Női kézilabda-vb: megsérült a Győr svéd beállója

2025.12.02. 17:12
Anna Lagerquist (sárga mezben) számára véget ért a világbajnokság (Fotó: Getty Images)
Anna Lagerquist, a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC svéd beállója számára sérülés miatt hétfőn véget ért a női kézilabda-világbajnokság.

Véget ért a női kézilabda-világbajnokság a Győri Audi ETO KC svéd beállója, Anna Lagerquist számára. A játékost kisebb lábsérülése miatt csak az utolsó csoportmérkőzés előtt tudták becserélni a keretbe, de a Brazília elleni találkozó 22. percében ismét megsérült. A svéd szövetség honlapján Örjan Johannesson csapatorvos elmondta, hogy Lagerquist elrugaszkodás közben úgy érezte, hogy megrepedt a sarokcsontja.

„Áttekintettük az MR-felvételeket, és Svédországban további vizsgálatok várnak rá, majd néhány hétig gipszben lesz a lába, majd újabb vizsgálatok következnek” – magyarázta.

A győri játékos úgy fogalmazott: mindent megtett, hogy visszatérhessen, és nagyon várta már, hogy játszhasson.

„Hihetetlenül nehéz, hogy ilyen rövid idő után egy újabb sérülés miatt ki kellett szállnom. Szomorú és frusztráló, hogy nem lehetek ott, és nem segíthetek a csapatnak a következő napok fontos mérkőzésein” – mondta a beálló, aki az előző két világversenyt keresztszalag-sérülés miatt hagyta ki.

A svédek 31–27-re kikaptak Brazíliától, így két pontot vittek magukkal a dortmundi középdöntőbe.

Kézilabda
19 órája

Női kézi-vb: Dánia legyűrte következő ellenfelünket, Romániát; Brazília megverte Svédországot

Norvégia 22 góllal verte meg Angolát.

 

 

