F1 75: jött, látott, győzött, eltűnt – egy mérnöki bravúr nyomában

Az 1978-as idény nyolcadik futamaként rendezték a Svéd Nagydíjat, amely egy mérnöki bravúr, vagy szabályértelmezési kiskapu kihasználása, nem pedig amúgy „szokásos dolgok” – szép előzés, nagy balhé, esetleg meglepő győztes – miatt maradt emlékezetes. A Brabhamnél ugyanis ezen a versenyen mutatkozott be a BT46B jelzésű modell, ismertebb nevén a ventilátoros autó, amely, ha úgy vesszük, az F1 történelmének legtökéletesebb mérlegét hozta: egy versenyen szerepelt, s azt meg is nyerte, majd a futam utórezgései miatt a csapat vissza is vonultatta. De ne szaladjunk ennyire előre.

Az első négy verseny a Ferrari és a Lotus párharcát hozta: a két győzelmet arató ferraris Carlos Reutemann és lotusos kollégája, Mario Andretti álltak a bajnokság élén az európai szezon előtt. Amely meglepetéssel kezdődött Monacóban: a Tyrrell franciája, Patrick Depailler első sikerét aratta, amivel a pontverseny élére ugrott, de a folytatásban kibukott autója megbízhatatlansága, s már csak három pontszerzést tudott felmutatni a hátralévő 11 futamon. A Belga Nagydíjra elkészült a Lotus forradalmi új autója, a 79-es, s nem is volt csoda, hogy a következő négy GP-ből hármat megnyerő Andretti lépéselőnyre tett szert a pontversenyben, Hollandiában megszerezte utolsó, 12. futamgyőzelmét, s a tragikus Olasz Nagydíjig előnye még tovább nőtt a másik Lotusban ülő Ronnie Peterson előtt. A monzai startot az élről várta az amerikai, ám a felvezető kör után túl hamar váltott zöldre az indítóbíró, így a mezőny lendületből induló vége nagy sebességgel bezuhant az élen állók közé, hatalmas balesetet okozva. Vittorio Brambillát eszméletlenül húzták ki autójából, míg a lábát törő Petersont az égő járművéből kellett kiszedni. A versenyt több óra várakozás után indították újra, s ugyan Andrettit intették le elsőként, de a megismételt rajtnál történt kiugrása miatt egy perc büntetést kapott, így végül Lauda győzött. Petersont kórházba szállították, megműtötték, ám a beavatkozás után fellépő komplikációk miatt a futam másnapján elhunyt. Csapattársa halála miatt biztossá vált Andretti világbajnoki címe, ám érthetően nem ünnepelt. Máig ő az utolsó amerikai világbajnok és futamgyőztes. A vb végeredménye: 1. Mario Andretti (Lotus-Ford) 64 pont, 2. Ronnie Peterson (Lotus-Ford) 51,* 3. Carlos Reutemann (argentin, Ferrari) 48. Konstruktőrök: 1. Lotus-Ford 95 pont, 2. Ferrari 58, 3. Brabham-Alfa Romeo 53. *: posztumusz EZ IS TÖRTÉNT 1978-BAN

Az idényt – lásd a keretes írást – a zseniális tervezőmérnök, egyben a Lotus csapat alapítója és vezetője, Colin Chapman által tervezett „szoknyás” Lotus uralta, köszönhetően annak, hogy a 79-es modell széles oldaldobozaival remekül használta ki az autó alatti szívóhatást. A Brabhamnél viszont a motor elhelyezkedése miatt erre nem volt lehetőség, ám Gordon Murray, az alakulat technikai igazgatója hosszú hónapok munkájával végül előállt egy szabályértelmezési kiskaput kihasználó konstrukcióval. Egy nagy ventilátort szerelt függőlegesen az autó hátsó szárnya alá, ami hivatalosan az autó hűtéséért felelt elsősorban, de közben mintegy véletlenül kiszivattyúzta az összes levegőt az autó alól, ezzel pedig olyan vákuumot hozott létre, és olyan leszorítóerőt generált, amivel felülmúlta a Lotus 79-es szoknyájának hatékonyságát.

Persze a rivális csapatok egyhangúlag tiltakoztak a Brabham megoldása ellen, amikor a svédországi Anderstorpban található pályán meglátták az autót, ám a szervezők beengedték a versenyre a Niki Lauda és John Watson vezette két gépet. Igen, Niki Lauda, az osztrák világbajnok ugyanis miután az előző idényben begyűjtötte második vb-címét a Ferrarival, faképnél hagyta az olaszokat és az utolsó két versenyt ki is hagyta, majd a téli szünetben csatlakozott a Bernie Ecclestone által irányított Brabhamhez. Az időmérőkön a Brabhamek direkt teli tankkal indultak, s Laudáék közel sem adtak bele mindent, nehogy minden potenciálját megmutassák autójuknak, de minden óvatosságuk ellenére így is a második és harmadik rajthelyet szerezték meg.

A versenyen Lauda a rajtnál megelőzte csapattársát, Watsont, akinek nem sikerült jól az indulás, s a harmadik körben már az ötödik helyen haladt – végül a 19. körben kicsúszott és feladta. Eközben az élen Lauda harcolt Andrettivel, akit végül a 38. körben tudott megelőzni, miután kihasználta az amerikai hibáját, aki Lotusa fékhibája miatt néhány kör múlva kiszállt a versenyből. Így az utolsó bő húsz körben már semmi nem gátolta meg Laudát abban, hogy megszerezze első győzelmét a Brabham csapatánál. Az osztrák után bő fél perccel érkezett a mindössze 15. futamán szereplő, s először dobogóra álló fiatal Riccardo Patrese az Arrowsban – amely szintén először került a pódiumra –, míg harmadikként a hazai sztár, Ronnie Petersen futott be közvetlenül Patrese nyakán.

A verseny után az FIA alaposan megvizsgálta a Brabham „porszívóját”, s megerősítette az istállót abban, hogy az autó megfelel a szabályok betűjének, noha a szellemiségének nem feltétlenül. A legendával szemben egyébként az autót később sem találták szabálytalannak, az istállót vezető Bernie Ecclestone döntött úgy, hogy nem használják többet a ventilátoros versenygépet. Ennek pedig az állt a hátterében, hogy a később hosszú évtizedekre a sportág teljhatalmú urává váló Mr. E. nem sokkal korábban lett a Formula–1-es Konstruktőrök Szövetségének (FOCA) főtitkára, és ebbéli minőségében nem akarta felbőszíteni a szervezetben lévő nem gyári csapatok képviselőit, akik amúgy támogatták őt a sportág átalakítására vonatkozó törekvéseiben.

A FUTAM ÖSSZEFOGLALÓJA

SVÉD NAGYDÍJ

1978. június 17., Anderstorp

70 kör, 282.17 km

1. Niki Lauda (osztrák, Brabham-Alfa Romeo) 1:41:00 óra

2. Riccardo Patrese (olasz, Arrows-Ford) 34.019 másodperc hátrány

3. Ronnie Peterson (svéd, Lotus-Ford) 34.105 mp h.