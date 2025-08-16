F1 75: beteljesült a Brawn GP és Button tündérmeséje Brazíliában

A Formula–1 jelentősebb szabályváltoztatásokon ment keresztül a 2009-es szezonra, ami teljesen felborította az elmúlt években látott erősorrendet, és két olyan csapat küzdelmét hozta, amelyik közül az egyik korábban nem is létezett. A gazdasági válság miatt a Honda ugyanis 2008. december elején adta hírül, hogy azonnali hatállyal kivonul az F1-ből, és eladásra kínálja a csapatot, amit végül a csapatfőnök, Ross Brawn vett meg nem sokkal a 2009-es szezonrajt előtt.

Ilyen előzmények után már az is nagy feltűnést keltett, milyen tempót mutattak az újonnan megalakult Brawn GP autói az idény előtti barcelonai teszten, de az igazi meglepetés az év első versenyhétvégéjén jött el, amikor Jenson Button és Rubens Barrichello kibérelte az első rajtsort, majd kettős sikert ért el Melbourne-ben.

A Brawn GP a váratlanul remek formája mellett a duplafedeles diffúzorral is felhítva magára a figyelmet, ami sok vitát szült, de a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) jóváhagyta a megoldást a 2009-es idényre, amivel magát a bajnoki cím sorsát is eldöntötte. Technikai újítás volt a KERS (kinetikus energia-visszanyerő rendszer) is, amelyet több csapat, köztük a McLaren is használt. A wokingiak voltak az elsők, akik ilyen rendszerrel ellátott autóval nyertek, méghozzá Hamilton révén a Hungaroringen. A Magyar Nagydíj azonban sajnos más miatt is beivódott az emlékezetekbe: Massa súlyos fejsérülést szenvedett az időmérőn, amikor a Barrichello autójáról leszakadt rugó fejen találta. A versenyzőn életmentő műtétet hajtottak végre hazánkban, amit követően noha abban az évben még nem tért vissza a volán mögé, de 2010-ben újra magára öltötte a versenyruháját.

A világbajnokság végeredménye: Jenson Button (brit, Brawn GP) 95 pont, 2. Sebastian Vettel (német, Red Bull) 84 pont, 3. Rubens Barrichello (brazil, Brawn GP) 77 pont

Konstruktőrök: 1. Brawn GP 172 pont, 2. Red Bull 153.5 pont, 3. McLaren 71 pont Ez is 2009-ben történt

Button a soron következő hat futamból ötön diadalmaskodott, a sorozatát a Red Bullhoz szerződő Sebastian Vettel törte meg, aki további három alkalommal állhatott fel még abban az évben a dobogó felső fokára. Az utolsó előtti állomásra, Brazíliába ugyanakkor nem a német, hanem Barrichello érkezett meg Button fő kihívójaként, és az esőáztatta, három órát felölelő időmérőn megszerezte a pole pozíciót hazai közönség előtt, miközben a brit csak a 14. helyre kvalifikálta magát.

Button abban a tudatban várhatta a startot, hogy remek esélye lehet már most bebiztosítani az első bajnoki címét, és bár a megszerzett rajthelyével kissé nehéz helyzetbe hozta magát, az első körös káosz a kezére játszott. Barrichello jól rugaszkodott el, és sikerült megtartania a vezetést, mögötte azonban több baleset is történt.

Kimi Räikkönen Mark Webbert találta el, és bontotta le a saját első szárnyát, a megcsúszó Jarno Trulli elkaszálta Adrian Suttilt, és magával rántotta Fernando Alonsót, míg a mezőny hátsó felében Vettel billentette ki Heikki Kovalainent, aki ezt követően Giancarlo Fisichellával találkozott össze.

A rajt utáni forgatag ijesztő bokszutcai jelenetben csúcsosodott ki, amikor a tankolócsövet leszakító Kovalainen a Räikkönenre permetezett üzemanyaggal néhány pillanatra lángba borította a Ferrarit. A kedélyeket a pályára küldött biztonsági autó hűtött le, amely mögött Button a 9. helyre sorolt be. A brit az újraindítást követően gyorsan maga mögé utasította Roman Grosjeant és Kazuki Nakadzsimát, ám Kamui Kobajasi megelőzése már keményebb diónak bizonyult.

A japán 16 körön keresztül állta a brit útját, aki szerint ellenfele többször is átlépte a határt a védekezésével. Barrichello addigra túl volt az első kiállásán, de pechjére a jó tempót diktáló Vettel mögé került, és Webber, valamint Robert Kubica is átlépte őt, így a harmadik helyre szorult vissza. Vettel nem könnyítette meg Button életét sem, megelőzte őt, ráadásul még a 17. helyről rajtoló és nagy felzárkózást bemutató Lewis Hamilton is elé került. A mclarenes ezt követően Barrichellót is támadni kezdte, és a kettős kissé össze is ért, amikor a brit előzött.

Hamilton feljött a harmadik helyre, míg a brazil a lassú defektet kapott, és kénytelen volt újra meglátogatni a bokszutcát, aminek következtében visszaesett. A célvonalat Webber szelte át elsőként Kubica és Hamilton előtt, míg Button ötödikként ért célba, és ezzel bebiztosította az első, és mint utóbb kiderült az egyetlen világbajnoki címét. Az igazi ünneplés így 2008 után 2009-ben sem a pódiumon zajlott Sao Paulóban, a Brawn GP garázsában ráadásul az egyéni mellett a konstruktőri cím örömére is folyt a pezsgő.

BRAZIL NAGYDÍJ

2009. október 18., Sao Paulo

1. Mark Webber (ausztrál, Red Bull) 1:32.23.081

2. Robert Kubica (lengyel, BMW Sauber) +7.626

3. Lewis Hamilton (brit, McLaren) +18.944

A TELJES VERSENY: