F1 75: először ünnepelt testvérpár az első két helyen

Miután a BMW a Williams motorpartnereként 2000-ben visszatért a Formula–1-be, lassan, de biztosan a legerősebb V10-esekkel rukkolt ki a mezőnyben. Ugyan megbízhatósági problémák még előfordultak, de Ralf Schumacher 2001-es imolai győzelme már jelezte, hogy ha összeáll a csomag, akkor a brit istállóval is számolni kell a mezőny elején.
Miután az azt megelőző három évben a McLaren és a Ferrari a végletekig kiélezett bajnoki csatát vívott a végső győzelemért, 2001-ben is úgy tűnt, szoros lehet a harc a két csapat pilótái között. A McLaren addigi vezére, a kétszeres világbajnok Mika Häkkinen azonban váratlanul gyengén indított, hét futam után mindössze két pontszerzés szerepelt a neve mellett, dobogóra pedig nem állt fel. Ebben az időszakban David Coulthard lépett elő Michael Schumacher kihívójává, ő azonban a nyári hónapoktól már nem tudta tartani a lépést a német klasszissal, aki így már a 13. futamon, a Magyar Nagydíjon biztossá tette címvédését. A McLaren visszaesését mutatja, hogy ugyanúgy négy győzelmet szerzett, mint az egyre fejlődő Williams – a Ferrari ellen egyiküknek sem volt esélye. Ebben az évben mutatkozott be Fernando Alonso az F1-ben, de a borzalmasan lassú Minardival nem tudott pontot szerezni.
A vb végeredménye: 1. Michael Schumacher (német, Ferrari) 123 pont, 2. David Coulthard (brit, McLaren-Mercedes) 65 pont, 3. Rubens Barrichello (brazil, Ferrari) 56 pont
Az erős motor a hosszú egyenesekkel megtűzdelt montreali pályán is repítette a német versenyzőt, aki már a hétvége előtt is arra koncentrált, hogy ebből a remek lehetőségből kihozza a maximumot. Más kérdés, hogy ezzel egy időben a Ferrari szinte minden helyszínen kirobbanó formában teljesített, így a pole pozíciót bátyja, Michael Schumacher szerezte meg. De Ralf számításai is bejöttek, hiszen ha fél másodperccel le is maradt testvérétől, azért az első rajtsor neki is meglett, és továbbra is bízott győzelmi esélyeiben.
A motorerő és a benzinfogyasztási hatékonyság ezen a pályán jelentős tényezőnek számított, ráadásul a Michelin abroncsai is jól megbirkóztak Montreal egyedi kihívásaival. A rajt után Michael megőrizte a vezetést, leszakítani azonban nem tudta öccsét, sőt jó néhány körön keresztül egy másodpercnél is kisebb volt a különbség kettejük között. Már ebből is látszott, hogy ezúttal a Williams-BMW gyorsabb a Ferrarinál, és a tankolások után Ralf valóban az első helyen tért vissza a pályára. Ezután folyamatosan növelte előnyét, és végül húsz másodperccel legyőzte bátyját.
A dobogón természetesen óriási volt az öröm, és ezúttal a címvédésre hajtó Michael sem volt annyira elkenődve a vereség miatt – főleg annak tükrében, hogy azévi bajnoki riválisa, David Coulthard nem szerzett pontot. A Ferrari pilótája így értékelt: „Ha valakinek le kell győznie, akkor erre egyértelműen az öcsém a legmegfelelőbb személy: inkább ő, mint bárki más! Biztos vagyok benne, hogy a szüleink nagyon büszkék ránk, mert ez az első alkalom, hogy ebben a két pozícióban végeztünk a dobogón.”
Érdekesség, hogy két évvel később Montrealban szintén a Schumacher-testvérek végeztek az élen, akkor Michael győzte le Ralfot.
KANADAI NAGYDÍJ
2001. június 10., Montreal
69 kör, 305.049 km
1. Ralf Schumacher (német, Williams-BMW) 1:34:31.522
2. Michael Schumacher (német, Ferrari) 20.235 másodperc hátrány
3. Mika Häkkinen (finn, McLaren-Mercedes) 40.672 másodperc hátrány
A TELJES FUTAM
