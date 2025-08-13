F1 75: igazi klasszikus lett az első esős Magyar Nagydíj

A 2006-os idényben Michael Schumacher volt Fernando Alonso fő kihívója. Az idény első 12 versenyéből hatot a spanyol, ötöt a német nyert meg, míg egy győzelem Malajziában Giancarlo Fisichellának is jutott a másik Renault-val. A Magyar Nagydíj előtt 11 pont volt Alonso előnye, a győzelemért 10, a második helyért 8 pont járt.
A Magyar Nagydíj izgalmai már pénteken elkezdődtek, Alonso ugyanis a szabadedzésen ráhúzta az autóját a Red Bull harmadik autóját (az előző év utolsó hat csapata a pályára küldhetett egyet péntekenként) kormányozó Robert Doornbosra, majd indokolatlanul fékezett a holland előtt. A sportfelügyelők a kihágásért megbüntették: az időmérő mindegyik szakaszában két-két másodpercet hozzáadtak a mért köreihez. Schumacher előnybe került, de aztán a szombat délelőtti szabadedzésen piros zászló mellett megelőzte a debütáló Robert Kubicát, amiért ugyanezt a büntetést kapta. A rajtrácson Schumacher a 11., Alonso a 15. helyet foglalta el. Az első sorból a mclarenes Kimi Räikkönen és a ferraris Felipe Massa rajtolt.
Húsz Magyar Nagydíjat futottak eső nélkül 2005-ig, aztán a mogyoródi futam történetében először vizes pályán rajtolt el a mezőny. A vb-aspiránsok szenzációsan rajtoltak, az első kör végén Schumacher a negyedik, Alonso a hatodik helyen szelte át a célvonalat. Alonso, aki 2003-ban az első F1-es győzelme felé haladva a Hungaroringen lekörözte a hatodik vb-címe felé száguldó Schumachert, a negyedik körben az ötös kanyar külső ívén, az egyik legszokatlanabb ponton előzte meg fő riválisát, és feljött a negyedik helyre. Előtte már csak Räikkönen, a hondás Rubens Barrichello és a Juan Pablo Montoyát a McLarennél év közben váltó Pedro de la Rosa haladt.
A 2006-os idényre háromliteresről 2.4 literesre csökkentették a motorok hengerűrtartalmát, és a Michelin kivonulása előtt ez volt az utolsó év, amelyben két gumiszállító látta el a csapatokat. Schumacher és Alonso csatája a végletekig zajlott, s miután a német motorhiba miatt kiesett az élról Szuzukában, a spanyol érkezett előnyben a brazíliai idényzáróra. Alonso második lett Interlagosban, Schumacher csak negyedik, így a Renault pilótája megvédte világbajnoki címét. Az 1957-es idény óta először csak gyári csapat nyert versenyt, s 1956 óta először egy futamon sem diadalmaskodott brit konstruktőr.
A vb végeredménye: 1. Fernando Alonso (spanyol, Renault) 134 pont, 2. Michael Schumacher (német, Ferrari) 121 pont, 3. Felipe Massa (brazil, Ferrari) 80 pont
A másik Hondával Jenson Button szintén nagyot ment, a 14. helyről rajtolva a negyedik kör végén már hetedik volt, majd a 7. körben Schumachert megelőzve feljött Alonso mögé. A németet Fisichella is megelőzte, a két autó összeért, a németnek a sérült Ferrarival a bokszba kellett hajtani, így Alonso a 25. körben már lekörözte Schumachert.
Egy körrel később az élen haladó Räikkönen ütközött a lekörözött Vitantonio Liuzzival, és kiesett. Alonso került az élre, mögötte Button volt a második. Hamarosan száradni kezdett az aszfalt, Alonso kiállt a bokszba száraz pályás gumikért, de a jobb hátsó kerekét rosszul rögzítették a Renault szerelői, és a spanyol kiesett a versenyből. Button került az élre, félperces előnnyel vezetett a BMW-s Nick Heidfeld előtt. A Honda-pilóta első győzelmét már senki sem veszélyeztethette, Button először, de nem utoljára mutatta meg, hogy mindenki másnál jobban képes uralni a változó időjárási körülményeket. Nem mellesleg Damon Hill és Alonso után harmadikként Magyarországon győzött először, majd később világbajnok lett.
Button mögött De la Rosa és Heidfeld zárt, utóbbi ütközött Michael Schumacherrel, aki kiesett, de Kubica kizárása miatt így is kapott egy pontot – aminek végül aztán mégsem vette hasznát a vb-pontversenyben.
MAGYAR NAGYDÍJ
2006. augusztus 6., Hungaroring
70 kör, 306.663 km
1. Jenson Button (brit, Honda)
2. Pedro de la Rosa (spanyol, McLaren-Mercedes) 30.837 másodperc hátrány
3. Nick Heidfeld (német, BMW Sauber) 43.822 másodperc hátrány
A TELJES VERSENY
