforduló futam. A sötét fellegek azonban időközben újra bekúsztak Sao Paulo felé, megnyílt az ég, ami minden idők legdrámaibb végjátékát hozta.

Noha az újabb kiállások után továbbra is Massa állt az élen, Hamilton vesztett egy pozíciót a slick gumikon maradó és nagyot kockáztató Timo Glockkal szemben, ráadásul ott loholt a nyakában Sebastian Vettel, és a körhátrányban remek tempót diktáló Robert Kubica is, így borotvaélen táncolt. A dominót a lengyel döntötte el azzal, hogy először az ifjú némettől, majd a brittől is visszavette a körét. A mclarenest a manőverrel kissé ki is billentette, amit a Toro Rosso-pilóta könyörtelenül kihasznált, és két körrel a vége előtt a hatodik helyre szorította vissza Hamiltont.

Úgy tűnt, a brit reménytelen helyzetben van, nem is tudta támadni Vettelt, miközben Massa magabiztosan vezetett, és tartott a győzelem felé. Az eső ugyanakkor még inkább rákezdett, ami újabb váratlan fordulatot hozott magával: Vettel és Hamilton az utolsó kör végén érte utol és az utolsó kanyarban előzte meg a hirtelen visszaeső Glockot, így hiába tört ki ünneplés a Ferrari-garázsban, hamar ráfagyott a mosoly az arcokra, hiszen a brit az ötödik helyével megnyerte pályafutása első bajnoki címét!

Massa könnyben ázó szemmel állt fel a dobogó felső fokára Fernando Alonso és Räikkönen kíséretében, és mint utóbb kiderült, hallgatta végig utoljára az ő tiszteletére felcsendülő himnuszt hazai közönség előtt. Bár a Ferrarié lett a konstruktőri cím, az igazi ünneplés a McLaren garázsában zajlott...

BRAZIL NAGYDÍJ
2008. november 2., Sao Paulo
1. Felipe Massa (brazil, Ferrari) 1:34.11.435
2. Fernando Alonso (spanyol, Renault) +13.218
3. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) +16.235

A TELJES VERSENY:

