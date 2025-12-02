Nemzeti Sportrádió

Hadjar lesz Verstappen csapattársa; bejelentést tett a Racing Bulls is

2025.12.02. 16:40
Verstappen és Hadjar már ünnepelt együtt a dobogón, jövőre csapattársak lesznek (Fotó: AFP)
A Formula–1-es Red Bull bejelentette hogy Isack Hadjar lesz Max Verstappen csapattársa a 2026-os idényben, míg a „vörös bikák” testvércsapatánál, a Racing Bullsnál Arvid Lindblad kap lehetőséget Liam Lawson mellett, aminek értelmében Cunoda Juki nem lesz ott a jövő évi rajtrácson.

A Red Bull már a múlt hétvégi Katari Nagydíj előtt elhintette, hogy a verseny után tisztázza a pilótakérdést. Az már régóta nyílt titoknak számított, hogy Isack Hadjar az első számú jelölt Max Verstappen mellé, és a francia versenyző Loszaílban ki is jelentette, hogy ő már tudja, biztosan ott lesz a rajtrácson 2026-ban is. Ilyen előzmények után nem hatott meglepetésként, amikor a „vörös bikák” kedd délután hivatalosan is megerősítették, hogy a Racing Bullsnál az első évét teljesítő, remek eredményeket elérő francia pilóta kap lehetőséget a bizonyításra az első számú csapatban.

„Nagyon hálás vagyok a Red Bullnak a lehetőségért, a felém mutatott bizalmáért, hogy az autósport csúcskategóriájában, a Formula–1-ben versenyezhetek. Azok után, hogy milyen keményen dolgoztam, mióta csatlakoztam a juniorprogramhoz, ez hatalmas jutalom. Sok hullámhegyen és -völgyön mentem keresztül a pályafutásom során, de ők végig hittek bennem, és ösztönöztek engem. A mostani évem igazán csodálatos a Racing Bullsszal, sokat tanultam, és megszereztem az első dobogómat is. Úgy érzem, sokkal jobb versenyzővé és emberré váltam a csapat támogatásának és a felkészülésnek köszönhetően” – jelentette ki az egyéni vb-összetettben a tizedik helyet elfoglaló Hadjar.

„Felkészültnek érzem magam arra, hogy a Red Bullnál versenyezzek, és nagyon boldog, illetve büszke vagyok, hogy ez az érzés kölcsönös. Nagyszerű lépés ez, már alig várom, hogy a legjobbal dolgozhassak – hogy Maxtól tanulhassak” – tette hozzá a francia.

Hadjar előléptetése mellett abban sem volt semmi váratlan, hogy a faenzaiak a fiatal Arvid Lindbladnak, valamint a visszafokozása után erőre kapó és jó formát mutató Liam Lawsonnak szavaztak bizalmat, így Cunoda Jukinak nem maradt hely a 2026-os rajtrácson, mivel a többi alakulatnál már korábban elkeltek az ülések.

A Red Bull-os előrelépése után Verstappen mellett teljesen elhalványuló japán távozása egybeesik a Honda és a „vörös bikák” különválásával is, a japán motorgyártó 2026-tól az Aston Martinnal fog szoros együttműködésbe, míg az osztrákok, illetve a testvércsapatuk saját gyártású motort használnak majd, amelyet a Ford segítségével építenek. Arról már korábban voltak pletykák, hogy Cunoda adott esetben a silverstone-iaknál kaphat lehetőséget, de a japánnak végül maga a Red Bull dobott mentőövet, így a tűz közelében maradhat.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) ugyanis előírta, hogy a motorgyártók kötelesek erőforrást biztosítani a korábbi ügyfélcsapataiknak a régi autós tesztekhez. Bár a költségek nem tartoznak bele a költséghatárba, ezért nincs hatással a fejlesztésekre szánt összegre, sajtóforrások szerint a Red Bull igyekezett kölcsönösen elfogadható megállapodásra jutni a Hondával. Ennek részeként Cunoda lesz a Red Bull teszt- és tartalék versenyzője jövőre.

Név (nemzetiség)CsapatMotor
Lando NORRIS (brit)McLarenMercedes
Oscar PIASTRI (ausztrál)McLarenMercedes
Max VERSTAPPEN (holland)Red BullRed Bull Powertrains
Isack HADJAR (francia)Red BullRed Bull Powertrains
Andrea Kimi ANTONELLI (olasz)MercedesMercedes
George RUSSELL (brit)MercedesMercedes
Lewis HAMILTON (brit)FerrariFerrari
Charles LECLERC (monacói)FerrariFerrari
Fernando ALONSO (spanyol)Aston MartinHonda
Lance STROLL (kanadai)Aston MartinHonda
Alexander ALBON (thaiföldi)WilliamsMercedes
Carlos SAINZ Jr. (spanyol)WilliamsMercedes
Pierre GASLY (francia)AlpineMercedes
Franco COLAPINTO (argentin)AlpineMercedes
Liam LAWSON (új-zélandi)Racing BullsRed Bull Powertrains
Arvid LINDBLAD (brit)Racing BullsRed Bull Powertrains
Oliver BEARMAN (brit)HaasFerrari
Esteban OCON (francia)HaasFerrari
Nico HÜLKENBERG (német)AudiFerrari
Gabriel BORTOLETO (brazil)AudiFerrari
Sergio PÉREZ (mexikói)CadillacFerrari
Valtteri BOTTAS (finn)CadillacFerrari
A 2026-os rajtlista

 

 

