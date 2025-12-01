Varga Barnabás csak pihenni akart; elbukja-e az F1 egyéni vb-címét a McLaren?

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:



Legjobb formában lévő gólszerzője, Varga Barnabás nélkül is nyert Felcsúton a Ferencváros. Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a következőket nyilatkozta erről a kezdés előtt az M4 Sportnak: „Azt mondta, nem akar játszani, mert fáradt. Ki van merülve a sok meccs miatt.” Az ügyben Paunoch Péter, Varga menedzsere is megszólalt, és az M4 Sportnak elárulta, hogy Afrikát leszámítva szinte minden kontinensről, sőt, a legerősebb európai bajnokságokból is vannak érdeklődök a játékos iránt. „Varga Barnabás lelkileg és fizikailag is kimerült, a válogatott elbukott világbajnoki selejtezője is érthetően megviselte – mondta érdeklődésünkre Paunoch Péter. – Ezért most pihenőre volt szüksége, hogy a következő, Kisvárda elleni meccsre már jobb állapotba tudjon kerülni. Ezt az őszi hajrát még végigküzdi, aztán tud egy kicsit szusszanni.” A játékosügynök a pletykákra is reagált, cáfolta, hogy egy átigazolás állhat vasárnapi hiányzás mögött.

Versenyzői világbajnoki címébe kerülhet a McLaren Las Vegas-i és katari betlije. A loszaili hibás stratégiáról már a verseny előtt döntöttek, pedig szinte mindenki más előre látta, mi az optimális boxtaktika a hetedik körös biztonsági autó esetén. A McLaren amúgy az idény egészét tekintve akkora teljesítménybeli fölényben állt a többiekhez képest, hogy decemberre már rég el kellett volna rendeznie mindkét vb-cím sorsát. Persze könnyű lenne rávágni, hogy az egyenlő státusú versenyzők egyszerűen túl sok pontot raboltak egymástól a 23 hétvége során, ám a hajrában elkövetett hajmeresztő csapathibák nélkül már ezzel együtt is tét nélküli lenne a finálé. Így viszont az évadzárón minden eddiginél nagyobb nyomás nehezedik az istálló összes részlegére…

Az erőn felül teljesítő Eger kulcsjátékosa, Rádli Rajmund 9 forduló után vezeti a férfi vízilabda ob I góllövőlistáját, immár 34 találatnál jár. Nem győzi azonban hangsúlyozni, jó teljesítménye a szakmai stábnak és a csapattársainak is köszönhető. Az egrieket immár öt és fél éve erősítő 25 éves pólós az egyéni sikereinél fontosabbnak tartja, hogy csapata beverekedje magát a felsőházi rájátszásba. Az Eger jelenleg négy győzelemnél jár az ob I-ben, sorrendben a Debrecent, a KSI-t, az UVSE-t és a Miskolcot győzte le. Rádli Rajmund szerint az előző évekhez képest előrelépést jelentett, hogy a közvetlen riválisok elleni kiélezett mérkőzések végjátékából egymás után többször is jobban jöttek ki, márpedig ezek a győzelmek értékes pontokat hoztak a konyhára.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!