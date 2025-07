F1 75: a kaszinóváros futama leginkább Piquet-nek hozott szerencsét

A Formula–1-es világbajnokság mezőnye az 1981-es év utolsó, 15. futamán olyan utcai helyszínre látogatott el, amely tizenhat évvel korábban még nem is létezett, sőt maga a település – a Las Vegas melletti Paradise – neve is csak bő három évtizeddel azelőtt, 1950. december 8-án került fel a térképre. Ami Las Vegast illeti: a kaszinóvárost 1905-ben alapították, és 1911-ben építették be.

A Las Vegas-i pálya nyomvonala az 1980-as évek elején (a bal felső sarokban) és most

Egyik legismertebb épülete a Caesars Palace luxushotel-kaszinó, amelyről az F1-es Grand Prix-t elnevezték. A szálloda a Las Vegas Strip nyugati oldalán, két nemkülönben híres hotel, a Bellagio és a The Mirage között található; a kapuit 1966-ban nyitotta meg. A Caesars Palace neve a hetvenes-nyolcvanas években összeforrt a szórakoztatóiparral, nevezetesen az élő zenei és sporteseményekkel, utóbbiak esetében a profi ökölvívással, valamint az autósporttal. Az itteni GP azonban nem volt hosszú életű, a száguldó cirkusz már csak 1982-ben látogatott el ide, míg az észak-amerikai CART-széria 1983-ban és 1984-ben tette tiszteletét a nevadai pályán.

Amely nem klasszikus versenypálya volt, mint említettük, hanem utcai aszfaltcsík, méghozzá a Caesars Palace óriási parkolójában kialakítva. Furcsa vonalvezetését (mintha egy emberi tenyér három ujját rajzolták volna körbe) számos kanyar tarkította, lassú, technikás pálya volt sok előzési lehetőséggel. A versenyzők azonban nem rajongtak érte, mivel az óramutató járásával ellentétes irányban kellett haladniuk rajta, ami rendkívül megerőltette a nyak- és hátizmukat – Nelson Piquet-t 1981-ben például másfél órán keresztül masszírozták, hogy fizikailag helyrejöjjön.

A 15 futamos idény márciustól októberig tartott (a februári kyalami GP eredményét a FISA–FOCA háború miatt törölték), az Egyesült Államokban kezdődött, és az Egyesült Államokban is ért véget. Nelson Piquet karrierje első világbajnoki címét szerezte, amivel beköszöntött a Piquet–Prost–Mansell–Senna-éra, amely 1993-ig fennállt, és a „névadók” ez idő alatt nemcsak a világbajnoki címek, hanem a vb-2. helyek többségét is bezsebelték. A 27 kiosztott pozícióból 20-at. A kivételek: Reutemann (1981, 2. hely), Rosberg (1982, vb-cím), Pironi és Watson (1982, egyaránt 2.), Lauda (1984, vb-cím), Alboreto (1985, 2.), Patrese (1992, 2.). A vb végeredménye: 1. Nelson Piquet (brazil, Brabham-Ford) 50 pont, 2. Carlos Reutemann (argentin, Williams-Ford) 49, 3. Alan Jones (ausztrál, Williams-Ford) 46. Konstruktőrök: 1. Williams-Ford 95 pont, 2. Brabham-Ford 61, 3. Renault 54 Ez is 1981-ben történt

A nevezett évben az utolsó viadal előtt még három pilóta volt versenyben a világbajnoki címért: Carlos Reutemann (49 pont), Piquet (48) és Jacques Laffite (43). Reutemann indult a pole-ból, ám Alan Jones lerajtolta, majd Gilles Villeneuve, Alain Prost és Bruno Giacomelli is elment mellette, és az első kör végén már csak ötödik volt az argentin. A 17. körben Piquet is megelőzte Reutemannt, akit csak a 8. helyen intettek le egy kör hátrányban, Piquet viszont az 5. helyéért két pontot kapott, ezzel éppen riválisa elé került a pontversenyben.

Reutemann már negyedszer végzett dobogós helyen a vb összetett versenyében, de még sohasem választotta el ilyen kevés a világbajnoki címtől. Panaszkodás helyett ezúttal sem keresett kifogásokat, csak ennyit mondott: „Így volt az égben megírva…”

A CAESARS PALACE NAGYDÍJA

1981. október 17., Las Vegas

75 kör, 273.750 km

1. Alan Jones (ausztrál, Williams-Ford)

2. Alain Prost (francia, Renault) 20.048 mp hátrány

3. Bruno Giacomelli (olasz, Alfa Romeo) 20.428 mp h.