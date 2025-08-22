F1 75: egy ritka eset, amikor a domináns Mercedes sehol sem volt

A Mercedes-dominancia második évében a Ferrari tudott itt-ott ellopni egy-egy győzelmet az „ezüstnyilaktól”, a Fernando Alonso helyére szerződtetett Sebastian Vettel Malajziában és a Hungaroringen is győzött, és Szingapúr előtt 21 pontra volt Nico Rosbergről a vb-pontversenyben, amelyet Lewis Hamilton toronymagasan (53 ponttal Rosberg előtt) vezetett.

A szingapúri pálya azonban nem kedvezett a Mercedesnek, ez volt az egyetlen helyszín, amelyen nem szerezte meg a csapat a pole pozíciót, sőt, Hamilton és Rosberg csak az 5. és 6. rajthelyről indulhatott. A Ferrari és a Red Bull kettőse is megelőzte őket, és versenytávon sem volt esélyük ellenük. A győzelemért Vettel és Daniel Ricciardo csatázott, a Red Bull ausztrálja végig korábbi csapattársa nyomában haladt. A különbség folyamatosan változott kettejük között, hol közelebb volt az ausztrál, hol távolabb, de Vettel gyakorlatilag végig kézben tartotta a versenyt, és győzelme után azt nyilatkozta, hogy karrierje egyik legszebb győzelmét aratta.

A vb-címért ezúttal nem folyt csata a két Mercedes között, Hamilton három futammal az idény vége előtt 76 ponttal vezetett, azaz zsebben volt a harmadik világbajnoki címe. A 19 futamos idény során 55 év után először nem rendeztek futamot Németországban, a Mercedes egyeduralma ellenére zuhant a sportág népszerűsége és támogatottsága az országban. A vb végeredménye: 1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 381 pont, 2. Nico Rosberg (német, Mercedes) 322, 3. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 257. Konstruktőrök: 1. Mercedes 703, 2. Ferrari 428, 3. Williams-Mercedes 257 Ez is 2015-ben történt

Hamilton végig sem tudott menni, műszaki hiba miatt kiesett, ez volt az egyetlen verseny, amelyen nem szerzett pontot 2015-ben. Rosberg végül a negyedik helyen ért célba Kimi Räikkönen Ferrarija mögött.

A verseny egyik főszereplője Max Verstappen volt, aki a 8. rajthelyről indult volna, de a Toro Rossója beragadt a rajtnál, betolták a bokszba, és csak körhátránnyal tudott elindulni, de a biztonsági autós időszak alatt visszavehette a körét, és utána egymás után előzte meg a riválisokat. A nyolcadik helyig jött előre, amikor szólt neki a csapat, hogy engedje vissza maga elé csapattársát, Carlos Sainz Jr.-t. A holland azonban nem engedelmeskedett, megtartotta a helyezését, amiért utóbb meg is dicsérte a csapat, és a Red Bull is tudta, hogy az ilyen húzások mutatják meg azt, hogy valaki bajnok típus.

