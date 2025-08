F1 75: huszonegy indulóból csupán három ért célba

A Williams-Renault-nak az idényben nem volt ellenfele, versenyzői váratlan belharca azonban végig izgalmassá tette az egyéni bajnokságot. Az újonc Jacques Villeneuve úgy robbant be az F1-be, hogy első nagydíján csak egy késői technikai hiba miatt maradt le a győzelemről, és azt követően is végig méltó ellenfele volt a csapatvezér Damon Hillnek. A kanadai tehetségnek még az évadzárón is volt matematikai esélye a vb-címre, ám végül fel kellett adnia a szuzukai versenyt. Hill lett az első, aki világbajnok édesapa (Graham) fiaként ért fel szintén az F1 csúcsára.

A vb végeredménye: 1. Damon Hill (brit, Williams-Renault) 97 pont, 2. Jacques Villeneuve (kanadai, Williams-Renault) 78, 3. Michael Schumacher (német, Ferrari) 59. Konstruktőrök: 1. Williams-Renault 175 pont, 2. Ferrari 70, 3. Benetton-Renault 68