Hadjar lesz Verstappen csapattársa; bejelentést tett a Racing Bulls is
A Red Bull már a múlt hétvégi Katari Nagydíj előtt elhintette, hogy a verseny után tisztázza a pilótakérdést. Az már régóta nyílt titoknak számított, hogy Isack Hadjar az első számú jelölt Max Verstappen mellé, és a francia versenyző Loszaílban ki is jelentette, hogy ő már tudja, biztosan ott lesz a rajtrácson 2026-ban is. Ilyen előzmények után nem hatott meglepetésként, amikor a „vörös bikák” kedd délután hivatalosan is megerősítették, hogy a Racing Bullsnál az első évét teljesítő, remek eredményeket elérő francia pilóta kap lehetőséget a bizonyításra az első számú csapatban.
„Nagyon hálás vagyok a Red Bullnak a lehetőségért, a felém mutatott bizalmáért, hogy az autósport csúcskategóriájában, a Formula–1-ben versenyezhetek. Azok után, hogy milyen keményen dolgoztam, mióta csatlakoztam a juniorprogramhoz, ez hatalmas jutalom. Sok hullámhegyen és -völgyön mentem keresztül a pályafutásom során, de ők végig hittek bennem, és ösztönöztek engem. A mostani évem igazán csodálatos a Racing Bullsszal, sokat tanultam, és megszereztem az első dobogómat is. Úgy érzem, sokkal jobb versenyzővé és emberré váltam a csapat támogatásának és a felkészülésnek köszönhetően” – jelentette ki az egyéni vb-összetettben a tizedik helyet elfoglaló Hadjar.
„Felkészültnek érzem magam arra, hogy a Red Bullnál versenyezzek, és nagyon boldog, illetve büszke vagyok, hogy ez az érzés kölcsönös. Nagyszerű lépés ez, már alig várom, hogy a legjobbal dolgozhassak – hogy Maxtól tanulhassak” – tette hozzá a francia.
Hadjar előléptetése mellett abban sem volt semmi váratlan, hogy a faenzaiak a fiatal Arvid Lindbladnak, valamint a visszafokozása után erőre kapó és jó formát mutató Liam Lawsonnak szavaztak bizalmat, így Cunoda Jukinak nem maradt hely a 2026-os rajtrácson, mivel a többi alakulatnál már korábban elkeltek az ülések.
A Red Bull-os előrelépése után Verstappen mellett teljesen elhalványuló japán távozása egybeesik a Honda és a „vörös bikák” különválásával is, a japán motorgyártó 2026-tól az Aston Martinnal fog szoros együttműködésbe, míg az osztrákok, illetve a testvércsapatuk saját gyártású motort használnak majd, amelyet a Ford segítségével építenek. Arról már korábban voltak pletykák, hogy Cunoda adott esetben a silverstone-iaknál kaphat lehetőséget, de a japánnak végül maga a Red Bull dobott mentőövet, így a tűz közelében maradhat.
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) ugyanis előírta, hogy a motorgyártók kötelesek erőforrást biztosítani a korábbi ügyfélcsapataiknak a régi autós tesztekhez. Bár a költségek nem tartoznak bele a költséghatárba, ezért nincs hatással a fejlesztésekre szánt összegre, sajtóforrások szerint a Red Bull igyekezett kölcsönösen elfogadható megállapodásra jutni a Hondával. Ennek részeként Cunoda lesz a Red Bull teszt- és tartalék versenyzője jövőre.
|Név (nemzetiség)
|Csapat
|Motor
|Lando NORRIS (brit)
|McLaren
|Mercedes
|Oscar PIASTRI (ausztrál)
|McLaren
|Mercedes
|Max VERSTAPPEN (holland)
|Red Bull
|Red Bull Powertrains
|Isack HADJAR (francia)
|Red Bull
|Red Bull Powertrains
|Andrea Kimi ANTONELLI (olasz)
|Mercedes
|Mercedes
|George RUSSELL (brit)
|Mercedes
|Mercedes
|Lewis HAMILTON (brit)
|Ferrari
|Ferrari
|Charles LECLERC (monacói)
|Ferrari
|Ferrari
|Fernando ALONSO (spanyol)
|Aston Martin
|Honda
|Lance STROLL (kanadai)
|Aston Martin
|Honda
|Alexander ALBON (thaiföldi)
|Williams
|Mercedes
|Carlos SAINZ Jr. (spanyol)
|Williams
|Mercedes
|Pierre GASLY (francia)
|Alpine
|Mercedes
|Franco COLAPINTO (argentin)
|Alpine
|Mercedes
|Liam LAWSON (új-zélandi)
|Racing Bulls
|Red Bull Powertrains
|Arvid LINDBLAD (brit)
|Racing Bulls
|Red Bull Powertrains
|Oliver BEARMAN (brit)
|Haas
|Ferrari
|Esteban OCON (francia)
|Haas
|Ferrari
|Nico HÜLKENBERG (német)
|Audi
|Ferrari
|Gabriel BORTOLETO (brazil)
|Audi
|Ferrari
|Sergio PÉREZ (mexikói)
|Cadillac
|Ferrari
|Valtteri BOTTAS (finn)
|Cadillac
|Ferrari