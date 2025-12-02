Hadjar lesz Verstappen csapattársa; bejelentést tett a Racing Bulls is

A Red Bull már a múlt hétvégi Katari Nagydíj előtt elhintette, hogy a verseny után tisztázza a pilótakérdést. Az már régóta nyílt titoknak számított, hogy Isack Hadjar az első számú jelölt Max Verstappen mellé, és a francia versenyző Loszaílban ki is jelentette, hogy ő már tudja, biztosan ott lesz a rajtrácson 2026-ban is. Ilyen előzmények után nem hatott meglepetésként, amikor a „vörös bikák” kedd délután hivatalosan is megerősítették, hogy a Racing Bullsnál az első évét teljesítő, remek eredményeket elérő francia pilóta kap lehetőséget a bizonyításra az első számú csapatban.

„Nagyon hálás vagyok a Red Bullnak a lehetőségért, a felém mutatott bizalmáért, hogy az autósport csúcskategóriájában, a Formula–1-ben versenyezhetek. Azok után, hogy milyen keményen dolgoztam, mióta csatlakoztam a juniorprogramhoz, ez hatalmas jutalom. Sok hullámhegyen és -völgyön mentem keresztül a pályafutásom során, de ők végig hittek bennem, és ösztönöztek engem. A mostani évem igazán csodálatos a Racing Bullsszal, sokat tanultam, és megszereztem az első dobogómat is. Úgy érzem, sokkal jobb versenyzővé és emberré váltam a csapat támogatásának és a felkészülésnek köszönhetően” – jelentette ki az egyéni vb-összetettben a tizedik helyet elfoglaló Hadjar.

„Felkészültnek érzem magam arra, hogy a Red Bullnál versenyezzek, és nagyon boldog, illetve büszke vagyok, hogy ez az érzés kölcsönös. Nagyszerű lépés ez, már alig várom, hogy a legjobbal dolgozhassak – hogy Maxtól tanulhassak” – tette hozzá a francia.

Hadjar előléptetése mellett abban sem volt semmi váratlan, hogy a faenzaiak a fiatal Arvid Lindbladnak, valamint a visszafokozása után erőre kapó és jó formát mutató Liam Lawsonnak szavaztak bizalmat, így Cunoda Jukinak nem maradt hely a 2026-os rajtrácson, mivel a többi alakulatnál már korábban elkeltek az ülések.

A Red Bull-os előrelépése után Verstappen mellett teljesen elhalványuló japán távozása egybeesik a Honda és a „vörös bikák” különválásával is, a japán motorgyártó 2026-tól az Aston Martinnal fog szoros együttműködésbe, míg az osztrákok, illetve a testvércsapatuk saját gyártású motort használnak majd, amelyet a Ford segítségével építenek. Arról már korábban voltak pletykák, hogy Cunoda adott esetben a silverstone-iaknál kaphat lehetőséget, de a japánnak végül maga a Red Bull dobott mentőövet, így a tűz közelében maradhat.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) ugyanis előírta, hogy a motorgyártók kötelesek erőforrást biztosítani a korábbi ügyfélcsapataiknak a régi autós tesztekhez. Bár a költségek nem tartoznak bele a költséghatárba, ezért nincs hatással a fejlesztésekre szánt összegre, sajtóforrások szerint a Red Bull igyekezett kölcsönösen elfogadható megállapodásra jutni a Hondával. Ennek részeként Cunoda lesz a Red Bull teszt- és tartalék versenyzője jövőre.