Verstappen-győzelem és McLaren-blama Katarban – már 16 ponton belül a három vb-aspiráns

2025.11.30. 18:40
Verstappen 12 pontra közelítette meg Norrist (Fotó: AFP)
verseny F1 Formula–1 Katari Nagydíj
Max Verstappen (Red Bull) nagy sikert aratott a Formula–1-es Katari Nagydíj versenyén, amivel mindössze 12 pontra csökkentette lemaradását a negyedikként befutó vb-éllovas, Lando Norris (McLaren) mögött, miközben a másodikként célba érő Oscar Piastri (McLaren) lemaradása 16 pont a vb-t vezető csapattársa mögött. A dobogó alsó fokára Carlos Sainz Jr. (Williams) állhatott fel Katarban, míg az első ötös sorát Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) zárta.

A három bajnokaspiráns foglalta el az első három rajthelyet az év utolsó előtti versenyén, a Katari Nagydíjon. A pole pozícióból Oscar Piastri várhatta a piros lámpák kialvását, aki az elmúlt időszak kudarcai után kívánt bizonyítani, és jelezni, hogy még harcban van a világbajnoki címért.

Mellőle az egyéni vb-összetett 22 pontos előnnyel vezető Lando Norris rugaszkodhatott el, aki – bár nem volt győzelmi kényszerben – tudta, egy sikerrel pontot tehetne a vb-küzdelem végére, és elhódíthatná pályafutása első világbajnoki címét. A harmadik rajkockát Max Verstappen foglalta el, aki a bajnoki remények életben tartásáért harcolt, tudva, hogy mindenképpen a brit ellenfele előtt kell célba érnie, ha az évzáró Abu-dzabi GP-re is esélyesként szeretne utazni.

A többszörös címvédővel George Russell osztozott a második soron, míg mögöttük Andrea Kimi Antonelli és Isack Hadjar foglalt helyet a rajtrácson. A pocsék futamhétvégét teljesítő Ferrari-versenyzők közül Charles Leclerc a tizedik, Lewis Hamilton a 17. pozícióból kívánt javítani, utóbbi Gabriel Bortoleto Las Vegasból magával hozott 5 rajthelyes büntetése után nyert egy helyet a rajt előtt. Franco Colapinto eközben a bokszutcából rajtolt, mivel csapata kiszedte az autóját a parc fermé szabályokból.

A mezőnyre érdekes verseny várt, a Pirelli ugyanis elővigyázatosságból körszámkorlátozást vezetett be a hétvégére, aminek értelmében adott gumiszetten maximálisan 25 kört lehetett megtenni.

Ebbe a rajtra vezető, a formációs és a leintés után megtett körök nem számítottak bele, így a hétvége korábbi részében használt gumik esetében a megtett kör(ökkel) arányosan csökkent a futamon megtehető táv, emellett egy adott szetten belül a legtöbb kört teljesítő abroncs volt a meghatározó. Ez azt jelentette, hogy az 57 körös verseny alatt legalább kétszer kellett kereket cserélni.  A korlátozással azonban így sem nem tűnt el a defektveszély, az esetlegesen a nyomvonalra kerülő éles kavicsdarabok jelentős aggályt jelentettek, és a versenyirányítás előrebocsátotta, ha szükséges, piros zászlós megszakítást fog érvénybe léptetni.

Ami a gumistratégiát illeti, összesen tizenhat versenyző döntött a közepes keverék mellett, Nico Hülkenberg és Hamilton a lágy, míg Alexander Albon és Colapinto a kemény gumikon vágott neki a futamnak.

Piastri jól jött el a rajtnál, sikerült megtartania a vezetést, mögötte ugyanakkor helycsere történt: Verstappen már az első kanyarban átvette a második helyet Norristól. Harmadikként Antonelli fordult el, majd Sainz egészítette ki a top 5-öt, míg Russell a hetedik pozícióba esett vissza. A lágyon rajtolók azonnal előrébb léptek: Hülkenberg Leclerc mellett ment el, Hamilton pedig egészen a 14. helyig kapaszkodott előre.

Míg Piastri apránként lépett el az élen, mögötte is beállni látszottak a különbségek, és a versenyzők beálltak egy követési távolságra. Hülkenberg azonban felkavarta az állóvizet, amikor a 7. körben Gaslyt támadta, és összeütközött vele. A német versenyző számára a bukótérben ért véget a verseny, míg a versenyirányítás pályára küldte a biztonsági autót.

Az időzítés óriási esélyt teremtett a mezőnynek, hiszen amellett, hogy a korlátozás alatt nem volt konkrét időveszteség, lehetővé tette a cserélőknek, hogy már csak egyszer jöjjenek ki, ehhez két 25 körös etapot kellett teljesíteniük. A McLaren kivételével mindenki kapva kapott a lehetőségen, és valamennyi versenyző a közepesen folytatta, miközben az egy körrel később kiálló Oconnak kétszer is meg kellett látogatnia a bokszutcát, miután 5 másodperces időbüntetést kapott a rajtnál történt bemozdulásáért.

Az újraindítás után egyértelmű volt a McLaren stratégiája, minél inkább ellépni a mezőny, így Verstappen előtt. Piastri néhány kör leforgása alatt több mint 6 másodpercre növelte is az előnyét a hollandhoz képest, de folyamatosan növelte előnyét Norrisszal szemben is, miközben hátrébb Alonso felvezetésével hosszú DRS-vonat alakult ki.

Bár Piastri és Norris sem tudott már sokkal jobban ellépni Verstappen előtt, mindketten Alonso előtt tértek vissza a pályára, így a harmadik Antonelli utoléréséig viszonylag tiszta térben autózhattak. Igaz, a felkapaszkodás nem tartott sokáig Piastrinak, aki gyorsan utolérte a Mercedest, és szinte azonnal előzött is, ráadásul még a második kerékcserehullám előtt felért a második Sainzra is, de a spanyolt már nem tudta maga mögé utasítani.

Verstappen ekkor már több mint 18 másodperccel előzte meg a williamsest, míg Piastri 19, Norris 23 szekundum hátrányt szedett addigra össze. A versenyzők a 33. körben özönlötték el a bokszot, ami kaotikus pillanatokhoz is vezetett, Oliver Bearman hátsó gumija egy ideig hiányzott is az autójáról. A Haas-pilóta később 10 másodperces stop-and-go büntetést kapott veszélyes kiengedés miatt.

Ocon ezúttal is egy körrel később érkezett, miközben Piastri és Norris elfoglalta az első két helyet. Az ausztrál ekkor közel 5 másodperccel előzte meg a britet, miközben Verstappen lemaradása 8 szekundum körül alakult. Piastri el tudott lépni az élen, de Norrisra teljesen felzárkózott Verstappen. Az ausztrál ekkor a bokszba vette az irányt, és a 43. körben 18 másodperces hátrányból kezdte meg a visszazárkózást az élre álló Norris és Verstappen előtt.

A brit egyértelműen feltartotta a hollandot, amivel az ausztrál kezére játszott. Norris stratégiája három körön keresztül tartott, mígnem ő is kijött a második cseréjére. Piastri a második, a csapattársa Sainz és Antonelli mögött az ötödik helyen folytatta. Piastri körről körre lopta a távolságot az élen száguldó Verstappen mögött, de nem tudott elég gyors ütemben közeledni, míg hátrébb Norris Antonellin akadt fenn, és úgy tűnt, egyáltalán nincs esélye előzni. Az utolsó körben aztán Norris kezére játszott, hogy a mercedeses megcsúszott, tempót vesztett, amit kihasználva a brit feljött a negyedik helyre, miközben a hatodik helyen haladó Hadjar defektet kapott.

Piastri felzárkózása eközben szűk 8 másodpercnél megakadt, Verstappen így magabiztos győzelmet aratott előtte, és nemcsak életben tartotta bajnoki reményeit, hanem szét is választotta egymástól a két McLarent, csupán 12 pontra megközelítve Norrist a világbajnokságban! A másodikként befutó Piastri lemaradása így 16 pont az utolsó verseny előtt, tehát nagy izgalmakra van kilátás a jövő hétvégi szezonzárón. A dobogó alsó fokára Sainz állhatott fel a Williamsszel, míg az első ötöst a végén rontó Antonelli tette teljessé. A hatodik Russell lett, utána Alonso, Leclerc, Lawson és Cunoda zárta a pontszerzők sorát.

Folytatás jövő hétvégén az egyéni vb-címről döntő szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjjal!

KATARI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda1:24:38.241 
2.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes

7.995 mp h.

 
3.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes

22.665 mp h.

 
4.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes

23.315 mp h.

 
5.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes

28.317 mp h.

 
6.George RussellbritMercedes

48.599 mp h.

 
7.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes

54.045 mp h.

 
8.Charles LeclercmonacóiFerrari

56.785 mp h.

 
9.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1:00.073 p h. 
10.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:01.770 p h. 
11.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:06.931 p h. 
12.Lewis HamiltonbritFerrari1:17.730 p h. 
13.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:24.812 p h. 
14.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1 kör h. 
15.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1 kör h. 
16.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1 kör h. 
17.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes2 kör h. 
18.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda2 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Oliver BearmanbritHaas-Ferrari41feladta
 Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari6baleset

 

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Lando Norris71725408
2. Max Verstappen71426396
3. Oscar Piastri71525392
4. George Russell2925309
5. Charles Leclerc721230
6. Lewis Hamilton20152
7. Andrea Kimi Antonelli318150
8. Alexander Albon1273
9. Carlos Sainz21264
10. Isack Hadjar11151
11. Nico Hülkenberg1849
12. Fernando Alonso948
13. Oliver Bearman1041
14. Liam Lawson738
15. Cunoda Juki1033
16. Esteban Ocon932
17. Lance Stroll832
18. Pierre Gasly722
19. Gabriel Bortoleto519

 

KONSTRUKTŐRÖK 
1. McLaren-Mercedes800 (már bajnok)
2. Mercedes459
3. Red Bull-Honda426
4. Ferrari382
5. Williams-Mercedes137
6. Racing Bulls-Honda92
7. Aston Martin-Mercedes80
8. Haas-Ferrari73
9. Sauber-Ferrari68
10. Alpine-Renault22

 

4. KATARI NAGYDÍJ
NOVEMBER 28., PÉNTEK
Szabadedzés1. Piastri 1:20.924
Sprintidőmérő1. Piastri 1:20.055
NOVEMBER 29., SZOMBAT
Sprintverseny1. Piastri, 2. Russell, 3. Norris
Időmérő1. Piastri 1:19.387
NOVEMBER 30., VASÁRNAP
A verseny1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Sainz
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 7., 14.00

 

 

verseny F1 Formula–1 Katari Nagydíj
Ezek is érdekelhetik