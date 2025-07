F1 75: kaotikus utolsó három kör döntött Monacóban

Carlos Reutemann az év elején visszavonult, Niki Lauda visszatért (és 5. lett a vb-n), Mario Andretti három futamra ugrott be, Gilles Villeneuve Belgiumban, Riccardo Paletti Kanadában szenvedett halálos balesetet, Didier Pironi súlyosan megsérült Hockenheimben. A januártól szeptemberig tartó, 16 futamos vb-t Keke Rosberg nyerte meg a Williamsszel. A finn 44 ponttal is első tudott lenni, csupán egyetlen futamon (Svájci GP) győzedelmeskedve – Mike Hawthorn (1958) után ő lett a második, akinek egy sikerrel is összejött a vb-diadal. Különleges még, hogy hét különböző csapat 11 különböző pilótája nyert versenyt a szezonban. A vb végeredménye: 1. Keke Rosberg (finn, Williams-Ford) 44 pont, 2. Didier Pironi (francia, Ferrari) és John Watson (brit, McLaren-Ford) 39-39

Konstruktőrök: 1. Ferrari 74 pont, 2. McLaren-Ford 69, 3. Renault 62