F1 75: Vettel drámája és Hamilton felemelkedése a Német Nagydíjon

Noha a Mercedes fölénye továbbra is kitartani látszott, az előző évhez hasonlóan a Ferrari remek formában kezdett, és Sebastian Vettel személyében komoly kihívója volt a címvédő Lewis Hamiltonnak az idény korai szakaszában. Sőt, eleinte a Red Bull-os Daniel Ricciardo is beleszólt a győzelemért vívott harcba. A német pilóta két sikerrel nyitott, majd az ausztrál versenyző diadalmaskodott, így a Mercedes első győzelmére egészen a negyedik állomásig kellett várni 2018-ban.
A folytatás sem alakult zökkenőmentesen Hamilton számára, hiszen hiába állhatott fel a dobogó felső fokára Spanyolországban és Franciaországban, Ausztriában kiesett, és hazai közönség előtt is vereséget szenvedett legfőbb riválisával, Vettellel szemben. A német pilóta így lendületben, 8 pont előnnyel érkezett meg a szezon 11. állomására, a Német Nagydíjra, ahol sokáig megállíthatatlannak tűnt, mígnem a saját vesztét okozta…
|Hamilton a németországi győzelem után nagy menetelésbe kezdett, és a fennmaradó tíz futamból hétszer állhatott fel a dobogó felső fokára, miközben már nem engedte ki az első helyet a kezei közül a pontversenyben. A brit és a Mercedes is az ötödik világbajnoki címét zsebelte be. Räikkönen Austinban utoljára állhatott fel a dobogó felső fokára, míg az utolsó dobogós helyezését Sao Paulóban érte el. Ricciardo eközben utoljára szerzett rajtelsőséget, és intett búcsút a Red Bullnak az idény végén. Az ausztrál mellett Räikkönen is csapatot váltott, a finn az Alfa Romeóhoz igazolt, miközben Charles Leclerc abban az évben debütált a királykategóriában, és a következő szezonban ő váltotta Räikkönent Maranellóban. Az emlékezetesebb versenyekhez tartozott az azeri is, ahol Ricciardo és Verstappen ütközött, valamint az olaszországi, ahol Vettel és Hamilton csapott össze, majd a brit Räikkönent előzte meg a győzelemért a Ferrari otthonában. Abban a szezonban került bevezetésre a glória is.
A világbajnokság végeredménye: 1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 408 pont, 2. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 320 pont, 3. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 251 pont
Konstruktőrök: 1. Mercedes 655 pont, 2. Ferrari 571 pont, 3. Red Bull 419 pont
Vettel szombaton megszerezte a pole pozíciót, miközben Hamilton már az első szakaszban rontott, és hiába ért el továbbjutást érő köridőt, a Mercedese a pályakiszélesítés nyomán megrongálódott, így nem tudott részt venni a Q2-ben, és másnap – a büntetések után – a 14. rajtkockából várta a piros lámpák kialvását.
Vettel megtartotta a vezetést a rajtnál, és nem igazán volt mozgolódás az élmezőnyben sem, nem úgy, mint hátrébb, ahol Hamilton és Ricciardo kezdett nagy felzárkózásba. A brit versenyző a 14. körben már az első ötben találta magát, miközben az ausztrál is feljött pontszerző helyre. A élbolyból elsőként Kimi Räikkönen szánta el magát kerékcserére, s okozott először Hamiltonnak, majd Vettelnek kellemetlen pillanatokat.
Ugyan a finn előbb feltartotta a britet, amivel kedvezett a saját csapattársának, a német a bokszlátogatása után a másik Ferrari mögött tért vissza a pályára, és csak azután tudott előrébb kerülni, hogy a csapat virágnyelven utasítást adott a pozíciócserére. Ekkor Hamilton vezérletével már a két Mercedes érkezett a harmadik-negyedik helyen, igaz, akkor a brit első kiállása még váratott magára.
Hamilton Verstappen mögött folytatta, de hamarosan megelőzte az egyetlen állva maradt Red Bullt, miközben megérkeztek a sötét fellegek Hockenheim felé, és elkezdett cseperegni az eső. Bottas honfitársát, Räikkönent utasította maga mögé, miközben több pilótatárs is a gumicsere mellett döntött. A pályaviszonyok és az előrejelzések eléggé vegyes képet mutattak, egyesek maradtak a slick abroncson, de előkerült a köztes és a teljes esőgumi is.
Az eső intenzitása hol csökkent, hol nőtt, de volt, amikor épp el is állt, ami a stratégák mellett a versenyzők dolgát is megnehezítette. Az igazi dráma a 42. körben következett be, amikor Vettel az élen haladva hibázott a nedves aszfalton, és beleszállt a falba a Ferrarival – akkor többek szerint valami megtört a német pilótában.
Az eset miatt pályára küldték a biztonsági autót, miközben több pilóta is az újabb kerékcsere mellett döntött, aminek következtében Hamilton az élre állt, és onnantól már nem is engedte ki a kezei közül az első helyet, igaz, a verseny egy pontján Bottas nagy nyomást helyezett rá. A brit a győzelmének köszönhetően átvette a vezetést az egyéni vb-összetettben, míg a Mercedes a kettős sikerével a konstruktőri tabellán állt az élre. A dobogó alsó fokára Räikkönen állhatott fel.
NÉMET NAGYDÍJ
2018. július 22., Hockenheim
67 kör, 306.458 km
1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:32.29.845
2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) +4.535
3. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) +6.732
A TELJES VERSENY
