Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

F1 75: először ünnepelt testvérpár az első két helyen

ZS. B.ZS. B.
Vágólapra másolva!
2025.08.08. 11:02
null
Ralf Schumacher és Michael Schumacher öröme Kanadában (Fotó: AFP)
Címkék
F1 F1 75 Michael Schumacher múltidézés Ralf Schumacher Kanadai Nagydíj
A Formula–1 idén ünnepli az első világbajnoki idény 75. évfordulóját, ennek apropóján indítottuk el sorozatunkat, amelyben mind a 75 korábbi idény legemlékezetesebb versenyére visszatekintünk. A 2001-es Kanadai Nagydíj történelmi jelentőségű, a győztes Ralf Schumacher mögött ugyanis bátyja, Michael ért célba – korábban még sosem fordult elő, hogy testvérpár ünnepeljen a dobogón az első két helyen.

Miután a BMW a Williams motorpartnereként 2000-ben visszatért a Formula–1-be, lassan, de biztosan a legerősebb V10-esekkel rukkolt ki a mezőnyben. Ugyan megbízhatósági problémák még előfordultak, de Ralf Schumacher 2001-es imolai győzelme már jelezte, hogy ha összeáll a csomag, akkor a brit istállóval is számolni kell a mezőny elején.

Miután az azt megelőző három évben a McLaren és a Ferrari a végletekig kiélezett bajnoki csatát vívott a végső győzelemért, 2001-ben is úgy tűnt, szoros lehet a harc a két csapat pilótái között. A McLaren addigi vezére, a kétszeres világbajnok Mika Häkkinen azonban váratlanul gyengén indított, hét futam után mindössze két pontszerzés szerepelt a neve mellett, dobogóra pedig nem állt fel. Ebben az időszakban David Coulthard lépett elő Michael Schumacher kihívójává, ő azonban a nyári hónapoktól már nem tudta tartani a lépést a német klasszissal, aki így már a 13. futamon, a Magyar Nagydíjon biztossá tette címvédését. A McLaren visszaesését mutatja, hogy ugyanúgy négy győzelmet szerzett, mint az egyre fejlődő Williams – a Ferrari ellen egyiküknek sem volt esélye. Ebben az évben mutatkozott be Fernando Alonso az F1-ben, de a borzalmasan lassú Minardival nem tudott pontot szerezni.

A vb végeredménye: 1. Michael Schumacher (német, Ferrari) 123 pont, 2. David Coulthard (brit, McLaren-Mercedes) 65 pont, 3. Rubens Barrichello (brazil, Ferrari) 56 pont
Konstruktőrök: 1. Ferrari 179 pont, 2. McLaren-Mercedes 102 pont, 3. Williams-BMW 80 pont

Ez is 2001-ben történt

Az erős motor a hosszú egyenesekkel megtűzdelt montreali pályán is repítette a német versenyzőt, aki már a hétvége előtt is arra koncentrált, hogy ebből a remek lehetőségből kihozza a maximumot. Más kérdés, hogy ezzel egy időben a Ferrari szinte minden helyszínen kirobbanó formában teljesített, így a pole pozíciót bátyja, Michael Schumacher szerezte meg. De Ralf számításai is bejöttek, hiszen ha fél másodperccel le is maradt testvérétől, azért az első rajtsor neki is meglett, és továbbra is bízott győzelmi esélyeiben.

A motorerő és a benzinfogyasztási hatékonyság ezen a pályán jelentős tényezőnek számított, ráadásul a Michelin abroncsai is jól megbirkóztak Montreal egyedi kihívásaival. A rajt után Michael megőrizte a vezetést, leszakítani azonban nem tudta öccsét, sőt jó néhány körön keresztül egy másodpercnél is kisebb volt a különbség kettejük között. Már ebből is látszott, hogy ezúttal a Williams-BMW gyorsabb a Ferrarinál, és a tankolások után Ralf valóban az első helyen tért vissza a pályára. Ezután folyamatosan növelte előnyét, és végül húsz másodperccel legyőzte bátyját.

A dobogón természetesen óriási volt az öröm, és ezúttal a címvédésre hajtó Michael sem volt annyira elkenődve a vereség miatt – főleg annak tükrében, hogy azévi bajnoki riválisa, David Coulthard nem szerzett pontot. A Ferrari pilótája így értékelt: „Ha valakinek le kell győznie, akkor erre egyértelműen az öcsém a legmegfelelőbb személy: inkább ő, mint bárki más! Biztos vagyok benne, hogy a szüleink nagyon büszkék ránk, mert ez az első alkalom, hogy ebben a két pozícióban végeztünk a dobogón.”

CAR-F1-MONTREAL-START
A rajt után még Michael vezetett (Fotó: AFP)

Érdekesség, hogy két évvel később Montrealban szintén a Schumacher-testvérek végeztek az élen, akkor Michael győzte le Ralfot.

KANADAI NAGYDÍJ
2001. június 10., Montreal
69 kör, 305.049 km
1. Ralf Schumacher (német, Williams-BMW) 1:34:31.522
2. Michael Schumacher (német, Ferrari) 20.235 másodperc hátrány
3. Mika Häkkinen (finn, McLaren-Mercedes) 40.672 másodperc hátrány

A TELJES FUTAM

 

 2000: huszonegy év után újra ferraris egyéni vb-cím
 1999: Schumacher, a legjobb kettes számú pilóta
1998: tömegkarambol, dühöngő Schumacher és a Jordan első győzelme
1997: Schumacher kiütötte magát a vb-pontversenyből, Villeneuve ünnepelhetett
1996:  huszonegy indulóból csupán három ért célba
1995: Schumacher a 16. helyről indulva nyert Spában
1994: tragikus, fekete hétvége Imolában
1993: Senna és az „istenek köre” az egyetlen Donington Park-i futamon
1992: a boxban kattant a bilincs Schumacher első győzelmének hétvégéjén
1991: Sennának nyolcadikra összejött a hazai siker
1990: ismét Japánban dőlt el a vb-cím, de most fordított kimenetellel
1989: így énekelték meg a magyar lapok Mansell szenzációs mogyoródi győzelmét
1988: a Ferrari kettős győzelemmel tisztelgett Enzo Ferrari emléke előtt
1987: roncsderbi után a Williamsek uralták a spielbergi pályát
1986: Mansell gumija felrobbant Adelaide-ben, s odalett a vb-címe
1985: Lauda Hollandiában aratta karrierje utolsó, 25. győzelmét
1984: a száguldó cirkuszban nem lett sorozat Dallasból
1983: kettős McLaren-győzelem született a 22. és a 23. rajthelyről
1982: kaotikus utolsó három kör döntött Monacóban
1981: a kaszinóváros futama leginkább Piquet-nek hozott szerencsét
1980: hiába Pironi elsősége, Jones nyert Kanadában – és világbajnok lett
1979: a legnagyobb csata egy második helyért
1978: jött, látott, győzött, eltűnt – egy mérnöki bravúr nyomában
1977: Andretti karrierje legkedvesebb előzésével szomorította el Schecktert
1976: Lauda kinevette a halált – negyedik hely az utolsó kenet után
1975: James Hunt és az egyik legnagyobb meglepetésgyőzelem
1974: nem volt elég üzemanyag az autóban, meghiúsult az argentin ünnep
1973: amerikai siker a tömegkarambol után újraindított futamon
1972: Emerson Fittipaldi nyerte meg az idegek csatáját Ausztriában
1971: nyolcan álltak az élen, két tizeden belül ért célba az első négy Monzában
1970: Rindt az utolsó kanyarban előzte meg a hibázó Brabhamet
1969: Jackie Stewart és Jochen Rindt klasszikus csatát vívott Silverstone-ban
1968: tragikus idény legnehezebb versenyén brillírozott Jackie Stewart
1967: Jim Clark körhátrányból állt az élre, mielőtt jött az utolsó körös dráma
1966: Scarfiotti beugróként nyerte meg az Olasz Nagydíjat a Ferrarival
1965: az utolérhetetlen Jim Clark a Nürburgringet is legyőzte
1964: egy körön múlt Jim Clark címvédése 1964-ben Mexikóban
1963: Spában vette kezdetét Jim Clark 1963-as dominanciája
1962: Jim Clark beragadt a rajtnál, Graham Hill egérutat nyert a vb-csatában
1961: német riválisa tragédiája után lett az első amerikai világbajnok Phil Hill
1960: Stirling Moss Monacóban megszerezte a Lotus első győzelmét
1959: Jack Brabham a célba tolta az autóját Sebringben
1958: Ferrari-csapatutasítás döntött a vb-címről a tragédiák évében
1957: Fangio az utolsó győzelméért az életét is kockára tette
1956: Peter Collins a saját vb-esélyét feláldozva adta át Ferrariját Fangiónak
1955: Stirling Moss nyerte a Fangio elleni Mercedes-csatát Angliában
1954: Fangio első hazai győzelme a Ferrari sikertelen óvása után
1953: a sorozat első igazi klasszikusa volt az 1953-as Francia Nagydíj
1952: Belgiumban kezdődött Alberto Ascari egyeduralma
1951: a Ferrari Angliában szerezte meg első futamgyőzelmét
1950: így kezdődött minden 75 évvel ezelőtt Silverstone-ban
SOROZATUNK KORÁBBI RÉSZEI

 

 

F1 F1 75 Michael Schumacher múltidézés Ralf Schumacher Kanadai Nagydíj
Legfrissebb hírek

F1 75: huszonegy év után újra ferraris egyéni vb-cím

F1
22 órája

Colapinto összetörte az Alpine-t a Hungaroringen zajló Pirelli-teszten – képek

F1
2025.08.06. 13:05

F1 75: Schumacher, a legjobb kettes számú pilóta

F1
2025.08.06. 12:01

Ismét fergeteges buli zárta a Magyar Nagydíj hétvégéjét

F1
2025.08.06. 07:12

Zak Brown szerint a Cadillac nem hígítja fel az erőforrásokat

F1
2025.08.05. 19:17

F1 75: tömegkarambol, dühöngő Schumacher és a Jordan első győzelme

F1
2025.08.05. 09:47

McLaren: véletlenül lett Norrisé a győztes stratégia

F1
2025.08.05. 07:35

Frankl András szerint csak a végén dönt a McLaren a csapatsorrendről

F1
2025.08.04. 22:31
Ezek is érdekelhetik