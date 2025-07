F1 75: Lauda kinevette a halált – negyedik hely az utolsó kenet után

Az év úgy kezdődött, hogy Niki Lauda annyira simán megvédi a címét, hogy abba még belegondolni is fájt mindenkinek, aki nem az osztrák, vagy a Ferrari sikeréért szorított, hiszen az első hét futam mindegyikén dobogón állt, négyszer győzött, kétszer volt második, egyszer harmadik. A Svéd Nagydíj után több mint kétszer annyi pontja volt, mint a második Jody Scheckternek. Hunt nem volt az első ötben a pontversenyben ekkor – igaz, még nem kapta vissza a Spanyol Nagydíj megnyeréséért járó pontjait. Az idény második felére viszont Hunt megtáltosodott – még úgy is, hogy a Brit Nagydíjon is kizárták, pedig ott is nyert. Történt, hogy az első körben ütközött, ami miatt félbeszakították a futamot, ám a pálya helyett egy szervízúton tért vissza a bokszba, hogy aztán ismét felálljon a rajtrácsra. Ezzel viszont szabályt szegett, s a szervezők nem akarták odaengedni a megismételt rajthoz. A 75 ezres közönség viszont Hunt nevét skandálta, ezért végül tartva a nagyobb botránytól, engedett a népakaratnak a szervezőség. Hunt nyert, aztán szeptemberben kizárták – így ő lett az F1 történetének első utólag kizárt futamgyőztese. A brit playboy a Lauda balesetével járó német versenyt megnyerte, s nagy erőkkel kezdett a pontgyűjtésbe: a monzai kiesése mellett három győzelemmel és egy negyedik hellyel és Lauda mögött három pont hátránnyal érkezett az idényzáró versenyre Japánba. A futam második körében Lauda a szakadó esőben kiállt a bokszba és feladta a versenyt, mondván nem biztonságos a pálya. A brit végül elképesztő izgalmakat követően, egy utolsó körös előzéssel feljött a harmadik helyre, ami elegendőnek bizonyult számára a világbajnoki cím elhódításához, hiszen így egy ponttal megelőzte a címvédőt – 2008-ból is ismerős lehet a forgatókönyv...

A vb végeredménye: 1. James Hunt (brit, McLaren-Ford) 69 pont, 2. Niki Lauda (osztrák, Ferrari) 68, 3. Jody Scheckter (dél-afrikai, Tyrrell-Ford) 49. Konstruktőrök: 1. Ferrari 83, 2. McLaren-Ford 74, 3. Tyrrell-Ford 71