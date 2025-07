F1 75: a legnagyobb csata a második helyért

A korábbi évekkel ellentétben 16 helyett csupán 15 verseny alkotta az idényt, miután a Svéd Nagydíjat nem rendezték meg, mert 1978 végén a két kiváló svéd versenyző Gunnar Nilsson és Ronnie Peterson is elhunyt, ezért az országban megcsappant az érdeklődés a sorozat iránt.

A világbajnoki címet Jody Scheckter szerezte meg a Ferrarival, az olasz istálló a konstruktőrök között is diadalmaskodott – senki nem gondolta volna, hogy 21 évet kell várniuk a következő egyéni vb-címre.

A sportág történelme során első alkalommal került be a versenyautókra vonatkozó előírások közé, hogy kötelező az autóra két visszapillantótükröt szerelni.

A világbajnok Mario Andrettinek esélye sem volt a címvédésre a zseniálisan sikerült Lotus 79-es méltatlan utódjában: a Lotus 80-nal mindössze öt pontszerzést – közte egy dobogós helyezést – tudott felmutatni, kilencszer is kiesett.

A három évvel korábbi világbajnok James Hunt a Monacói Nagydíj után megunta, hogy a pontszerzésre is esélytelen a Wolf Racing Fordjával, úgyhogy miután kiesett Monacóban, vette szépen a kalapját és Brit Nagydíjon már Murray Walker mellett a BBC tv-közvetítésének szakkommentátoraként bukkant fel. A vb végeredménye: 1. Jody Scheckter (dél-afrikai, Ferrari) 51 pont, 2., Gilles Villeneuve (kanadai, Ferrari) 47, 3. Alan Jones (ausztrál, Williams-Ford) 40. Konstruktőrök: 1. Ferrari 113, 2. Williams-Ford 75, 3. Ligier-Ford 61.