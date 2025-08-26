F1 75: Verstappen-siker, Vettel-feltámadás és Mercedes-blama az évtized versenyén

Nem csillapodott a Mercedes fölénye, és Lewis Hamilton rendkívül magabiztos formában kezdte a 2019-es idényt is, miközben kívülről ezúttal nem igazán érte fenyegetés. A brit első tíz versenyből hetet zárt a dobogó felső fokán, és féltávnál óriási előnnyel, 39 ponttal vezetett a legközelebbi riválisa, Valtteri Bottas előtt az egyéni vb-összetettben.

A hatodik világbajnoki címe felé remek úton haladó versenyző hazai pályán is ünnepelhetett, így kétségkívül lendületben érkezett meg a szezon 11. állomására, a Német Nagydíjra, ahol megszerezte a pole pozíciót Max Verstappen, valamint Bottas előtt, miközben a két Ferrari a felejthető időmérő után a tizedik és a huszadik helyre kvalifikálta magát. Már az is jó alapot adott az izgalmas versenynek, hogy gyorsabb autók is voltak a mezőny sűrűjében és végén, de az időjárás, illetve az abból fakadó taktikai káosz és sok hiba tetté igazán felejthetetlené a hockenheimi vasárnapot.

Bár Hamilton és a Mercedes leszerepelt Németországban, a brit a fennmaradó tíz futamon négyszer diadalmaskodott, s összességében nyolcszor állhatott fel a dobogóra, miközben sorozatban a hatodik címét szerezte, míg a német istálló hat győzelmet aratott, és zsinórban hatodszor zárta az élen a konstruktőri bajnokságot. Az egyéni pontversenyben Bottas és a három győzelmet elérő Verstappen egészítette ki az első hármast, miközben a két Ferrari tette teljessé a top 5-öt. A Scuderia házon belüli csatáját meglepetésre a két sikere közül az egyiket pont a tifosi előtt is ünneplő Leclerc nyerte, miközben Vettel mindössze egyszer zárt a pódium tetején. Abban a szezonben mutatkozott be George Russell és Lando Norris, míg Carlos Sainz Jr. először állhatott fel a dobogóra az élmezőny mögé felzárkózó McLaren volánja mögött. Pierre Gaslyt eközben a nyári szünetben leváltotta a Red Bull, a helyét Alexander Albon vette át.

A világbajnokság végeredménye: 1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 413 pont, 2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 326 pont, 3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 278 pont

Konstruktőrök: 1. Mercedes 739 pont, 2. Ferrari 504 pont, 3. Red Bull 417 pont Ez is 2019-bEN történt

A mezőnyt zuhogó eső fogadta, és a biztonsági autó mögött vette kezdetét a futam, ám pár kör elteltével felsorakozhattak a versenyzők a rajtrácsra. A 2014-es Magyar GP óta minden esős futamon győzedelmeskedő Hamilton jól jött el, és megtartotta a vezetést, míg mögötte Verstappen kerekei kipörögtek, és hátraesett a negyedik pozícióba, Bottas és a remekül elrugaszkodó Kimi Räikkönen mögé, igaz, utóbbitól hamarosan visszavette a pozíciót.

Hátrébb a két Ferrari brillírozott: Charles Leclerc a tizedikről a hatodik, Vettel a huszadikról a tizennegyedik helyre lépett előre a startnál, majd még előrébb tört a következő körökben. A lendületet rövid időre Sergio Pérez balesete törte meg, a mexikói falba állt a Toro Rossóval, és előidézte az első biztonsági autós szakaszt.

A mezőny nagy része ekkor a bokszutca felé vette az irányt új gumikért, nem úgy, mint Kevin Magnussen, aki az újraindításnál a vezető Hamilton mögött érkezett. A dán pilóta ugyanakkor nem tartott ki sokáig az élbolyban, mivel nagy tempóban vesztette a pozíciókat, mígnem ő is cserélt. Ekkor Hamilton, Bottas sorrendben a Mercedes párosa vezetett, míg az első ötöst Verstappen, Leclerc és Nico Hülkenberg tette teljessé, nyomukban Räikkönennel és Vettellel.

A versenyzés azonban ezúttal sem tartott sokáig, a 15. körben Daniel Ricciardo Renault-ja állt meg motorgond miatt, ami rövid virtuális biztonsági autós szakaszt vont maga után. Az újabb korlátozás újabb kerékcserékhez vezetett, miközben többen, köztük Leclerc és Carlos Sainz Jr. is hibázott a csúszós aszfalton. A 22. körben azonban már megérkezett az első pilóta, Magnussen a slick gumikért, akit több pilótatárs követett annak ellenére is, hogy az előrejelzések szerint lehetett számítani további esőzésre.

Verstappen megcsúszással, míg Lando Norris a megálló McLarenjével irányította magára a figyelmet, utóbbi eset miatt újabb vsc-fázis lépett érvénybe, amit nem sokkal később már valódi biztonsági autós korlátozás váltott fel. Leclerc ugyanis ezúttal már nem tudta menteni a helyzetet, és a falnak csapta a Ferrarit a 17-es kanyarnál, miközben újra megnyílt az ég. A korábban száraz pályás abroncsokra váltók így jöhettek vissza a bokszba. Hamilton ekkor követte el az első hibáját, a bejárat előtti kanyarban letörte a Mercedes első szárnyát, majd már csak szabálytalanul tudott kiállni, amiért később 5 másodperces büntetéssel sújtották.

Az újraindításnál már Verstappen állt az élen Bottas és Hülkenberg előtt, míg Hamilton az ötödik helyig szorult vissza. A brit a következő körökben azonban visszajött a harmadik pozícióba, miközben az addig remek versenyt futó Hülkenberg először hátraesett az ötödik helyre, majd hibázott, és a fal állította meg. A biztonsági autó megint pályára hajtott, ekkor Verstappen, Bottas, Hamilton sorrendben haladt a top 3, míg Vettel tizedikként következett.

A folytatásban rohamos mértékben száradt a pálya, így többen is slickekre váltottak, míg Hamilton a korábban kiszabott szankciót is letöltötte. Ezzel azonban még nem lélegezhetett fel, nem sokkal később rontott, és keresztbe csúszott a pályán, így a 15. helyről kezdhette meg a végjátékot. A Mercedces délutánja néhány körön belül még rosszabbra fordult: most Bottas keze inogott meg, és a falban ért véget a futama. A baleset miatt újabb korlátozás lépett érvénybe, az ötkörös sprintfutamot Verstappen várhatta az élről, mögötte Kvjat és Lance Stroll sorakozott, majd Sainz és Vettel zárta a top 5-öt.

Míg a holland elhúzott az élen, és magabiztos sikert aratott, Vettel nagy felzárkózásba kezdett, először Sainzot hagyta le, majd Strollt és Kvjatot is maga mögé utasította, amivel felzárkózott az utolsó helyről a másodikra! A dobogó alsó fokára óriási meglepetésre Kvjat állhatott fel, miközben a Mercedes becsületét Hamilton mentette meg, aki az utólagos büntetések után kilencedikként zárt.

NÉMET NAGYDÍJ

2019. július 28., Hockenheim

64 kör, 292.736 km

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:44.31.275

2. Sebastian Vettel (német, Ferrari) +7.333

3. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) +8.305

