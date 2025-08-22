F1 75: egy ritka eset, amikor a domináns Mercedes sehol sem volt

A Mercedes-dominancia második évében a Ferrari tudott itt-ott ellopni egy-egy győzelmet az „ezüstnyilaktól”, a Fernando Alonso helyére szerződtetett Sebastian Vettel Malajziában és a Hungaroringen is győzött, és Szingapúr előtt 21 pontra volt Nico Rosbergről a vb-pontversenyben, amelyet Lewis Hamilton toronymagasan (53 ponttal Rosberg előtt) vezetett.
A szingapúri pálya azonban nem kedvezett a Mercedesnek, ez volt az egyetlen helyszín, amelyen nem szerezte meg a csapat a pole pozíciót, sőt, Hamilton és Rosberg csak az 5. és 6. rajthelyről indulhatott. A Ferrari és a Red Bull kettőse is megelőzte őket, és versenytávon sem volt esélyük ellenük. A győzelemért Vettel és Daniel Ricciardo csatázott, a Red Bull ausztrálja végig korábbi csapattársa nyomában haladt. A különbség folyamatosan változott kettejük között, hol közelebb volt az ausztrál, hol távolabb, de Vettel gyakorlatilag végig kézben tartotta a versenyt, és győzelme után azt nyilatkozta, hogy karrierje egyik legszebb győzelmét aratta.
A vb-címért ezúttal nem folyt csata a két Mercedes között, Hamilton három futammal az idény vége előtt 76 ponttal vezetett, azaz zsebben volt a harmadik világbajnoki címe. A 19 futamos idény során 55 év után először nem rendeztek futamot Németországban, a Mercedes egyeduralma ellenére zuhant a sportág népszerűsége és támogatottsága az országban.
A vb végeredménye: 1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 381 pont, 2. Nico Rosberg (német, Mercedes) 322, 3. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 257. Konstruktőrök: 1. Mercedes 703, 2. Ferrari 428, 3. Williams-Mercedes 257
Hamilton végig sem tudott menni, műszaki hiba miatt kiesett, ez volt az egyetlen verseny, amelyen nem szerzett pontot 2015-ben. Rosberg végül a negyedik helyen ért célba Kimi Räikkönen Ferrarija mögött.
A verseny egyik főszereplője Max Verstappen volt, aki a 8. rajthelyről indult volna, de a Toro Rossója beragadt a rajtnál, betolták a bokszba, és csak körhátránnyal tudott elindulni, de a biztonsági autós időszak alatt visszavehette a körét, és utána egymás után előzte meg a riválisokat. A nyolcadik helyig jött előre, amikor szólt neki a csapat, hogy engedje vissza maga elé csapattársát, Carlos Sainz Jr.-t. A holland azonban nem engedelmeskedett, megtartotta a helyezését, amiért utóbb meg is dicsérte a csapat, és a Red Bull is tudta, hogy az ilyen húzások mutatják meg azt, hogy valaki bajnok típus.
SZINGAPÚRI NAGYDÍJ
2015. szeptember 20., Szingapúr
61 kör, 308.828 km
1. Sebastian Vettel (német, Ferrari)
2. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull-Renault) 1.478 másodperc hátrány
3. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 17.154 mp h.
