F1 75: nem volt elég üzemanyag az autóban, meghiúsult az argentin ünnep

A 15 futamos idény során heten nyertek versenyt, Peterson, Fittipaldi és Reutemann is egyaránt hármat. A világbajnoki címért Fittipaldi Regazzonival futott versenyt, s 1967 óta először az utolsó futam döntött. Az október eleji Watkins Glen-i futamra mind a ketten 52 ponttal érkeztek meg, Scheckternek is volt esélye 45 ponttal. Fittipaldi a több győzelme miatt kedvezményezett volt holtverseny esetén. Ám a verseny előtti teszten Regazzoni balestet szenvedett, egyrészt fájt a lába, másfelől tartalék Ferrarival állt rajthoz, amellyel esélye sem volt a pontszerzésre, négykörös hátránnyal a 11. lett. A győzelemtől Scheckter is távol állt, Fittipaldi kényelmesen behozta a negyedik helyre a McLarent, és világbajnok lett. Az év két halálos áldozatot követelt, Peter Revson a Dél-Afrikai Nagydíj edzésén, Helmut Koinigg az idényzáró versenyen elszenvedett balesete következtében hunyt el. A vb végeredménye: 1. Emerson Fittipaldi (brazil, McLaren-Ford) 55 pont, 2. Clay Regazzoni (svájci, Ferrari) 52 pont, 3. Jody Scheckter (dél-afrikai, Tyrrell-Ford) 45 pont

Konstruktőrök: 1. McLaren-Ford 73 pont, 2. Ferrari 65 pont, 3. Tyrrell-Ford 52 pont