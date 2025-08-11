F1 75: a monacói alagútban szakadt meg Schumacher nagy sorozata

Michael Schumacher 2004-ben öt győzelemmel a tarsolyában érkezett meg a hatodik nagydíjhelyszínre, Monacóba, vagyis nemcsak korábbi monte-carlói sikerei, hanem a fantasztikus idénykezdet fényében is topfavoritnak számított. Az egyedi karakterű városi pályán viszont ezúttal a Michelin-abroncsos autók voltak a leggyorsabbak egy mért körön, a német klasszisnak így be kellett érnie a negyedik rajthellyel Jarno Trulli, Jenson Button és Fernando Alonso mögött.

A végletekig izgalmas, háromcsapatos, 2003-as bajnoki harc után az F1-es rajongók többségét hidegzuhanyként érte a Ferrari 2004-es egyeduralma, amely ellen senkinek sem volt ellenszere. Amíg be nem biztosította világbajnoki címét, Michael Schumacher úgy játszadozott a mezőnnyel, mint macska az egérrel: a júliusi Francia Nagydíjon például egyedülálló módon négy boxkiállással győzött, és mért demoralizáló vereséget az ellenfelekre. Magyar szempontból ugyanakkor azért különleges ez az év, mert Baumgartner Zsolt a 2003-as jordanes beugrás után a Minardi színeiben már végigversenyezte az idényt. Noha borzalmasan lassú autója miatt a nagydíjak többségén nem volt lehetősége nagyot villantani, az Amerikai Nagydíjon elért nyolcadik helyével történelmet írt, hiszen megszerezte hazánk első és egyetlen F1-es vb-pontját. Sőt, azt megelőzően Monacóban a kilencedik, Kanadában pedig a tizedik helyen ért célba, ami a 2010 óta érvényben lévő rendszerben szintén pontszerzést jelentene. A vb végeredménye: 1. Michael Schumacher (német, Ferrari) 148 pont, 2. Rubens Barrichello (brazil, Ferrari) 114 pont, 3. Jenson Button (brit, BAR-Honda) 85 pont

Konstruktőrök: 1. Ferrari 262 pont, 2. BAR-Honda 119 pont, 3. Renault 105 pont Ez is 2004-ben történt

Schumacher a versenyen nem indult jól, az első körben még Szato Takuma és Kimi Räikkönen is megelőzte, a japán korai kiesésével viszont feljött ötödiknek. A tankolások első hulláma után már harmadik volt Trulli és Alonso mögött, a spanyol ütközésével pedig másodikként követte az éllovast. Sőt, az incidens miatt beküldött biztonsági autó mögött már az első helyen állt, Trulli ugyanis kiállt tankolni. Mivel a címvédőre is várt még egy boxkiállás, az olasz győzelmét valószínűleg nem tudta volna megakadályozni, ám a safety caros időszakban halvány reményei is szertefoszlottak.

Az alagútban ugyanis túl keményen melegítette az abroncsait, és az egyik hirtelen fékezése annyira meglepte a mögötte lekörözöttként haladó Juan Pablo Montoyát, hogy a kolumbiai hiába próbálta a belső íven kikerülni, hátulról beleszaladt Schumacher Ferrarijába. A német klasszis győzelmi sorozata így végérvényesen megszakadt – igaz, statisztikája így is lehengerlő, hiszen egymást követő öt diadallal azóta sem nyitotta senki az adott idényt. Monacói kiesése után Trulli visszaállt az élre, és Jenson Buttont egy hajszállal megelőzve megszerezte élete első – és mint utóbb kiderült – egyetlen F1-es győzelmét.

Schumacher úgy érezte, ha egy mögötte haladó lekörözött kiüti a versenyből az élen haladót, akkor egyértelmű, kit terhel a felelősség, a sportfelügyelők ugyanakkor egyik felet sem büntették meg az incidens kapcsán. A fiaskó miatt sem volt azonban sok álmatlan éjszakája a Ferrari pilótájának, az azt követő hét (!) nagydíjat ugyanis egyaránt megnyerte, vagyis az első 13 futam után 12 elsőség szerepelt a neve mellett. A hetes győzelmi sorozatot egy idényen belül ráadásul azóta csak Sebastian Vettel (9) és Max Verstappen (10) tudta túlszárnyalni 2013-ban, illetve 2023-ban.

Jarno Trulli karrierje egyetlen győzelmét aratta Monacóban (Fotó: AFP)

MONACÓI NAGYDÍJ

2004. május 23., Monte-Carlo

1. Jarno Trulli (olasz, Renault) 1:45:46.601

2. Jenson Button (brit, BAR-Honda) 0.497 mp h.

3. Rubens Barrichello (brazil, Ferrari) 1:15.766 p h.

A VERSENY 15 PERCES ÖSSZEFOGLALÓJA ITT!