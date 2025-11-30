Verstappen-győzelem és McLaren-blama Katarban – már 16 ponton belül a három vb-aspiráns

A három bajnokaspiráns foglalta el az első három rajthelyet az év utolsó előtti versenyén, a Katari Nagydíjon. A pole pozícióból Oscar Piastri várhatta a piros lámpák kialvását, aki az elmúlt időszak kudarcai után kívánt bizonyítani, és jelezni, hogy még harcban van a világbajnoki címért.

Mellőle az egyéni vb-összetett 22 pontos előnnyel vezető Lando Norris rugaszkodhatott el, aki – bár nem volt győzelmi kényszerben – tudta, egy sikerrel pontot tehetne a vb-küzdelem végére, és elhódíthatná pályafutása első világbajnoki címét. A harmadik rajkockát Max Verstappen foglalta el, aki a bajnoki remények életben tartásáért harcolt, tudva, hogy mindenképpen a brit ellenfele előtt kell célba érnie, ha az évzáró Abu-dzabi GP-re is esélyesként szeretne utazni.

A többszörös címvédővel George Russell osztozott a második soron, míg mögöttük Andrea Kimi Antonelli és Isack Hadjar foglalt helyet a rajtrácson. A pocsék futamhétvégét teljesítő Ferrari-versenyzők közül Charles Leclerc a tizedik, Lewis Hamilton a 17. pozícióból kívánt javítani, utóbbi Gabriel Bortoleto Las Vegasból magával hozott 5 rajthelyes büntetése után nyert egy helyet a rajt előtt. Franco Colapinto eközben a bokszutcából rajtolt, mivel csapata kiszedte az autóját a parc fermé szabályokból.

A mezőnyre érdekes verseny várt, a Pirelli ugyanis elővigyázatosságból körszámkorlátozást vezetett be a hétvégére, aminek értelmében adott gumiszetten maximálisan 25 kört lehetett megtenni.

Ebbe a rajtra vezető, a formációs és a leintés után megtett körök nem számítottak bele, így a hétvége korábbi részében használt gumik esetében a megtett kör(ökkel) arányosan csökkent a futamon megtehető táv, emellett egy adott szetten belül a legtöbb kört teljesítő abroncs volt a meghatározó. Ez azt jelentette, hogy az 57 körös verseny alatt legalább kétszer kellett kereket cserélni. A korlátozással azonban így sem nem tűnt el a defektveszély, az esetlegesen a nyomvonalra kerülő éles kavicsdarabok jelentős aggályt jelentettek, és a versenyirányítás előrebocsátotta, ha szükséges, piros zászlós megszakítást fog érvénybe léptetni.

Ami a gumistratégiát illeti, összesen tizenhat versenyző döntött a közepes keverék mellett, Nico Hülkenberg és Hamilton a lágy, míg Alexander Albon és Colapinto a kemény gumikon vágott neki a futamnak.

Piastri jól jött el a rajtnál, sikerült megtartania a vezetést, mögötte ugyanakkor helycsere történt: Verstappen már az első kanyarban átvette a második helyet Norristól. Harmadikként Antonelli fordult el, majd Sainz egészítette ki a top 5-öt, míg Russell a hetedik pozícióba esett vissza. A lágyon rajtolók azonnal előrébb léptek: Hülkenberg Leclerc mellett ment el, Hamilton pedig egészen a 14. helyig kapaszkodott előre.

Míg Piastri apránként lépett el az élen, mögötte is beállni látszottak a különbségek, és a versenyzők beálltak egy követési távolságra. Hülkenberg azonban felkavarta az állóvizet, amikor a 7. körben Gaslyt támadta, és összeütközött vele. A német versenyző számára a bukótérben ért véget a verseny, míg a versenyirányítás pályára küldte a biztonsági autót.

Az időzítés óriási esélyt teremtett a mezőnynek, hiszen amellett, hogy a korlátozás alatt nem volt konkrét időveszteség, lehetővé tette a cserélőknek, hogy már csak egyszer jöjjenek ki, ehhez két 25 körös etapot kellett teljesíteniük. A McLaren kivételével mindenki kapva kapott a lehetőségen, és valamennyi versenyző a közepesen folytatta, miközben az egy körrel később kiálló Oconnak kétszer is meg kellett látogatnia a bokszutcát, miután 5 másodperces időbüntetést kapott a rajtnál történt bemozdulásáért.

Az újraindítás után egyértelmű volt a McLaren stratégiája, minél inkább ellépni a mezőny, így Verstappen előtt. Piastri néhány kör leforgása alatt több mint 6 másodpercre növelte is az előnyét a hollandhoz képest, de folyamatosan növelte előnyét Norrisszal szemben is, miközben hátrébb Alonso felvezetésével hosszú DRS-vonat alakult ki.

Bár Piastri és Norris sem tudott már sokkal jobban ellépni Verstappen előtt, mindketten Alonso előtt tértek vissza a pályára, így a harmadik Antonelli utoléréséig viszonylag tiszta térben autózhattak. Igaz, a felkapaszkodás nem tartott sokáig Piastrinak, aki gyorsan utolérte a Mercedest, és szinte azonnal előzött is, ráadásul még a második kerékcserehullám előtt felért a második Sainzra is, de a spanyolt már nem tudta maga mögé utasítani.

Verstappen ekkor már több mint 18 másodperccel előzte meg a williamsest, míg Piastri 19, Norris 23 szekundum hátrányt szedett addigra össze. A versenyzők a 33. körben özönlötték el a bokszot, ami kaotikus pillanatokhoz is vezetett, Oliver Bearman hátsó gumija egy ideig hiányzott is az autójáról. A Haas-pilóta később 10 másodperces stop-and-go büntetést kapott veszélyes kiengedés miatt.

Ocon ezúttal is egy körrel később érkezett, miközben Piastri és Norris elfoglalta az első két helyet. Az ausztrál ekkor közel 5 másodperccel előzte meg a britet, miközben Verstappen lemaradása 8 szekundum körül alakult. Piastri el tudott lépni az élen, de Norrisra teljesen felzárkózott Verstappen. Az ausztrál ekkor a bokszba vette az irányt, és a 43. körben 18 másodperces hátrányból kezdte meg a visszazárkózást az élre álló Norris és Verstappen előtt.

A brit egyértelműen feltartotta a hollandot, amivel az ausztrál kezére játszott. Norris stratégiája három körön keresztül tartott, mígnem ő is kijött a második cseréjére. Piastri a második, a csapattársa Sainz és Antonelli mögött az ötödik helyen folytatta. Piastri körről körre lopta a távolságot az élen száguldó Verstappen mögött, de nem tudott elég gyors ütemben közeledni, míg hátrébb Norris Antonellin akadt fenn, és úgy tűnt, egyáltalán nincs esélye előzni. Az utolsó körben aztán Norris kezére játszott, hogy a mercedeses megcsúszott, tempót vesztett, amit kihasználva a brit feljött a negyedik helyre, miközben a hatodik helyen haladó Hadjar defektet kapott.

Piastri felzárkózása eközben szűk 8 másodpercnél megakadt, Verstappen így magabiztos győzelmet aratott előtte, és nemcsak életben tartotta bajnoki reményeit, hanem szét is választotta egymástól a két McLarent, csupán 12 pontra megközelítve Norrist a világbajnokságban! A másodikként befutó Piastri lemaradása így 16 pont az utolsó verseny előtt, tehát nagy izgalmakra van kilátás a jövő hétvégi szezonzárón. A dobogó alsó fokára Sainz állhatott fel a Williamsszel, míg az első ötöst a végén rontó Antonelli tette teljessé. A hatodik Russell lett, utána Alonso, Leclerc, Lawson és Cunoda zárta a pontszerzők sorát.

Folytatás jövő hétvégén az egyéni vb-címről döntő szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjjal!

KATARI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:24:38.241 2. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 7.995 mp h. 3. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 22.665 mp h. 4. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 23.315 mp h. 5. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 28.317 mp h. 6. George Russell brit Mercedes 48.599 mp h. 7. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 54.045 mp h. 8. Charles Leclerc monacói Ferrari 56.785 mp h. 9. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:00.073 p h. 10. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:01.770 p h. 11. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:06.931 p h. 12. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:17.730 p h. 13. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:24.812 p h. 14. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1 kör h. 15. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1 kör h. 16. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1 kör h. 17. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 2 kör h. 18. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 2 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 41 feladta Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 6 baleset

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Lando Norris 7 17 25 408 2. Max Verstappen 7 14 26 396 3. Oscar Piastri 7 15 25 392 4. George Russell 2 9 25 309 5. Charles Leclerc – 7 21 230 6. Lewis Hamilton – – 20 152 7. Andrea Kimi Antonelli – 3 18 150 8. Alexander Albon – – 12 73 9. Carlos Sainz – 2 12 64 10. Isack Hadjar – 1 11 51 11. Nico Hülkenberg – 1 8 49 12. Fernando Alonso – – 9 48 13. Oliver Bearman – – 10 41 14. Liam Lawson – – 7 38 15. Cunoda Juki – – 10 33 16. Esteban Ocon – – 9 32 17. Lance Stroll – – 8 32 18. Pierre Gasly – – 7 22 19. Gabriel Bortoleto – – 5 19