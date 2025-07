F1 75: a boxban kattant a bilincs Schumacher első győzelmének hétvégéjén

Az idény első három versenyére a mai napig utolsó női versenyzőként az olasz Giovanna Amati is benevezett, a végóráit élő egykor patinás Brabham istálló gyenge autójával azonban egyszer sem sikerült felkerülnie a rajtrácsra az időmérőn. A Brazil Nagydíj után az ő helyén mutatkozott be a későbbi világbajnok, a Williams pártfogoltja a Spanyol Nagydíjon. A tragikus sorsú kétszeres világbajnok Graham Hill fia kétszer is bejutott a futamra, Silverstone-ban a 16., a Hungaroringen a 11. helyen ért célba, mind a kétszer utolsóként. A Magyar Nagydíj után az istálló csődöt jelentett. Mansell túlszárnyalta a címvédő Senna előző évben felállított idénykezdési rekordját: az első öt versenyt megnyerte – mindet az első helyről indulva. Az idénynyitó Dél-afrikai Nagydíjon bemutatkozott az első pilóta a mezőnyben, aki az 1970-es években született, a kétszeres világbajnok Emerson Fittipaldi unokaöccse, Christian Fittipaldi. A holland Jan Lammers 36 évesen máig élő rekordot jelentő tíz év szünet után indult ismét F1-es versenyen, amikor az idény utolsó két futamán elfoglalta a Marchban Karl Wendlinger helyét – az istálló az idény után 20 évet követően kivonult a sportágból. Bármilyen hihetetlen is, de ez volt az első olyan idény, amelyben az összes benevezett csapat minden versenyen két autóval indult. A vb-pontversenyben második Riccardo Patrese a Japán Nagydíjon aratta pályafutása utolsó, hatodik győzelmét. Sorozatban négy konstruktőri vb-cím után 1992-ben nem jött össze az ötödik a McLarennek a Hondával, ezért a japán motorgyártó az idény végén otthagyta a wokingi istállót, amely a Forddal vigasztalódott – 2015-ben ugyan visszatért, de az az együttműködés már meg sem közelítette a korábbi közös sikereket. A vb végeredménye: 1. Nigel Mansell (angol, Williams-Renault) 108 pont, 2. Riccardo Patrese (olasz, Williams-Renault) 56 pont, 3. Michael Schumacher (német, Benetton-Ford) 53 pont

Konstruktőrök: 1. Williams-Renault 164 pont, 2. McLaren-Honda 99 pont, 3. Benetton-Ford 91 pont