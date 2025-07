F1 75: Mansell gumija felrobbant Adelaide-ben, s odalett a vb-címe

Ebben az évben került sor az első Formula–1-es Magyar Nagydíjra, amelyet a világbajnokság 11. állomásaként, augusztus 8-a és 10-e között rendeztek meg a mogyoródi Hungaroringen. Ez volt az első F1-es GP is, amelyet a vasfüggöny mögött tartottak meg. Ayrton Senna indult az élről, aztán másodikként ért célba; az első győztes a leggyorsabb kört is megfutó Nelson Piquet lett, míg a harmadik helyen Nigel Mansellt jegyezték. A 100. versenyén induló Alain Prost a viadal első harmadában kiesett. Kétszázezer néző látogatott ki vasárnap a Grand Prix-ra, ami 1995-ig versenyrekord volt. Ebben az évben hunyt el a mezőny egyik legtehetségesebb pilótája, a még mindig csak 28 éves Elio de Angelis, májusban Franciaországban vesztette életét egy Brabham BT55-öt tesztelve. Az olasz hat évet töltött el a Lotusnál, majd a vonatkozó év elején inkább továbbállt, mert nem tetszett neki, hogy csapatánál egyértelműen Sennát részesítik előnyben. Helyére az újonc Johnny Dumfries került, aki épp a Hungaroringen érte el karrierje legjobb eredményét, egy ötödik helyet – aztán 1986 végén távozott is a Formula–1-ből. A vb végeredménye: 1. Alain Prost (francia, McLaren-TAG) 72 pont, 2. Nigel Mansell (brit, Williams-Honda) 70, 3. Nelson Piquet (brazil, Williams-Honda) 69. Konstruktőrök: 1. Williams-Honda 141 pont, 2. McLaren-TAG 96, 3. Lotus-Renault 58